Мои заказы

От Петроградки к Финскому заливу - на теплоходе

Исторические острова и архитектура 21 века - в одном маршруте по Петербургу
Откройте исторические острова, современные символы Петербурга и простор Финского залива за одну прогулку! Вы отправитесь от Петроградской стороны, пройдёте по живописным рекам и выйдете в залив, чтобы увидеть «Лахта-центр», «Газпром Арену», яхт-клуб и мост ЗСД. А авторский аудиогид дополнит путешествие рассказами о прошлом и настоящем города.
От Петроградки к Финскому заливу - на теплоходе
От Петроградки к Финскому заливу - на теплоходе
От Петроградки к Финскому заливу - на теплоходе

Описание экскурсии

Петербург между эпохами

Путешествие начнётся на Петроградской стороне — в историческом районе, где зарождался город. Вы пройдёте по живописным рекам и увидите, как старинные набережные, зелёные острова и изящные мосты соседствуют с современной архитектурой.

Панорамы Финского залива

Теплоход выйдет в Финский залив, откуда открываются впечатляющие виды на «Лахта-центр», «Газпром Арену», мост ЗСД, яхт-клуб и флагштоки. С воды эти современные символы Петербурга выглядят особенно эффектно.

Острова и парки

На обратном пути вы пройдёте вдоль Елагина и Крестовского островов. Вас ждут тихие водные протоки, парковые пейзажи и исторические виды, которые создают атмосферу загородной прогулки, несмотря на близость центра.

Авторский аудиогид

Во время путешествия будет работать аудиогид, который познакомит вас с историей этих мест, расскажет о знаковых достопримечательностях и поможет взглянуть на современный Петербург через призму его прошлого.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой и закрытой частями — панорамные окна и крыша, есть уборная. Рассадка и перемещение свободные
  • Продолжительность прогулки — 1 час 10 мин
  • На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на борту будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На борт нельзя приносить свои напитки и еду. Также нельзя с питомцами и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и прочее)
  • Прогулка доступна в индивидуальном формате на катере в группе до 11 человек — подробности в переписке
  • С вами будет капитан из нашей команды

в четверг и пятницу в 12:30, в субботу в 16:30, в воскресенье в 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет1088 ₽
Школьники1238 ₽
Пенсионеры1238 ₽
Стандартный1388 ₽
Студенты1238 ₽
Дети до 3 лет8 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 12:30, в субботу в 16:30, в воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 59600 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «От Петроградки к Финскому заливу - на теплоходе»

Летний бриз в Финском заливе: прогулка на уютном катере (из Петербурга)
На катере
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Летний бриз в Финском заливе: прогулка на уютном катере (из Петербурга)
Покайфовать на волнах хорошего настроения
Начало: На Крестовском острове
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере
Аренда катера
1 час
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Катер «Толстый» промчит по рекам и заливу, открывая уникальные виды на символы Петербурга. Выберите маршрут и насладитесь комфортом и красотой города
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11А
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 5990 ₽ за всё до 3 чел.
По Неве к Финскому заливу - на двухпалубном теплоходе
На теплоходе
1.5 часа
41 отзыв
Групповая
По Неве к Финскому заливу - на двухпалубном теплоходе
Водное путешествие по парадному Петербургу с лучшими видами и интересными историями
Начало: Адмиралтейская набережная 10
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
1100 ₽ за человека
Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив
На теплоходе
2 часа
113 отзывов
Групповая
Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив
Двухчасовая водная экскурсия по историческому центру и вокруг северных островов Петербурга
Начало: На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая при...
Сегодня в 16:45
Завтра в 10:35
1900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1850 ₽ за человека