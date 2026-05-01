На автобусе мы отправимся в захватывающее путешествие. Вы исследуете таинственный остров Койонсаари — погуляете по пляжу, послушаете шелестящие волны и полюбуетесь живописными скалами. Познакомитесь с посёлком Куркиёки и карельским эпосом, погрузитесь в историю саамов и прикоснётесь к живым символам Севера — оленям и хаски.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут

I день: Санкт-Петербург — город Приозерск — остров Койонсаари: прогулка с гидом — скала Пяти стихий и свободное время — размещение в отеле

II день: Гостиница — Куркиёки: музей «Кирьяж» — экопарк «Долина водопадов»: экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, Саамская деревня, встреча с оленями, лосями и хаски — обед (самостоятельно) — магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

7:15–7:30 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Площадь Восстания»

7:55–8:00 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Озерки» (если вы планируете присоединиться к группе здесь, напишите об этом при бронировании программы)

В автобусе гид расскажет о местах силы Карелии: чем они уникальны и какие народы жили здесь раньше.

10:00–11:00 — техническая остановка в Приозерске (возможность отдохнуть и размяться)

12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари (перед посещением национального парка «Ладожские шхеры» необходимо самостоятельно оплатить экосбор)

Между скалистых берегов острова Койонсаари лежит длинный песчаный пляж с мягким песком и прозрачной водой. Он считается одним из самых живописных в Карелии. А чтобы увидеть самые красивые панорамы, нужно подняться на скалу Пяти стихий, которая возвышается над островом.

На остров нельзя заезжать на автобусе, поэтому будьте готовы к продолжительной прогулке: 5 часов и 10 километров по пересечённой местности.

17:30 — отправление в Куркиёки

Остановка для покупки сувениров (красная рыба, калитки, варенье из карельских ягод). Заселение в отель и свободное время.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

9:00 — завтрак в отеле, выселение

11:00 — автобусная экскурсия и посещение музея «Кирьяж»

Куркиёки — маленький посёлок с большой историей. В музее «Кирьяж» вы прикоснётесь к легендам эпоса «Калевала», разгадаете загадки древнего великана Вяйнямёйнена и проживёте тысячелетнюю историю края. По дороге вас ждут живописные виды Ладоги и усадьба знаменитого финского архитектора Ларса Сонка.

14:00 — экопарк «Долина водопадов»

Оборудованная экотропа проведёт вас по берегу реки Иййоки и вдоль каскада водопадов. Вы ощутите мощь северной природы, увидите разнообразные растения карельской флоры. В саамской деревне познакомитесь с древней культурой, а затем пообщаетесь с северными символами — хаски, лосями и оленями.

После прогулки по экопарку можете заглянуть в музей мёда от «Добродеда»: вас ждут бесплатные дегустации карельского мёда, медовухи, иван-чая, варенья из шишек и лесных ягод.

16:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства

Сделаем остановку, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы от фермерского хозяйства.

17:30 — отправление в Санкт-Петербург, техническая остановка в дороге

Ориентировочное время прибытия: 20:30 — «Озерки», 21:00 — «Площадь Восстания».

Организационные детали

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. В описании указан ориентировочный тайминг, будьте внимательны

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание в отеле (1 ночь) и завтрак в отеле, билеты и экскурсия в музее «Кирьяж», билеты в экопарк «Долина водопадов» (экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, саамская деревня, встреча с оленями, лосями и хаски)

Программа не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет

Для получения скидки возьмите с собой подтверждающие документы (свидетельство о рождении, справка из школы, паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности)

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы