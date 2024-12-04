Погрузитесь в интересную историю системы власти в России и Санкт-Петербурге, узнайте невероятные факты из жизни царей, их наследников и придворных! Насладитесь видами красивейших площадей: Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Санкт-Петербург - идеальный контекст для рассказа о системе власти в России. Именно здесь находятся дворцы, откуда управлялась огромная империя. Здесь находился синод - орган управления душами, населяющую страну. Да и сам Петербург является ярким олицетворением самодержавной власти. Её витриной. Санкт-Петербург больше 200 лет был столицей Российской Империи. Отсюда правили страной, здесь устраивали дворцовые перевороты, боролись за власть и личное счастье. На экскурсии вы узнаете:
- Почему же именно Пётр I и Екатерина II стали Великими?
- Что их объединяет, что отличает от других реформаторов?
- Какие их шаги повторяет Владимир Владимирович Путин?
- Почему Пётр I вообще основал Петербург? Зачем ему понадобился этот город?
- Почему наш город стал так похож на европейские капиталистические столицы, но не на другие русские города?
Куда и как нас вёл первый русский император? Большую роль в истории России играли не только цари, но и их придворные и олигархи. Самый яркий пример в петровскую эпоху - Александр Данилович Меншиков, первый петербургский губернатор. Он взлетел так быстро и так высоко, что не сойти с ума было просто невозможно. Его огромный дворец на Васильевском острове до сих пор украшает наш город. На экскурсии я расскажу, что привело к успеху Меншикова, а что его погубило. Последующие властители тоже имели интересную судьбу. Петербургская Хюррем и причина гибели царевича Алексея - Екатерина I. Заложник своего происхождения Пётр II. Непонятая современниками Анна Иоанновна. Дщерь Петра Елизавета и её наследник, самый оболганный император Пётр III. Наконец, самозванка и великий политик Екатерина II. Бедный и не мудрый борец с коррупцией Павел I. Реформатор Александр II и консерватор его сын Александр III. Добрейшей души человек, но совсем не император Николай II. Обо всех них я расскажу много интересного, нового для вас и необычного. История России и Санкт-Петербурга, истории из жизни императоров и президента - вот тема моей авторской пешеходной экскурсии. Также я обязательно буду проводить параллели и с современными нам событиями. Важная информация:.
Куда и как нас вёл первый русский император? Большую роль в истории России играли не только цари, но и их придворные и олигархи. Самый яркий пример в петровскую эпоху - Александр Данилович Меншиков, первый петербургский губернатор. Он взлетел так быстро и так высоко, что не сойти с ума было просто невозможно. Его огромный дворец на Васильевском острове до сих пор украшает наш город. На экскурсии я расскажу, что привело к успеху Меншикова, а что его погубило. Последующие властители тоже имели интересную судьбу. Петербургская Хюррем и причина гибели царевича Алексея - Екатерина I. Заложник своего происхождения Пётр II. Непонятая современниками Анна Иоанновна. Дщерь Петра Елизавета и её наследник, самый оболганный император Пётр III. Наконец, самозванка и великий политик Екатерина II. Бедный и не мудрый борец с коррупцией Павел I. Реформатор Александр II и консерватор его сын Александр III. Добрейшей души человек, но совсем не император Николай II. Обо всех них я расскажу много интересного, нового для вас и необычного. История России и Санкт-Петербурга, истории из жизни императоров и президента - вот тема моей авторской пешеходной экскурсии. Также я обязательно буду проводить параллели и с современными нам событиями. Важная информация:.
• Куда и как нас вёл первый русский император? Большую роль в истории России играли не только цари, но и их придворные и олигархи. Самый яркий пример в петровскую эпоху - Александр Данилович Меншиков, первый петербургский губернатор. Он взлетел так быстро и так высоко, что не сойти с ума было просто невозможно. Его огромный дворец на Васильевском острове до сих пор украшает наш город. На экскурсии я расскажу, что привело к успеху Меншикова, а что его погубило. Последующие властители тоже имели интересную судьбу. Петербургская Хюррем и причина гибели царевича Алексея - Екатерина I. Заложник своего происхождения Пётр II. Непонятая современниками Анна Иоанновна. Дщерь Петра Елизавета и её наследник, самый оболганный император Пётр III. Наконец, самозванка и великий политик Екатерина II. Бедный и не мудрый борец с коррупцией Павел I. Реформатор Александр II и консерватор его сын Александр III. Добрейшей души человек, но совсем не император Николай II. Обо всех них я расскажу много интересного, нового для вас и необычного. История России и Санкт-Петербурга, истории из жизни императоров и президента - вот тема моей авторской пешеходной экскурсии. Также я обязательно буду проводить параллели и с современными нам событиями. Важная информация:
- Если вас до 4 человек, то я могу предложить автомобильный вариант экскурсии.
- Если вас больше 4 человек — можно арендовать минивэн, микроавтобус. Цена экскурсии в таких случаях оговаривается индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Сенатская площадь
- Исаакиевская площадь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенатская площадь (у Медного всадника)
Завершение: Зимняя канавка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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