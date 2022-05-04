ежедневно в 12:00

Почему тайны? В моем рассказе, помимо классических хроник города, присутствуют альтернативные: например, мы вспомним масонов и обсудим, имеет ли место история об откопанных городах, все ли так просто с появлением Исаакиевского собора и Александровской колонны. Официальная биография, конспирология, мистика, юмор — на экскурсии всё в нужной степени.
Маршрут экскурсии я построил вокруг достопримечательностей-образцов разных архитектурных стилей и эпох.
По пути сделаем четыре остановки: на месте рождения города — в Петропавловской крепости; на Исаакиевской площади; у Сфинксов на пристани; на Стрелке Васильевского острова.