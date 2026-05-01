Остров Койонсаари и «Долина водопадов» - из Петербурга на 2 дня

На пару дней погрузиться в мир сказочной Карелии
На автобусе мы отправимся в захватывающее путешествие.

Вы исследуете таинственный остров Койонсаари — погуляете по пляжу, послушаете шелестящие волны и полюбуетесь живописными скалами.

Познакомитесь с посёлком Куркиёки и карельским эпосом, погрузитесь в историю саамов и прикоснётесь к живым символам Севера — оленям и хаски.
Описание экскурсии

Маршрут

I день: Санкт-Петербург — город Приозерск — остров Койонсаари: прогулка с гидом — скала Пяти стихий и свободное время — размещение в отеле

II день: Гостиница — Куркиёки: музей «Кирьяж» — экопарк «Долина водопадов»: экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, Саамская деревня, встреча с оленями, лосями и хаски — обед (самостоятельно) — магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

7:15–7:30 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Площадь Восстания»

7:55–8:00 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Озерки» (если вы планируете присоединиться к группе здесь, напишите об этом при бронировании программы)

В автобусе гид расскажет о местах силы Карелии: чем они уникальны и какие народы жили здесь раньше.

10:00–11:00 — техническая остановка в Приозерске (возможность отдохнуть и размяться)

12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари (перед посещением национального парка «Ладожские шхеры» необходимо самостоятельно оплатить экосбор)

Между скалистых берегов острова Койонсаари лежит длинный песчаный пляж с мягким песком и прозрачной водой. Он считается одним из самых живописных в Карелии. А чтобы увидеть самые красивые панорамы, нужно подняться на скалу Пяти стихий, которая возвышается над островом.

На остров нельзя заезжать на автобусе, поэтому будьте готовы к продолжительной прогулке: 5 часов и 10 километров по пересечённой местности.

17:30 — отправление в Куркиёки

Остановка для покупки сувениров (красная рыба, калитки, варенье из карельских ягод). Заселение в отель и свободное время.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

9:00 — завтрак в отеле, выселение

11:00 — автобусная экскурсия и посещение музея «Кирьяж»

Куркиёки — маленький посёлок с большой историей. В музее «Кирьяж» вы прикоснётесь к легендам эпоса «Калевала», разгадаете загадки древнего великана Вяйнямёйнена и проживёте тысячелетнюю историю края. По дороге вас ждут живописные виды Ладоги и усадьба знаменитого финского архитектора Ларса Сонка.

14:00 — экопарк «Долина водопадов»

Оборудованная экотропа проведёт вас по берегу реки Иййоки и вдоль каскада водопадов. Вы ощутите мощь северной природы, увидите разнообразные растения карельской флоры. В саамской деревне познакомитесь с древней культурой, а затем пообщаетесь с северными символами — хаски, лосями и оленями.

После прогулки по экопарку можете заглянуть в музей мёда от «Добродеда»: вас ждут бесплатные дегустации карельского мёда, медовухи, иван-чая, варенья из шишек и лесных ягод.

16:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства

Сделаем остановку, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы от фермерского хозяйства.

17:30 — отправление в Санкт-Петербург, техническая остановка в дороге

Ориентировочное время прибытия: 20:30 — «Озерки», 21:00 — «Площадь Восстания».

Организационные детали

  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. В описании указан ориентировочный тайминг, будьте внимательны
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание в отеле (1 ночь) и завтрак в отеле, билеты и экскурсия в музее «Кирьяж», билеты в экопарк «Долина водопадов» (экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, саамская деревня, встреча с оленями, лосями и хаски)
  • Программа не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
  • Для получения скидки возьмите с собой подтверждающие документы (свидетельство о рождении, справка из школы, паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Самостоятельно до начала экскурсии вам нужно оплатить экосбор за посещение НП «Ладожские шхеры»: 350 ₽ за чел. (оплата на сайте: ссылка
  • В поездке не предусмотрено горячее питание, возьмите с собой перекус, воду или горячие напитки в термосе, а также наличные деньги (на объектах может не быть терминалов или интернета)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые15 950 ₽
Дети до 14 лет15 850 ₽
Студенты15 850 ₽
Люди 60+ лет15 850 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды15 850 ₽
Одноместное размещение22 750 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

