От Фонтанки до Карповки на водном такси

Проплыть от центра Санкт-Петербурга до Петроградской стороны
Отправьтесь в освежающую поездку на комфортабельном катере в сопровождении аудиогида. За 30 минут вы проплывёте от гранитных берегов реки Фонтанки до набережной реки Карповки. По пути увидите Аничков мост, Михайловский замок, Шереметьевский дворец. Зайдёте в акваторию Невы, пройдёте крейсер «Аврора» и окажетесь на Петроградской стороне.
4.7
3 отзыва
Описание водной прогулки

Маршрут по рекам: Фонтанка — Нева — Большая Невка — Карповка

Основные достопримечательности по пути:

  • Ботанический сад Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Акватория Невы
  • Летний дворец Петра I
  • Шереметьевский дворец
  • Михайловский замок
  • Чижик-пыжик
  • Аничков мост
  • БДТ

Основную информацию о них вам расскажет аудиогид.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
  • Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке
  • На борту работает аудиогид
  • С вами будет капитан из нашей команды

Подробности поездки:

  • На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна
  • Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения. Нельзя проносить еду и напитки
  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная
  • На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета по наличию мест
  • Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Михаил
Михаил
7 сен 2025
Шикарно! Спасибо!
Г
Гусарова
13 авг 2025
Понравился маршрут, сам катер, небольшое количество человек на нем, но не понравилось 1) что были на сайте билеты, а организатор просила отменить поездку, после отмены они только увеличились на сайте,
читать дальше

хотя мне говорили, что их нет, 2) перенос времени отправления, 3) при входе была злая женщина, которая спросила, есть ли у нас билет, я сказала, что нет (на руках у нас не было, только бронь), она начала орать, что как это нет, если вы бронировали, потом выгнала нас с причала, сказала, что там нельзя сидеть, потом орала, дайте пройти людям (это уже не нам, но там другие люди никому не мешали).

А
Анастасия
5 авг 2025
Маршрут в день отправки заменили на другой без доплаты: часовой от Фонтанки до Фонтанки. Было опасение, что не успеем доехать, тк катер отходил на 15 минут раньше. Но мы успели.
читать дальше

По дороге нам помогали дистанционно организаторы, тк мы не сразу нашли причал. Потом помогли моим маломобильным родителям зайти на причал. Содержание аудио было неплохое, не хватало фактов из истории хх века, она ведь ближе к нам. Но мы вспомнили Пушкина, Грибоедова, Достоевского и др. Делали много фото. Погода была замечательная.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

