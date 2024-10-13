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Игра престолов по-русски

Вас ждёт путешествие по Санкт-Петербургу, где история оживает на каждом шагу. Дворцовые перевороты, интриги и захватывающие события ждут вас
В Санкт-Петербурге можно погрузиться в эпоху дворцовых переворотов и заговоров.

Прогулка по Невскому проспекту, Миллионной улице и набережной Мойки откроет перед вами историю императоров и царедворцев. Вы узнаете о реформах Александра III, пожаре в Зимнем дворце и других захватывающих событиях. Это уникальная возможность понять, как формировалась Российская империя. Экскурсия подойдёт любителям истории и детям, желающим углубить знания
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать о дворцовых переворотах
  • 🏛️ Посетить исторические места
  • 🔍 Погрузиться в интриги прошлого
  • 🔥 Услышать о знаменитом пожаре
  • 👑 Понять историю императоров

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой экскурсия также возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски

Что можно увидеть

  • Невский проспект
  • Миллионная улица
  • Набережная Мойки
  • Дворцовая площадь
  • Петропавловская крепость
  • Михайловский замок
  • Храм Спаса на Крови
  • Дворец Петра I

Описание экскурсии

Город Императоров

Мы пройдём по местам, где творилась история: по Невскому проспекту, Миллионной улице и набережной Мойки. Вы оцените ансамбль Дворцовой площади и издалека взглянете на шпиль Петропавловской крепости. Полюбуетесь дворцами и чертогами, услышите о тайнах Михайловского замка. Дойдём и до храма Спаса на Крови и поговорим о событиях, предшествовавших его появлению. А еще отыщем дворец Петра I, спрятанный, как матрёшка, в более позднем сооружении.

Заговоры, интриги, расследования

Основной фокус в этой экскурсии — на дворцовых переворотах и заговорах, но не только: мы поговорим о реформах Александра III, знаменитом пожаре в Зимнем дворце во времена Николая I, о любви (как же без этого!). Перед вами предстанут яркие образы императоров и царедворцев, бывших, как правило, персонажами неоднозначными. И вы поймете, что история Российской империи может быть очень интересна и захватывающа.

Кому подойдет экскурсия

Всем любителям истории, а также детям, желающим глубже освоить школьную программу. Хорошо, если вы можете отличить Петра I от Петра III, иначе за два часа будет сложно рассказать весь «сценарий».

Организационные детали

Одевайтесь теплее:)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Гостиный двор/Невский проспект напротив Дома Зингера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав
Ярослав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1709 туристов
Коренной петербуржец, член Союза писателей, доцент, кандидат наук, автор более 20 выступлений по ТВ и десятка публикаций по темам своих экскурсий («АиФ», финская пресса и т. п.). И просто веселый человек, умеющий «зажигательно» и с юмором, живым языком рассказать о прошлом и настоящем Петербурга. Работаю гидом с лета 2011 года и создал больше 20 авторских экскурсий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Гоар
Мы часто берем экскурсии и есть с чем сравнить. Ярослав и его авторская экскурсия выше всех похвал 💫Академические знания истории, доскональная погруженность в факты и при этом Ярослав не скучно
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и увлекательно рассказывал, отвечал на все вопросы. Интересно и классно было всем и подросткам, и взрослым. Экскурсию адаптировал под наши предпочтения, сразу отметив что больше нравится. Рекомендую однозначно, супер полезно, интересно и круто проведенное время. Петербург после прогулки с Ярославом заиграл совершенно другими красками.

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А
Экскурсию заказывала для дочери 17 лет, которая интересуется литературой и историей. Первую экскурсию у Ярослава "по Достоевскому" заказывали зимой - дочь была в восторге от экскурсии и гида. Поэтому на
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лето - обязательно на экскурсию с Ярославом! Заказали экскурсию "Тайны дворцовых переворотов" и опять полный восторг, несмотря на неидеальную погоду! Спасибо Ярослав от Юлии и от меня. С уважением, Анна Воронцова.

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Н
Впечатления от экскурсии положительные. Единственное, была не очень хорошая погода, мокрый снег, но Ярослав сделал небольшой перерыв и привел нас в пышечную, где мы обогрелись и подкрепились. Экскурсия как и ожидалась рассчитана на людей уже представляющих основы истории и имеющих представление о династии Романовых, иначе будет не очень понятно. Об этом честно написано в описании.
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А
Очень интересная экскурсия. Для тех кто интересуется историей и хочет узнать больше интересных фактов о эпохе дворцовых переворотов, личностях императоров и Петербурге - рекомендую. Ярослав очень интересно рассказывает и способен объяснить исторические события так чтобы было понятно, даже если историю вы знаете плохо.
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Мария
Спасибо большое, за интересную,содержтельную экскурсию. Мы были группой 6 человек. Ярослав интересно и увлекательно рассказывает. Если захотите узнать ту или иную тему более глубоко, нужно просто, не стесняться … задать вопрос и получить исчерпывающи ответ)
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О
Ярослав -отличный эрудированный гид. Увлекательно рассказывает исторические факты и приводит много интересных выдержек из различных источников. Для тех, кто любит историю и литературу, очень рекомендуем забронировать экскурсию с Ярославом.
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