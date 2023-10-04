«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой

5
8 отзывов
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Приготовьтесь к ночному путешествию по самому протяжённом маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой.

Мы покажем вам классический Петербург и современный мегаполис в Финском заливе, град на Неве и град морской, недавно возведенные вантовые гиганты и разводные мосты столетиями соединявшие берега города.
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Малая Невка, акватория между Биржевым и Вантовым мостами («Морской фасад»)
  • Тучков мост
  • Стадион «Петровский»
  • Мост Бетанкура
  • Яхт-клуб
  • «Газпром Арена»
  • «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе)
  • Вантовый мост
  • Большая Нева, акватория между Благовещенским и Дворцовым мостами:
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Сенат и Синод
  • Академия художеств
  • Меншиковский дворец
  • Здание Двенадцати коллегий
  • Кунсткамера
  • Адмиралтейство
  • Акватория Невы между Дворцовым и Троицким мостами:
  • Эрмитаж
  • Дворцовая набережная
  • Мраморный дворец
  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Биржевой мост
  • «Летучий голландец»
  • Петропавловская крепость
  • Мечеть
  • Акватория Невы между Троицким и Литейным мостами:
  • Фрегат «Благодать»
  • Домик Петра
  • «Аврора»
  • Сампсониевский мост
  • Летний сад
  • Акватория Невы между Литейным и Большеохтинским мостами:
  • Площадь Ленина
  • Финляндский вокзал
  • «Кресты»
  • «Большой дом»
  • Памятник кораблю «Полтава»
  • Памятник жертвам политических репрессий
  • Водонапорная башня
  • Смольный собор
  • Разведение Большеохтинского моста
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Трёхчасовой маршрут разделен на две части. В первой, полуторачасовой, половине маршрута теплоход направляется в Финский залив, в современный ночной мегаполис — Морской фасад с грандиозными архитектурными гигантами нашего времени: «Газпром-Ареной» и небоскребом «Лахта-центр».
  • Во второй, также полуторачасовой, части вы сможете коснуться рукой изящного града Петра и увидеть ночную разводку мостов в историческом центре.
  • Две палубы теплохода.
  • Нижняя музыкальная и верхняя экскурсионная с большим открытым променадом. Все места на диванах в закрытом контуре за столами у панорамных окон. На теплоходе играет живая музыка, а гид расскажет историю Санкт-Петербурга в дружелюбной и интеллигентной манере, сопровождая свой рассказ подходящей случаю ненавязчивой музыкой.

Обратите внимание:

  • Дополнительно (по желанию) оплачивается место за VIP-столиком в партере перед сценой или в носу капитанов — от 750 руб. Места заранее не бронируются.
  • Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста».
  • Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления.
  • На теплоходе работает ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Организатор может отказать в прогулке в начале или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов.
  • Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.
  • Дети до 4 лет (включительно) на ночные круизы по пятницам и субботам не допускаются.

ежедневно в 23.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка
  • Авторская экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Английская набережная, 28
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Мы рады, что Вы выбрали ночное путешествие по самому продолжительному времени и протяжённом маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой. Будем рады видеть Вас на борту!
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается место за VIP-столиком в партере перед сценой или в носу капитанов — от 750 руб. Места заранее не бронируются.
  • Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста».
  • Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления.
  • На теплоходе работает ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Организатор может отказать в прогулке в начале или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов.
  • Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.
  • Обратите внимание, дети до 4 лет (включительно) на ночные круизы по пятницам и субботам не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
К
4 окт 2023
Очень интересный вид экскурсии. Потрясающий гид. Интересно было всей семье, даже ребёнку, несмотря на очень позднее время.
Р
4 окт 2023
А
2 окт 2023
А
1 окт 2023
Б
29 сен 2023
Мы остались довольны прогулкой! Увидели всё заявленное в программе,отплыли и приплыли обратно вовремя. Сидели на верхней палубе в посещении,где велась экскурсия. Не всем хватило места,хоть и четверг,многие сели на открытой палубе, внизу,где была музыкальная программа, было все тоже занято. Девушка старалась,зажигала,пела популярные известные песни. Музыку слышно было и на втором этаже,но она не так мешала,как компания рядом,пришедшая довершить празднование дня рождения. В остальном всё Прекрасно!
В
27 сен 2023
Гид просто офигенный!!! Экскурсия обалденная!!!
И
26 сен 2023
Потрясающий Михаил Яруков, провел экскурсию на высшем уровне!!! Прекрасное знание истории, шикарное чувство юмора и идеально подобрано музыкальное сопровождение. Мы получили массу положительных эмоций. Погода тоже была благосклонна и это кайф!!! Огромная благодарность капитану и его помощникам. Бар не исключение….. основательно опустошил наш кошелек, но прибавил градус настроения!!!!

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