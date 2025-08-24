Декабрь и начало января — время чудес и волшебных ожиданий. Это время традиционно ассоциируется с ожиданием Нового года и Рождества.
И, конечно же, для всего мира одним из главных символов «европейского» Рождества является органная музыка.
Вас ждет не только автобусная экскурсия по украшенному праздничными огнями городу, но и концерт органной музыки в Петрикирхе.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Новогодняя экскурсия в Санкт-Петербурге с посещением концерта органной музыки — прекрасное приключение для праздничных деньков. С нами вы узнаете:
- когда в России начали праздновать Новый год именно с 31 декабря на 1 января;
- какие новогодние забавы предпочитала Анна Иоанновна;
- в каком из дворцов Северной столицы впервые появилась новогодняя елка;
- в каких храмах проводились Рождественские службы;
- как петербуржцы разных поколений праздновали Рождество;
- что дарили и чем угощали друг друга за праздничным столом;
• как празднуют Новый год представители других национальностей и культур. Сначала нас ждет автобусная экскурсия по городу, во время которой мы сделаем несколько остановок:
- у собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка будем любоваться ярко-синими куполами, которые украшены звездами;
- Семимостье — место, где сбываются желания;
- Никольский собор — здесь будем считать мосты на счастье и вспоминать Николая Угодника. У Семимостья, на сравнительно небольшом пятачке, сосредоточено столько великолепных храмов, что невольно начинаешь верить в сверхъестественную силу этого места;
- Стрелка Васильевского острова — визитная карточка Санкт-Петербурга. А после мы посетим Петрикирхе — крупнейшую лютеранскую церковь дореволюционной России. Она распахнула свои двери для прихожан в День Реформации, 31 октября 1838 года. Мы посетим с вами органный концерт. Большой орган Петрикирхе — неотъемлемая часть музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Важная информация: Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Большой орган W.Peter. На экскурсию допускаются дети старше 6 лет.
в новогодние каникулы
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольский собор
- Троицкий собор
- Семимостье
- Стрелка Васильевского острова
- Петрикирхе
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Билеты на концерт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Думская, д. 2
Завершение: Петрикирхе
Когда и сколько длится?
Когда: в новогодние каникулы
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
