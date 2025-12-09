Мои заказы

Мосты исторического центра Петербурга - глазами проектировщика

Узнать историю сооружений, без которых невозможно представить Северную столицу
Мы отправимся на прогулку по старейшим и легендарным мостам Петербурга — свидетелям его истории и перемен. Пройдём по набережным, где рождался город. Обсудим, какие переправы сохранили облик с 18 века, а какие со временем обрели новый вид. Я помогу вам разобраться в особенностях их конструкций.
Описание экскурсии

На маршруте вы увидите такие мосты:

  • Банковский — один из трёх сохранившихся цепных мостов города
  • Казанский — третий по ширине в Петербурге
  • Зелёный — часть цветной триады переправ через Мойку
  • Певческий — построенный для прохождения войск на парад в честь открытия Александровской колонны
  • Большой Конюшенный — одна из старейших переправ Петербурга, созданная в 1737 году
  • Верхний Лебяжий — изначально деревянный и подъёмный, спроектированный голландским мастером Германом ван Болесом
  • Прачечный — один из первых каменных мостов города
  • Пантелеймоновский — с богатой и интересной историей
  • А также Трёхмостье — архитектурное чудо, где три моста сходятся в одной точке

Я расскажу:

  • как выглядели и как были устроены первые мосты в Петербурге
  • почему некоторые из них перестраивались, а другие сохранили первоначальный облик
  • почему при Петре I не было мостов через Неву
  • что люди воровали возле Певческого моста
  • как трансформировали Пантелеймоновский мост
  • и многое другое

Организационные детали

Нам предстоит пройти около 5 км.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2375 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 404 туристов
Я родился в Ленинграде, а вырос в Петербурге. По образованию — инженер-проектировщик мостов, а по призванию — путешественник и гид. Свои экскурсии я строю на личном опыте, исходя из того,
чем сам интересуюсь, когда открываю для себя новый город. С удовольствием и без лишней суеты познакомлю вас с Петербургом, покажу его с различных сторон, помогу лучше узнать и понять наш город.

