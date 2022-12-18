Мы прогуляемся по историческому центру Санкт-Петербурга – т. н. «Золотому треугольнику». Этот район города бьет все рекорды по количеству всемирно известных исторических достопримечательностей: Зимний дворец и комплекс эрмитажных зданий
Дворцовая площадь
Александрийская колонна и арка Главного штаба
Набережные Невы
Фонтанки Мойки и канала Грибоедова
Михайловский замок
Храм Спаса-на-крови
Невский проспект
Аничков
Шуваловский и Мраморный дворцы
Памятники Петру 1
Екатерине 2
Павлу 1
Александру 1 и Александру 3
Марсово поле и Летний сад
Дворцы великих князей
Троицкий мост
Панорамы Стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости и многое другое
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Описание
Борьба за власть, политические заговоры и убийства, измены и казни, дворцовые перевороты и придворные интриги, любовные похождения и внебрачные дети августейших особ – всем этим пестрит история Российского императорского двора. Совсем как Игра престолов по-русски с тем лишь отличием, что основывается она на реальных исторических фактах. Мы с Вами пройдем по самым знаковым местам исторического центра города, осмотрим дворцы и памятники, сады и храмы и окунемся в атмосферу тайн былого времени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительных оплат нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, д. 56
Завершение: Дворцовая площадь, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Здравствуйте! Благодарю Вас за бронирование моей экскурсии. Одевайтесь пожалуйста в соответствии с погодой
Так как экскурсия - пешеходная
На открытом воздухе. Рекомендуется одеть удобную обувь
В которой Вам будет комфортно ходить на протяжении пары часов. Хорошего настроения и до скорой встречи!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.