ежедневно в 12:00

Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»

Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом

Мини-группа
На моей экскурсии трагические события и факты официальной истории переплетаются с гипотезами о прошлом Северной столицы.

Вместе мы подумаем — а могло ли такое быть? Увлекательно и профессионально я расскажу, как город зарождался, развивался и становился одним из красивейших в мире.

А в нашем маршруте главные памятники от Невского до Петропавловской крепости.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Открыть тайны Петербурга

Почему тайны? В моем рассказе, помимо классических хроник города, присутствуют альтернативные: например, мы вспомним масонов и обсудим, имеет ли место история об откопанных городах, все ли так просто с появлением Исаакиевского собора и Александровской колонны. Официальная биография, конспирология, мистика, юмор — на экскурсии всё в нужной степени.

Исторический центр на авто

Маршрут экскурсии я построил вокруг достопримечательностей-образцов разных архитектурных стилей и эпох.

  • Петровское барокко: Петропавловский собор, Меншиковский дворец, Здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера
  • Елизаветинское барокко: нарядные дворцы — Воронцовский, Строгановский, Аничков, Шереметевский и Большой Зимний
  • Эпоха Екатерины Великой: Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр, Академия Художеств и Академия наук, Медный всадник
  • Трагический стык веков: окутанный мистикой Михайловский замок
  • Золотой 19 век: Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовая и другие площади Невского проспекта

По пути сделаем четыре остановки: на месте рождения города — в Петропавловской крепости; на Исаакиевской площади; у Сфинксов на пристани; на Стрелке Васильевского острова.

Организационные детали

  • Экскурсия насыщена информацией, поэтому будет интересна взрослым и детям от 12 лет. Участие возможно строго от 7 лет.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Гостиного двора
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 12:00

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