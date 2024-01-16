ежедневно в 12:00

На моей экскурсии события и факты официальной истории переплетаются с гипотезами о прошлом Северной столицы.
Вместе мы подумаем — а могло ли такое быть? Увлекательно и профессионально я расскажу, как город зарождался, развивался и становился одним из красивейших в мире. А в нашем маршруте — главные памятники от Невского до Петропавловской крепости.
Вместе мы подумаем — а могло ли такое быть? Увлекательно и профессионально я расскажу, как город зарождался, развивался и становился одним из красивейших в мире. А в нашем маршруте — главные памятники от Невского до Петропавловской крепости.
Описание экскурсии
Открыть тайны Петербурга
Почему тайны? В моем рассказе, помимо классических хроник города, присутствуют альтернативные: например, мы вспомним масонов и обсудим, имеет ли место история об откопанных городах, все ли так просто с появлением Исаакиевского собора и Александровской колонны. Официальная биография, конспирология, мистика, юмор — на экскурсии всё в нужной степени.
Исторический центр на авто
Маршрут экскурсии я построил вокруг достопримечательностей-образцов разных архитектурных стилей и эпох.
- Петровское барокко: Петропавловский собор, Меншиковский дворец, Здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера
- Елизаветинское барокко: нарядные дворцы — Воронцовский, Строгановский, Аничков, Шереметевский и Большой Зимний
- Эпоха Екатерины Великой: Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр, Академия Художеств и Академия наук, Медный всадник
- Трагический стык веков: окутанный мистикой Михайловский замок
- Золотой 19 век: Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовая и другие площади Невского проспекта
По пути сделаем четыре остановки:
— На стрелке Васильевского острова
— У Исаакиевского собора
— На Дворцовой площади
— У Спаса на Крови
— У Михайловского замка
— У Крейсера «Аврора»
Организационные детали
- Экскурсия насыщена информацией, поэтому будет интересна взрослым и детям от 12 лет. Участие возможно строго от 7 лет
- Поедем на комфортабельном минивэне
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9430 туристов
Я Валерий, актёр, сценарист и гид по Санкт-Петербургу, художественный руководитель нашего с другими гидами проекта. Совместно с командой мы проводим интересные экскурсии по разработанным мною сценариям. Наши гиды не просто профессионалы своего дела, они влюблённые в город петербуржцы, желающие передать эту трепетную любовь вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия проходила в прекрасный зимний день 13января, поэтому удалось сфотографироваться в местах остановки. Валерий замечательный грамотный рассказчик, владеет прекрасным даром увлекать своим рассказом, что после поездки захотелось углубиться в эту тему и изучить её в мельчайших деталях. Мы посмотрели на известные достопримечательности под другим углом- это то, что именно мы и ожидали от этой поездки. Спасибо!!! Однозначно рекомендуем!!!
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О
Прекрасная экскурсия, повторно, но уже с ребенком 9 лет. Гид Валерий профессионал.
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М
Экскурсия замечательная! Хочу ещё раз побывать на экскурсии с Валерием, когда приедем в Питер с семьёй. Минивэн позволил останавливаться практически в любых местах. День был пасмурный, с моросяшим дождём, и
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Огромная благодарность, интересный материал, комфортная поездка! Не хотелось расставаться с таким рассказчиком!
После экскурсии город мне показался действительно намного более понятным, логичным и еще более притягательным!
Валерий не только любит и знает Город, он отличный организатор, заботливо относится к слушителям, презентация к рассказу также очень информативная!
С удовольствием вернемся в Санкт-Петербург за новым опытом и знаниями именно к этому профессионалу! Спасибо, Валерий!
После экскурсии город мне показался действительно намного более понятным, логичным и еще более притягательным!
Валерий не только любит и знает Город, он отличный организатор, заботливо относится к слушителям, презентация к рассказу также очень информативная!
С удовольствием вернемся в Санкт-Петербург за новым опытом и знаниями именно к этому профессионалу! Спасибо, Валерий!
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Л
Я очень рада, что заказала экскурсию в вашей компании с Валерием. И мне, а особенно моим внукам было невероятно интересно слушать профессионала, влюбленного в свой город. Сколько раз приезжаю в
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Е
Замечательная прогулка по Центру Питера с гидом Валерием! Остались очень довольны, прекрасная энергетика автора экскурсии очаровывает и вовлекает в историю города. Четко, подробно, долго-но расставаться не хотелось! Организовано очень хорошо-встречались в тепле, шли в отличный микроавтобус, выходов из машины не слишком много, особенно актуально для прохладного времени. Рекомендуем!
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