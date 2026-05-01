Вы исследуете таинственный остров Койонсаари — погуляете по пляжу, послушаете шелестящие волны и полюбуетесь живописными скалами.
Познакомитесь с посёлком Куркиёки и карельским эпосом, погрузитесь в историю саамов и прикоснётесь к живым символам Севера — оленям и хаски.
Описание экскурсии
Маршрут
I день: Санкт-Петербург — город Приозерск — остров Койонсаари: прогулка с гидом — скала Пяти стихий и свободное время — размещение в отеле
II день: Гостиница — Куркиёки: музей «Кирьяж» — экопарк «Долина водопадов»: экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, Саамская деревня, встреча с оленями, лосями и хаски — обед (самостоятельно) — магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
7:15–7:30 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Площадь Восстания»
7:55–8:00 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Озерки» (если вы планируете присоединиться к группе здесь, напишите об этом при бронировании программы)
В автобусе гид расскажет о местах силы Карелии: чем они уникальны и какие народы жили здесь раньше.
10:00–11:00 — техническая остановка в Приозерске (возможность отдохнуть и размяться)
12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари (перед посещением национального парка «Ладожские шхеры» необходимо самостоятельно оплатить экосбор)
Между скалистых берегов острова Койонсаари лежит длинный песчаный пляж с мягким песком и прозрачной водой. Он считается одним из самых живописных в Карелии. А чтобы увидеть самые красивые панорамы, нужно подняться на скалу Пяти стихий, которая возвышается над островом.
На остров нельзя заезжать на автобусе, поэтому будьте готовы к продолжительной прогулке: 5 часов и 10 километров по пересечённой местности.
17:30 — отправление в Куркиёки
Остановка для покупки сувениров (красная рыба, калитки, варенье из карельских ягод). Заселение в отель и свободное время.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
9:00 — завтрак в отеле, выселение
11:00 — автобусная экскурсия и посещение музея «Кирьяж»
Куркиёки — маленький посёлок с большой историей. В музее «Кирьяж» вы прикоснётесь к легендам эпоса «Калевала», разгадаете загадки древнего великана Вяйнямёйнена и проживёте тысячелетнюю историю края. По дороге вас ждут живописные виды Ладоги и усадьба знаменитого финского архитектора Ларса Сонка.
14:00 — экопарк «Долина водопадов»
Оборудованная экотропа проведёт вас по берегу реки Иййоки и вдоль каскада водопадов. Вы ощутите мощь северной природы, увидите разнообразные растения карельской флоры. В саамской деревне познакомитесь с древней культурой, а затем пообщаетесь с северными символами — хаски, лосями и оленями.
После прогулки по экопарку можете заглянуть в музей мёда от «Добродеда»: вас ждут бесплатные дегустации карельского мёда, медовухи, иван-чая, варенья из шишек и лесных ягод.
16:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства
Сделаем остановку, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы от фермерского хозяйства.
17:30 — отправление в Санкт-Петербург, техническая остановка в дороге
Ориентировочное время прибытия: 20:30 — «Озерки», 21:00 — «Площадь Восстания».
Организационные детали
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. В описании указан ориентировочный тайминг, будьте внимательны
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание в отеле (1 ночь) и завтрак в отеле, билеты и экскурсия в музее «Кирьяж», билеты в экопарк «Долина водопадов» (экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, саамская деревня, встреча с оленями, лосями и хаски)
- Программа не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
- Для получения скидки возьмите с собой подтверждающие документы (свидетельство о рождении, справка из школы, паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Самостоятельно до начала экскурсии вам нужно оплатить экосбор за посещение НП «Ладожские шхеры»: 350 ₽ за чел. (оплата на сайте: ссылка
- В поездке не предусмотрено горячее питание, возьмите с собой перекус, воду или горячие напитки в термосе, а также наличные деньги (на объектах может не быть терминалов или интернета)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|15 950 ₽
|Дети до 14 лет
|15 850 ₽
|Студенты
|15 850 ₽
|Люди 60+ лет
|15 850 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|15 850 ₽
|Одноместное размещение
|22 750 ₽