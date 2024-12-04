Санкт-Петербург - идеальный контекст для рассказа о системе власти в России. Именно здесь находятся дворцы, откуда управлялась огромная империя. Здесь находился синод - орган управления душами, населяющую страну. Да и сам Петербург является ярким олицетворением самодержавной власти. Её витриной. Санкт-Петербург больше 200 лет был столицей Российской Империи. Отсюда правили страной, здесь устраивали дворцовые перевороты, боролись за власть и личное счастье. На экскурсии вы узнаете:

Почему же именно Пётр I и Екатерина II стали Великими?

Что их объединяет, что отличает от других реформаторов?

Какие их шаги повторяет Владимир Владимирович Путин?

Почему Пётр I вообще основал Петербург? Зачем ему понадобился этот город?

Почему наш город стал так похож на европейские капиталистические столицы, но не на другие русские города?

Куда и как нас вёл первый русский император? Большую роль в истории России играли не только цари, но и их придворные и олигархи. Самый яркий пример в петровскую эпоху - Александр Данилович Меншиков, первый петербургский губернатор. Он взлетел так быстро и так высоко, что не сойти с ума было просто невозможно. Его огромный дворец на Васильевском острове до сих пор украшает наш город. На экскурсии я расскажу, что привело к успеху Меншикова, а что его погубило. Последующие властители тоже имели интересную судьбу. Петербургская Хюррем и причина гибели царевича Алексея - Екатерина I. Заложник своего происхождения Пётр II. Непонятая современниками Анна Иоанновна. Дщерь Петра Елизавета и её наследник, самый оболганный император Пётр III. Наконец, самозванка и великий политик Екатерина II. Бедный и не мудрый борец с коррупцией Павел I. Реформатор Александр II и консерватор его сын Александр III. Добрейшей души человек, но совсем не император Николай II. Обо всех них я расскажу много интересного, нового для вас и необычного. История России и Санкт-Петербурга, истории из жизни императоров и президента - вот тема моей авторской пешеходной экскурсии. Также я обязательно буду проводить параллели и с современными нам событиями. Важная информация:.

Куда и как нас вёл первый русский император? Большую роль в истории России играли не только цари, но и их придворные и олигархи. Самый яркий пример в петровскую эпоху - Александр Данилович Меншиков, первый петербургский губернатор. Он взлетел так быстро и так высоко, что не сойти с ума было просто невозможно. Его огромный дворец на Васильевском острове до сих пор украшает наш город. На экскурсии я расскажу, что привело к успеху Меншикова, а что его погубило. Последующие властители тоже имели интересную судьбу. Петербургская Хюррем и причина гибели царевича Алексея - Екатерина I. Заложник своего происхождения Пётр II. Непонятая современниками Анна Иоанновна. Дщерь Петра Елизавета и её наследник, самый оболганный император Пётр III. Наконец, самозванка и великий политик Екатерина II. Бедный и не мудрый борец с коррупцией Павел I. Реформатор Александр II и консерватор его сын Александр III. Добрейшей души человек, но совсем не император Николай II. Обо всех них я расскажу много интересного, нового для вас и необычного. История России и Санкт-Петербурга, истории из жизни императоров и президента - вот тема моей авторской пешеходной экскурсии. Также я обязательно буду проводить параллели и с современными нам событиями. Важная информация:.

• Куда и как нас вёл первый русский император? Большую роль в истории России играли не только цари, но и их придворные и олигархи. Самый яркий пример в петровскую эпоху - Александр Данилович Меншиков, первый петербургский губернатор. Он взлетел так быстро и так высоко, что не сойти с ума было просто невозможно. Его огромный дворец на Васильевском острове до сих пор украшает наш город. На экскурсии я расскажу, что привело к успеху Меншикова, а что его погубило. Последующие властители тоже имели интересную судьбу. Петербургская Хюррем и причина гибели царевича Алексея - Екатерина I. Заложник своего происхождения Пётр II. Непонятая современниками Анна Иоанновна. Дщерь Петра Елизавета и её наследник, самый оболганный император Пётр III. Наконец, самозванка и великий политик Екатерина II. Бедный и не мудрый борец с коррупцией Павел I. Реформатор Александр II и консерватор его сын Александр III. Добрейшей души человек, но совсем не император Николай II. Обо всех них я расскажу много интересного, нового для вас и необычного. История России и Санкт-Петербурга, истории из жизни императоров и президента - вот тема моей авторской пешеходной экскурсии. Также я обязательно буду проводить параллели и с современными нам событиями. Важная информация: