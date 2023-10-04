Приготовьтесь к ночному путешествию по самому протяжённом маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой.
Мы покажем вам классический Петербург и современный мегаполис в Финском заливе, град на Неве и град морской, недавно возведенные вантовые гиганты и разводные мосты столетиями соединявшие берега города.
Мы покажем вам классический Петербург и современный мегаполис в Финском заливе, град на Неве и град морской, недавно возведенные вантовые гиганты и разводные мосты столетиями соединявшие берега города.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Малая Невка, акватория между Биржевым и Вантовым мостами («Морской фасад»)
- Тучков мост
- Стадион «Петровский»
- Мост Бетанкура
- Яхт-клуб
- «Газпром Арена»
- «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе)
- Вантовый мост
- Большая Нева, акватория между Благовещенским и Дворцовым мостами:
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Сенат и Синод
- Академия художеств
- Меншиковский дворец
- Здание Двенадцати коллегий
- Кунсткамера
- Адмиралтейство
- Акватория Невы между Дворцовым и Троицким мостами:
- Эрмитаж
- Дворцовая набережная
- Мраморный дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Биржевой мост
- «Летучий голландец»
- Петропавловская крепость
- Мечеть
- Акватория Невы между Троицким и Литейным мостами:
- Фрегат «Благодать»
- Домик Петра
- «Аврора»
- Сампсониевский мост
- Летний сад
- Акватория Невы между Литейным и Большеохтинским мостами:
- Площадь Ленина
- Финляндский вокзал
- «Кресты»
- «Большой дом»
- Памятник кораблю «Полтава»
- Памятник жертвам политических репрессий
- Водонапорная башня
- Смольный собор
- Разведение Большеохтинского моста
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Трёхчасовой маршрут разделен на две части. В первой, полуторачасовой, половине маршрута теплоход направляется в Финский залив, в современный ночной мегаполис — Морской фасад с грандиозными архитектурными гигантами нашего времени: «Газпром-Ареной» и небоскребом «Лахта-центр».
- Во второй, также полуторачасовой, части вы сможете коснуться рукой изящного града Петра и увидеть ночную разводку мостов в историческом центре.
- Две палубы теплохода.
- Нижняя музыкальная и верхняя экскурсионная с большим открытым променадом. Все места на диванах в закрытом контуре за столами у панорамных окон. На теплоходе играет живая музыка, а гид расскажет историю Санкт-Петербурга в дружелюбной и интеллигентной манере, сопровождая свой рассказ подходящей случаю ненавязчивой музыкой.
Обратите внимание:
- Дополнительно (по желанию) оплачивается место за VIP-столиком в партере перед сценой или в носу капитанов — от 750 руб. Места заранее не бронируются.
- Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста».
- Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления.
- На теплоходе работает ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Организатор может отказать в прогулке в начале или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов.
- Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.
- Дети до 4 лет (включительно) на ночные круизы по пятницам и субботам не допускаются.
ежедневно в 23.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
- Авторская экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Английская набережная, 28
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 23.30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Мы рады, что Вы выбрали ночное путешествие по самому продолжительному времени и протяжённом маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой. Будем рады видеть Вас на борту!
- Дополнительно (по желанию) оплачивается место за VIP-столиком в партере перед сценой или в носу капитанов — от 750 руб. Места заранее не бронируются.
- Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста».
- Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления.
- На теплоходе работает ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Организатор может отказать в прогулке в начале или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов.
- Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.
- Обратите внимание, дети до 4 лет (включительно) на ночные круизы по пятницам и субботам не допускаются
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
4 окт 2023
Очень интересный вид экскурсии. Потрясающий гид. Интересно было всей семье, даже ребёнку, несмотря на очень позднее время.
Р
Роман
4 окт 2023
А
Анна
2 окт 2023
А
Алена
1 окт 2023
Б
Богданова
29 сен 2023
Мы остались довольны прогулкой! Увидели всё заявленное в программе,отплыли и приплыли обратно вовремя. Сидели на верхней палубе в посещении,где велась экскурсия. Не всем хватило места,хоть и четверг,многие сели на открытой палубе, внизу,где была музыкальная программа, было все тоже занято. Девушка старалась,зажигала,пела популярные известные песни. Музыку слышно было и на втором этаже,но она не так мешала,как компания рядом,пришедшая довершить празднование дня рождения. В остальном всё Прекрасно!
В
Валынова
27 сен 2023
Гид просто офигенный!!! Экскурсия обалденная!!!
И
Ирина
26 сен 2023
Потрясающий Михаил Яруков, провел экскурсию на высшем уровне!!! Прекрасное знание истории, шикарное чувство юмора и идеально подобрано музыкальное сопровождение. Мы получили массу положительных эмоций. Погода тоже была благосклонна и это кайф!!! Огромная благодарность капитану и его помощникам. Бар не исключение….. основательно опустошил наш кошелек, но прибавил градус настроения!!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Для школьников
Для подростков
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Ночные
Развод мостов
Популярные места
Финский Залив
Музыкальные теплоходы
Музыкальные
Мосты
На теплоходе
Авторские
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1 час
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Зарядиться драйвом, катаясь по мостам и набережным города
Площадь Александра Невского
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
3 900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
на набережной Макарова, 32
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
990₽ за человека
Групповая
3 часа
Джаз под разводными мостами
Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
на причале «Спуск со львами»
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
1 950₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии