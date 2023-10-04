Мы остались довольны прогулкой! Увидели всё заявленное в программе,отплыли и приплыли обратно вовремя. Сидели на верхней палубе в посещении,где велась экскурсия. Не всем хватило места,хоть и четверг,многие сели на открытой палубе, внизу,где была музыкальная программа, было все тоже занято. Девушка старалась,зажигала,пела популярные известные песни. Музыку слышно было и на втором этаже,но она не так мешала,как компания рядом,пришедшая довершить празднование дня рождения. В остальном всё Прекрасно!