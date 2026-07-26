Исторические острова и архитектура 21 века - в одном маршруте по Петербургу
Откройте исторические острова, современные символы Петербурга и простор Финского залива за одну прогулку! Вы отправитесь от Петроградской стороны, пройдёте по живописным рекам и выйдете в залив, чтобы увидеть «Лахта-центр», «Газпром Арену», яхт-клуб и мост ЗСД. А авторский аудиогид дополнит путешествие рассказами о прошлом и настоящем города.
Описание экскурсии
Петербург между эпохами
Путешествие начнётся на Петроградской стороне — в историческом районе, где зарождался город. Вы пройдёте по живописным рекам и увидите, как старинные набережные, зелёные острова и изящные мосты соседствуют с современной архитектурой.
Панорамы Финского залива
Теплоход выйдет в Финский залив, откуда открываются впечатляющие виды на «Лахта-центр», «Газпром Арену», мост ЗСД, яхт-клуб и флагштоки. С воды эти современные символы Петербурга выглядят особенно эффектно.
Острова и парки
На обратном пути вы пройдёте вдоль Елагина и Крестовского островов. Вас ждут тихие водные протоки, парковые пейзажи и исторические виды, которые создают атмосферу загородной прогулки, несмотря на близость центра.
Авторский аудиогид
Во время путешествия будет работать аудиогид, который познакомит вас с историей этих мест, расскажет о знаковых достопримечательностях и поможет взглянуть на современный Петербург через призму его прошлого.
Организационные детали
Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой и закрытой частями — панорамные окна и крыша, есть уборная. Рассадка и перемещение свободные
Продолжительность прогулки — 1 час 10 мин
На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на борту будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
На борт нельзя приносить свои напитки и еду. Также нельзя с питомцами и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и прочее)
Прогулка доступна в индивидуальном формате на катере в группе до 11 человек — подробности в переписке
С вами будет капитан из нашей команды
в четверг и пятницу в 12:30, в субботу в 16:30, в воскресенье в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
1088 ₽
Школьники
1238 ₽
Пенсионеры
1238 ₽
Стандартный
1388 ₽
Студенты
1238 ₽
Дети до 3 лет
8 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 12:30, в субботу в 16:30, в воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
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Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
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