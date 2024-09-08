Летний сад — это не только аллеи, лавочки и фонтаны, но и декорация громких исторических событий. Я познакомлю вас с любопытными секретами сада, его легендами и фактами, о которых знают единицы. Вы выясните, правда ли Пушкин приходил сюда в халате, как садовник сберёг цветы во время блокады и многое другое. Прогулка превратится в захватывающее погружение в прошлое!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Незаметное и интересное

Мы уделим внимание деталям, которые невозможно заметить на обычной прогулке. Вы увидите единственную в мире «свинцовую грамоту» — послание на металлических табличках. Я объясню, почему французские ландшафтники «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб.

Разрушая легенды

Летний сад овеян десятками легенд. Действительно ли в Летнем дворце хранилась отрубленная голова любовника Екатерины I, а под землёй были катакомбы для содержания особо опасных преступников? Мог ли Пушкин приходить в Летний сад в халате и домашних тапочках, а Крылов — купаться в Лебяжьей канавке? И правда ли, что на ассамблеях Петра I гуляли так шумно, что многим не доводилось дожить до завершения праздника? Выясним на экскурсии!

Громкие исторические сюжеты

В Летнем саду террорист Каракозов выстрелил в Александра II. Я расскажу, кому удалось помешать убийству. Вы узнаете, как главный садовник сберёг деревья и цветы во время блокады и действительно ли сама Ахматова закапывала скульптуры в землю. Услышите, почему флюгер над дворцом — некрасивый на первый взгляд — бережно хранят веками. Героем экскурсии станет и загадочный сподвижник Петра I — Ян Лакоста. Он вёл успешный бизнес в Португалии, но прибыл в Россию и стал шутом.

