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В Санкт-Петербурге так: куда ни ступишь, там история. Как правило, трагическая, полная коварства и интриг. Погуляем по ключевым местам города: Дворцовой площади, набережной Фонтанки, Миллионной улице. Поговорим о покушениях на императоров. Вспомним дворцовые истории любви и борьбы за власть. И, как положено в захватывающем сериале, не обойдёмся без мистики.