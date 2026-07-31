Приглашаем вас на круговую речную прогулку по живописной дельте Невы! Вы прокатитесь на двухпалубном теплоходе, услышите рассказ гида о городе и полюбуетесь зелёными набережными и парковыми ансамблями островов. Также на борту для вас работает бар с напитками и лёгкими закусками.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Многоликий Петербург
Вы увидите с воды «визитные карточки» города: Адмиралтейство, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, крейсер Аврора, Кунсткамеру, Ростральные колонны и Медного всадника. Полюбуетесь островами: Петроградским, Аптекарским, Елагиным, Крестовским и Каменным. Кроме того, в акватории Финского залива оцените современные достопримечательности: парк 300-летия, «Лахта-центр», стадион «Газпром Арена» и ванты Западного скоростного диаметра.
Организационные детали
- На борту свободная рассадка
- На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6715 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 118 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Смотреть на город с таких ракурсов – одно удовольствие! Ещё понравилось то, что по времени не коротко, а в самый раз – полноценные 2 часа плавания на теплоходе.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия. Именно то, что хотели.
Вам был полезен этот отзыв?
В 3 раз еду - и всё лучше и лучше. 2 место в рейтинге моих экскурсий!
Вам был полезен этот отзыв?
Чудесная экскурсия. Посмотрели Петербург со всех сторон. Очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
В середине октября Петербург порадовал ярким солнцем и хорошей погодой, поэтому я решил вдруг съездить на водную прогулку — хотелось успеть насладиться последними тёплыми деньками. Честно говоря, не особо рассчитывал
Вам был полезен этот отзыв?
Е
отличная экскурсия, максимально интересно обо всех достопримечательностях Санкт-Петербурга, посмотрели весь город за 2 часа,супер. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка на теплоходе «Забытые острова» с выходом в Финский залив»
Групповая
Водная прогулка к Северным островам и видом на Финский залив
Отправиться к излюбленному месту отдыха петербуржцев и погрузиться в историю города
Начало: Адмиралтейская набережная 8
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Вокруг острова Елагин в мини-группе
Видеть и слышать Петербург с воды
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 21:30
20 авг в 19:20
1615 ₽
1900 ₽ за человека
Групповая
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На центральном причале «Спуск со львами»
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:00
1000 ₽ за человека
Групповая
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1900 ₽ за человека
1900 ₽ за человека