Мои заказы

Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив

Двухчасовая водная экскурсия по историческому центру и вокруг северных островов Петербурга
Приглашаем вас на круговую речную прогулку по живописной дельте Невы! Вы прокатитесь на двухпалубном теплоходе, услышите рассказ гида о городе и полюбуетесь зелёными набережными и парковыми ансамблями островов. Также на борту для вас работает бар с напитками и лёгкими закусками.
5
118 отзывов
Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив
Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив
Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Многоликий Петербург

Вы увидите с воды «визитные карточки» города: Адмиралтейство, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, крейсер Аврора, Кунсткамеру, Ростральные колонны и Медного всадника. Полюбуетесь островами: Петроградским, Аптекарским, Елагиным, Крестовским и Каменным. Кроме того, в акватории Финского залива оцените современные достопримечательности: парк 300-летия, «Лахта-центр», стадион «Газпром Арена» и ванты Западного скоростного диаметра.

Организационные детали

  • На борту свободная рассадка
  • На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6715 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
4
3
3
2
1
Мадлена
Смотреть на город с таких ракурсов – одно удовольствие! Ещё понравилось то, что по времени не коротко, а в самый раз – полноценные 2 часа плавания на теплоходе.
Смотреть на город с таких ракурсов – одно удовольствие! Ещё понравилось то, что по времени не
Смотреть на город с таких ракурсов – одно удовольствие! Ещё понравилось то, что по времени не
Смотреть на город с таких ракурсов – одно удовольствие! Ещё понравилось то, что по времени не
Смотреть на город с таких ракурсов – одно удовольствие! Ещё понравилось то, что по времени не
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия. Именно то, что хотели.
Отличная экскурсия. Именно то, что хотели.
Отличная экскурсия. Именно то, что хотели.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
В 3 раз еду - и всё лучше и лучше. 2 место в рейтинге моих экскурсий!
В 3 раз еду - и всё лучше и лучше. 2 место в рейтинге моих экскурсий!
В 3 раз еду - и всё лучше и лучше. 2 место в рейтинге моих экскурсий!
В 3 раз еду - и всё лучше и лучше. 2 место в рейтинге моих экскурсий!
В 3 раз еду - и всё лучше и лучше. 2 место в рейтинге моих экскурсий!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Чудесная экскурсия. Посмотрели Петербург со всех сторон. Очень интересно!
Чудесная экскурсия. Посмотрели Петербург со всех сторон. Очень интересно!
Чудесная экскурсия. Посмотрели Петербург со всех сторон. Очень интересно!
Чудесная экскурсия. Посмотрели Петербург со всех сторон. Очень интересно!
Чудесная экскурсия. Посмотрели Петербург со всех сторон. Очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
В середине октября Петербург порадовал ярким солнцем и хорошей погодой, поэтому я решил вдруг съездить на водную прогулку — хотелось успеть насладиться последними тёплыми деньками. Честно говоря, не особо рассчитывал
читать дальшеуменьшить

на что-то особенное, но экскурсовод Михаил с первых минут сразу захватил интерес, здорово рассказывал про город, его памятники и известных людей тех времён. Было видно, что он искренне обожает Петербург. Очень благодарен за такой заряд позитива! ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Е
отличная экскурсия, максимально интересно обо всех достопримечательностях Санкт-Петербурга, посмотрели весь город за 2 часа,супер. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив»

Водная прогулка к Северным островам и видом на Финский залив
1.5 часа
11 отзывов
Групповая
Водная прогулка к Северным островам и видом на Финский залив
Отправиться к излюбленному месту отдыха петербуржцев и погрузиться в историю города
Начало: Адмиралтейская набережная 8
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
Вокруг острова Елагин в мини-группе
На катере
1.5 часа
-
15%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вокруг острова Елагин в мини-группе
Видеть и слышать Петербург с воды
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 21:30
20 авг в 19:20
1615 ₽1900 ₽ за человека
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
На теплоходе
1.5 часа
99 отзывов
Групповая
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На центральном причале «Спуск со львами»
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:00
1000 ₽ за человека
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
На теплоходе
2 часа
407 отзывов
Групповая
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1900 ₽ за человека