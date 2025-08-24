Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Декабрь и начало января — время чудес и волшебных ожиданий. Это время традиционно ассоциируется с ожиданием Нового года и Рождества.



И, конечно же, для всего мира одним из главных символов «европейского» Рождества является органная музыка.



Вас ждет не только автобусная экскурсия по украшенному праздничными огнями городу, но и концерт органной музыки в Петрикирхе.