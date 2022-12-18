Описание

Борьба за власть, политические заговоры и убийства, измены и казни, дворцовые перевороты и придворные интриги, любовные похождения и внебрачные дети августейших особ – всем этим пестрит история Российского императорского двора. Совсем как Игра престолов по-русски с тем лишь отличием, что основывается она на реальных исторических фактах. Мы с Вами пройдем по самым знаковым местам исторического центра города, осмотрим дворцы и памятники, сады и храмы и окунемся в атмосферу тайн былого времени.