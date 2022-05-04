ежедневно в 12:00

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Открыть тайны Петербурга

Почему тайны? В моем рассказе, помимо классических хроник города, присутствуют альтернативные: например, мы вспомним масонов и обсудим, имеет ли место история об откопанных городах, все ли так просто с появлением Исаакиевского собора и Александровской колонны. Официальная биография, конспирология, мистика, юмор — на экскурсии всё в нужной степени.

Исторический центр на авто

Маршрут экскурсии я построил вокруг достопримечательностей-образцов разных архитектурных стилей и эпох.

Петровское барокко: Петропавловский собор, Меншиковский дворец, Здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера

Елизаветинское барокко: нарядные дворцы — Воронцовский, Строгановский, Аничков, Шереметевский и Большой Зимний

Эпоха Екатерины Великой: Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр, Академия Художеств и Академия наук, Медный всадник

Трагический стык веков: окутанный мистикой Михайловский замок

Золотой 19 век: Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовая и другие площади Невского проспекта

По пути сделаем четыре остановки: на месте рождения города — в Петропавловской крепости; на Исаакиевской площади; у Сфинксов на пристани; на Стрелке Васильевского острова.

Организационные детали