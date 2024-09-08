Мы уделим внимание деталям, которые невозможно заметить на обычной прогулке. Вы увидите единственную в мире «свинцовую грамоту» — послание на металлических табличках. Я объясню, почему французские ландшафтники «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб.
Разрушая легенды
Летний сад овеян десятками легенд. Действительно ли в Летнем дворце хранилась отрубленная голова любовника Екатерины I, а под землёй были катакомбы для содержания особо опасных преступников? Мог ли Пушкин приходить в Летний сад в халате и домашних тапочках, а Крылов — купаться в Лебяжьей канавке? И правда ли, что на ассамблеях Петра I гуляли так шумно, что многим не доводилось дожить до завершения праздника? Выясним на экскурсии!
Громкие исторические сюжеты
В Летнем саду террорист Каракозов выстрелил в Александра II. Я расскажу, кому удалось помешать убийству. Вы узнаете, как главный садовник сберёг деревья и цветы во время блокады и действительно ли сама Ахматова закапывала скульптуры в землю. Услышите, почему флюгер над дворцом — некрасивый на первый взгляд — бережно хранят веками. Героем экскурсии станет и загадочный сподвижник Петра I — Ян Лакоста. Он вёл успешный бизнес в Португалии, но прибыл в Россию и стал шутом.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, никаких дополнительных расходов не предусмотрено
Экскурсия проводится в период с 1 мая по 15 октября. Фонтаны гарантированно работают с 27 мая до 28 сентября
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Летнего сада
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 7941 туриста
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.
Отзывы и рейтинг
Ирина
Могу отметить однозначно, что без этой экскурсии мы бы просто побывали в известной зеленой локации города. Но с Кириллом мы погрузились в ее историю, изучили интересные ее (локации) уголки. Задумки и решения сада стали понятны после экскурсии. Благодарим Кирилла, желаем успехов и всем рекомендуем данную экскурсию!
Сергей
Спасибо Кириллу за отличную экскурсию! Не смотря на проливной дождь всё прошло прекрасно. Ходили на экскурсию большой семьёй, все остались довольны. Отличный рассказ и интересные подробности. Экскурсий по Летнему саду не много. Однозначно рекомендую!
Марина
Интересная и лёгкая прогулка по Летнему саду. Увидели копии статуй, которые затем пошли смотреть в Русский музей уже самостоятельно. Спасибо за интересный рассказ и чудесную прогулку!
Ирина
Большое спасибо Кириллу за прекрасную, интересную, увлекательную экскурсию- прогулку по Летнему саду! Рекомендую!
Татьяна
Экскурсия понравилась, спасибо гиду. Было интересно и подача материала на уровне. Можем рекомендовать
Светлана
Кирилл - гид, который умеет подать информацию интересно и просто, что встречается не так часто. Очень рекомендую! Прекрасная легкая увлекательная экскурсия по Летнему саду
