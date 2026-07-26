Откройте исторические острова, современные символы Петербурга и простор Финского залива за одну прогулку! Вы отправитесь от Петроградской стороны, пройдёте по живописным рекам и выйдете в залив, чтобы увидеть «Лахта-центр», «Газпром Арену», яхт-клуб и мост ЗСД. А авторский аудиогид дополнит путешествие рассказами о прошлом и настоящем города.

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Описание экскурсии

Петербург между эпохами

Путешествие начнётся на Петроградской стороне — в историческом районе, где зарождался город. Вы пройдёте по живописным рекам и увидите, как старинные набережные, зелёные острова и изящные мосты соседствуют с современной архитектурой.

Панорамы Финского залива

Теплоход выйдет в Финский залив, откуда открываются впечатляющие виды на «Лахта-центр», «Газпром Арену», мост ЗСД, яхт-клуб и флагштоки. С воды эти современные символы Петербурга выглядят особенно эффектно.

Острова и парки

На обратном пути вы пройдёте вдоль Елагина и Крестовского островов. Вас ждут тихие водные протоки, парковые пейзажи и исторические виды, которые создают атмосферу загородной прогулки, несмотря на близость центра.

Авторский аудиогид

Во время путешествия будет работать аудиогид, который познакомит вас с историей этих мест, расскажет о знаковых достопримечательностях и поможет взглянуть на современный Петербург через призму его прошлого.

Организационные детали