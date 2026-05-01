Мимо будут проплывать величественные символы Петербурга: Петропавловская крепость и Зимний дворец, Исаакиевский собор, Летний сад, стройные ряды особняков, современные и старейшие промышленные предприятия.
На просторах Финского залива перед вами откроется футуристичный архитектурный ансамбль: «Газпром Арена», Лахта-центр и Западный скоростной диаметр.
Описание аудиогида
Как пройдёт прогулка
- На комфортабельном двухпалубном теплоходе закрытого и открытого типа. Вместимость — 140 или 150 чел. На борту есть уборная и бар с лёгкими закусками и напитками.
- Посадка объявляется за 15 мин до начала экскурсии. Вы можете расположиться на нижней или верхней палубе, рассадка свободная.
- Вы увидите панорамы парадного Петербурга, строгие набережные и пышные дворцы, знаменитые памятники и новые жилые кварталы. Наш аудиогид расскажет подробнее об истории города.
Ограничения
- На теплоход нельзя брать свою еду и напитки. Исключение — маленькие дети с особым питанием.
- Нельзя брать с собой животных.
- Вы можете взять на борт прогулочную или инвалидную коляску. Во время посадки наши сотрудники помогут пассажирам с колясками и людям с ОВЗ.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|750 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале на набережной Макарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 135 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 171 туриста
Я представляю судоходную компанию в Петербурге. Мы предлагаем дневные и ночные прогулки на комфортных двухпалубных теплоходах. Наша цель — развиваться дальше, оказывая качественные услуги путешественникам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо большое за прогулку! Всё очень понравилось. хороший, чистый кораблик, 2 палубы, внизу есть кафе, мы брали кофе. попили кофеёчек, подюбовались видами, послушали уадиогид. маршрут составлен отлично! посмотрели и старинные постройки и современные. в общем нам очень понравилось, спасибо!!!!
Кристина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда. Мы рады, что вы оценили качество работы наших сотрудников, насладились прогулкой и остались с хорошими впечатлениями. Будем рады увидеть Вас вновь!
Организовано все отлично, очень комфортабельный корабль, очень приятно провели время.
повезло с погодой🫶, нам понравилось все. Уютно и чисто
