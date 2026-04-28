В этом путешествии мы проследим, как менялся архитектурный облик города сквозь века, и встретим новый символ Северной столицы. Проедем через весь исторический центр, а потом рассмотрим его с высоты птичьего полёта.
Петербург предстанет перед вами парадным, историческим, деловым, морским, современным, спортивным и многоконфессиональным городом.
Описание экскурсии
История
Начнём экскурсию на Дворцовой площади, сделаем прекрасные фотографии возле Спаса на Крови, на Исаакиевской площади, у Медного всадника и у Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.
Современность
Мы проедем по набережной Макарова, с которой открывается прекрасный вид на Крестовский остров. Поднимемся на Западный Скоростной Диаметр и увидим потрясающую панораму на Лахта-центр и на Газпром-Арену — космическую тарелку.
Будущее
В Лахта-центре мы разделимся на мини-группы, чтобы всем было комфортно. Поднимемся на смотровую площадку, где местные гиды расскажут об особенностях небоскрёба и раскроют многие секреты башни. Но тссс, проявите немного терпения! Самое главное — на экскурсии.
Вы узнаете:
- с чего начиналась история города и какой путь прошёл Санкт-Петербург от Петропавловской крепости до строительства Лахта-центра
- почему он так манит гостей из разных уголков России и мира
- где ещё строились императорские загородные резиденции
- что символизирует форма башни и чем примечателен лифт в небоскрёбе
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Дополнительно оплачиваются билеты на экскурсию в «Лахта-центр» — 2300 ₽ за чел.
- Экскурсия завершается в «Лахта-центре«. Вы можете самостоятельно посетить выставку «Город П» (билет входит в стоимость). Ближайшая станция метро — «Беговая», примерно 15–20 минут пешком (или на автобусе 101 или 211)
- Экскурсии по общественным пространствам Лахты проходят в любую погоду
- На смотровой площадке гид использует микрофон, а вы получите индивидуальные наушники
- На обзорной экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды, а экскурсию по «Лахта-центру» проведёт местный гид
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1890 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1690 ₽
|Школьники
|1290 ₽
|Студенты
|1690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 18277 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Похожие экскурсии на «От центра к Лахте: на автобусе по Петербургу»
-
15%
Групповая
От Дворцовой площади до Лахта-центра: старинный и современный Петербург
Начало: Санкт-Петербург
1266.50 ₽
1490 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Знакомство с центром Петербурга + посещение Эрмитажа (билет включён)
Увидеть визитные карточки города из окна автобуса и побывать в легендарном музее
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
1 мая в 11:00
2 мая в 11:00
2110 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Петербург: от "Газпром Арены" до "Лахта-центра"
Начало: По договоренности с гидом, возможно около отеля
14 200 ₽ за всё до 4 чел.
1890 ₽ за человека