От центра к Лахте: на автобусе по Петербургу

Увидеть Спас и Эрмитаж, а затем подняться на смотровую Лахта-центра
В этом путешествии мы проследим, как менялся архитектурный облик города сквозь века, и встретим новый символ Северной столицы. Проедем через весь исторический центр, а потом рассмотрим его с высоты птичьего полёта.

Петербург предстанет перед вами парадным, историческим, деловым, морским, современным, спортивным и многоконфессиональным городом.
От центра к Лахте: на автобусе по Петербургу
От центра к Лахте: на автобусе по Петербургу
От центра к Лахте: на автобусе по Петербургу

Описание экскурсии

История

Начнём экскурсию на Дворцовой площади, сделаем прекрасные фотографии возле Спаса на Крови, на Исаакиевской площади, у Медного всадника и у Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

Современность

Мы проедем по набережной Макарова, с которой открывается прекрасный вид на Крестовский остров. Поднимемся на Западный Скоростной Диаметр и увидим потрясающую панораму на Лахта-центр и на Газпром-Арену — космическую тарелку.

Будущее

В Лахта-центре мы разделимся на мини-группы, чтобы всем было комфортно. Поднимемся на смотровую площадку, где местные гиды расскажут об особенностях небоскрёба и раскроют многие секреты башни. Но тссс, проявите немного терпения! Самое главное — на экскурсии.

Вы узнаете:

  • с чего начиналась история города и какой путь прошёл Санкт-Петербург от Петропавловской крепости до строительства Лахта-центра
  • почему он так манит гостей из разных уголков России и мира
  • где ещё строились императорские загородные резиденции
  • что символизирует форма башни и чем примечателен лифт в небоскрёбе

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Дополнительно оплачиваются билеты на экскурсию в «Лахта-центр» — 2300 ₽ за чел.
  • Экскурсия завершается в «Лахта-центре«. Вы можете самостоятельно посетить выставку «Город П» (билет входит в стоимость). Ближайшая станция метро — «Беговая», примерно 15–20 минут пешком (или на автобусе 101 или 211)
  • Экскурсии по общественным пространствам Лахты проходят в любую погоду
  • На смотровой площадке гид использует микрофон, а вы получите индивидуальные наушники
  • На обзорной экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды, а экскурсию по «Лахта-центру» проведёт местный гид

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1890 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1690 ₽
Школьники1290 ₽
Студенты1690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 18277 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

1890 ₽ за человека