ежедневно в 12:00

На моей экскурсии события и факты официальной истории переплетаются с гипотезами о прошлом Северной столицы. Вместе мы подумаем — а могло ли такое быть? Увлекательно и профессионально я расскажу, как город зарождался, развивался и становился одним из красивейших в мире. А в нашем маршруте — главные памятники от Невского до Петропавловской крепости.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Открыть тайны Петербурга

Почему тайны? В моем рассказе, помимо классических хроник города, присутствуют альтернативные: например, мы вспомним масонов и обсудим, имеет ли место история об откопанных городах, все ли так просто с появлением Исаакиевского собора и Александровской колонны. Официальная биография, конспирология, мистика, юмор — на экскурсии всё в нужной степени.

Исторический центр на авто

Маршрут экскурсии я построил вокруг достопримечательностей-образцов разных архитектурных стилей и эпох.

Петровское барокко: Петропавловский собор, Меншиковский дворец, Здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера

Елизаветинское барокко: нарядные дворцы — Воронцовский, Строгановский, Аничков, Шереметевский и Большой Зимний

Эпоха Екатерины Великой: Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр, Академия Художеств и Академия наук, Медный всадник

Трагический стык веков: окутанный мистикой Михайловский замок

Золотой 19 век: Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовая и другие площади Невского проспекта

По пути сделаем четыре остановки:

— На стрелке Васильевского острова

— У Исаакиевского собора

— На Дворцовой площади

— У Спаса на Крови

— У Михайловского замка

— У Крейсера «Аврора»

Организационные детали