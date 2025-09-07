Отправьтесь в освежающую поездку на комфортабельном катере в сопровождении аудиогида. За 30 минут вы проплывёте от гранитных берегов реки Фонтанки до набережной реки Карповки. По пути увидите Аничков мост, Михайловский замок, Шереметьевский дворец. Зайдёте в акваторию Невы, пройдёте крейсер «Аврора» и окажетесь на Петроградской стороне.
Описание водной прогулки
Маршрут по рекам: Фонтанка — Нева — Большая Невка — Карповка
Основные достопримечательности по пути:
- Ботанический сад Петра I
- Крейсер «Аврора»
- Акватория Невы
- Летний дворец Петра I
- Шереметьевский дворец
- Михайловский замок
- Чижик-пыжик
- Аничков мост
- БДТ
Основную информацию о них вам расскажет аудиогид.
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
- Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке
- На борту работает аудиогид
- С вами будет капитан из нашей команды
Подробности поездки:
- На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна
- Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения. Нельзя проносить еду и напитки
- Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная
- На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета по наличию мест
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
7 сен 2025
Шикарно! Спасибо!
Г
Гусарова
13 авг 2025
Понравился маршрут, сам катер, небольшое количество человек на нем, но не понравилось 1) что были на сайте билеты, а организатор просила отменить поездку, после отмены они только увеличились на сайте,
А
Анастасия
5 авг 2025
Маршрут в день отправки заменили на другой без доплаты: часовой от Фонтанки до Фонтанки. Было опасение, что не успеем доехать, тк катер отходил на 15 минут раньше. Но мы успели.
