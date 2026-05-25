На борту двухпалубного теплохода «Мираж» вы проследуете по Неве, любуясь знаковыми архитектурными ансамблями, а затем направитесь к Невской губе Финского залива.
По пути увидите Петербург с необычного ракурса, оцените его парадный облик и проникнетесь атмосферой величия и свободы, которую дарят водные просторы. А дополнит путешествие аудиогид об истории города и его легендах.
Описание экскурсии
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
Этот маршрут идеально подходит тем, кто хочет увидеть не только парадный Петербург, но и Невскую губу Финского залива, а также послушать аудиогид с экскурсией об истории города.
Ключевые объекты осмотра
- Адмиралтейство
- Зимний дворец
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Дворцовый и Троицкий мосты
- Современные символы города — «Газпром Арена» и «Лахта-центр»
Организационные детали
- Посадка начинается за 15 минут до отправления
- Прогулка с аудиогидом проходит на двухпалубном теплоходе, оснащённом необходимыми средствами безопасности
- На борту работает бар с закусками и напитками, есть туалетные комнаты
- Обратите внимание: мы не выходим в открытый Финский залив
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 12 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная 10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1171 туриста
Мы — судоходная компания с собственным флотом, профессиональными капитанами и опытом более 15 лет. Оказываем услуги по организации отдыха на воде в Санкт-Петербурге, а также предлагаем индивидуальную аренду яхт и катеров, экскурсии на теплоходах, организацию мероприятий под ключ.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 34 отзывов
нам повезло покататься на теплоходе, когда там почти не было людей. это супер, потому что как раз хотелось почиллить.
палуба внутри очень удобная, с большими окнами, удобные диваны и барные стулья. на теплоходе есть бар.
маршрут до Лахта-центра. аудиогид пока плывешь по исторической части города, далее играл джаз. поездка попала в настроение. получилось отдохнуть и насладиться.
Удобно, комфортно. Отправление вовремя.
Отличная возможность посмотреть на самый красивый город - Санкт- Петербург с воды с двухпалубного теплохода … Замечательная поездка с отличным гидом, девушкой рассказчиком с приятным голосом, которую хочется слушать и слушать… Всем рекомендую, узнали много интересного о быте, о культуре северной столицы.
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо большое за ваш отзыв, нам очень приятно. Передадим ваш отзыв нашему гиду.
Благодарим за комфортную поездку по Ниве, увидели с воды основные достопримечательности! А аудиогид внутри корабля - был очень кстати! Две палубы - открытая и закрытая Наверху прекрасно делать фото, а внизу - греться после 🥰
Прогулка по Неве очень понравилась 👍. Нам повезло с погодой, сели на верхней палубе, правда, под навесом. Радиогид нам был не нужен, поэтому мы просто наслаждались видом вокруг. Большое спасибо, всё понравилось ❤️.
Хорошая экскурсия за хорошие деньги. Впечатления остались приятные
