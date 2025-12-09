Мы отправимся на прогулку по старейшим и легендарным мостам Петербурга — свидетелям его истории и перемен. Пройдём по набережным, где рождался город. Обсудим, какие переправы сохранили облик с 18 века, а какие со временем обрели новый вид. Я помогу вам разобраться в особенностях их конструкций.
Описание экскурсии
На маршруте вы увидите такие мосты:
- Банковский — один из трёх сохранившихся цепных мостов города
- Казанский — третий по ширине в Петербурге
- Зелёный — часть цветной триады переправ через Мойку
- Певческий — построенный для прохождения войск на парад в честь открытия Александровской колонны
- Большой Конюшенный — одна из старейших переправ Петербурга, созданная в 1737 году
- Верхний Лебяжий — изначально деревянный и подъёмный, спроектированный голландским мастером Германом ван Болесом
- Прачечный — один из первых каменных мостов города
- Пантелеймоновский — с богатой и интересной историей
- А также Трёхмостье — архитектурное чудо, где три моста сходятся в одной точке
Я расскажу:
- как выглядели и как были устроены первые мосты в Петербурге
- почему некоторые из них перестраивались, а другие сохранили первоначальный облик
- почему при Петре I не было мостов через Неву
- что люди воровали возле Певческого моста
- как трансформировали Пантелеймоновский мост
- и многое другое
Организационные детали
Нам предстоит пройти около 5 км.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2375 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 404 туристов
Я родился в Ленинграде, а вырос в Петербурге. По образованию — инженер-проектировщик мостов, а по призванию — путешественник и гид. Свои экскурсии я строю на личном опыте, исходя из того,
