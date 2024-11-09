В Санкт-Петербурге так: куда ни ступишь, там история. Как правило, трагическая, полная коварства и интриг. Погуляем по ключевым местам города: Дворцовой площади, набережной Фонтанки, Миллионной улице. Поговорим о покушениях на императоров. Вспомним дворцовые истории любви и борьбы за власть. И, как положено в захватывающем сериале, не обойдёмся без мистики.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:30
Описание экскурсии
- Мы посетим места, связанные с трагическими обстоятельствами жизни и смерти трёх российских императоров: Петра III, Павла I и Александра II
- Прогуляемся по самой красивой площади города — Дворцовой, где расположен Зимний дворец. Вспомним, для кого он строился, кто первым в него вселился и как здесь зародился музей Эрмитаж
- Взглянем на Марсово поле и поговорим об окутывающих его тёмных легендах
- Остановимся во дворике Мраморного дворца и обсудим царственных особ, живших в его покоях в разное время
- Прогуляемся по Летнему саду и отыщем на набережной Фонтанки самую маленькую скульптуру города — Чижика-пыжика
- Обойдём и рассмотрим внимательно Михайловский (Инженерный) замок. Погрузимся в его леденящие душу истории
- Закончим прогулку у величественного собора Спаса на Крови, посетить который вы сможете после экскурсии самостоятельно
На прогулке:
- Вы услышите истории о дворцовых фаворитах, полные страстей и драм. Среди них будет фигурировать рассказ об одном из самых больших бриллиантов в мире
- Найдёте ответ на вопрос, какую печальную роль сыграла Екатерина II в судьбе своего мужа Петра III
- Обнаружите, какой дворец в Санкт-Петербурге носит название «дворца благодарности»
- Узнаете о роли магических цифр в жизни одного императора
- Выясните, как царь-освободитель Александр II был приговорён народовольцами к смерти и сколько покушений на жизнь пережил
А также многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Детям и пенсионерам предоставляются скидки — детали уточняйте в переписке
в понедельник, среду и субботу в 10:00 и 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворцовая поощадь, около Александрийской Колоны (метро Адмиралтейская или Невский проспект)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 10:00 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4490 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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