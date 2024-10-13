Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой экскурсия также возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.

В Санкт-Петербурге можно погрузиться в эпоху дворцовых переворотов и заговоров. Прогулка по Невскому проспекту, Миллионной улице и набережной Мойки откроет перед вами историю императоров и царедворцев. Вы узнаете о реформах Александра III, пожаре в Зимнем дворце и других захватывающих событиях. Это уникальная возможность понять, как формировалась Российская империя. Экскурсия подойдёт любителям истории и детям, желающим углубить знания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Город Императоров

Мы пройдём по местам, где творилась история: по Невскому проспекту, Миллионной улице и набережной Мойки. Вы оцените ансамбль Дворцовой площади и издалека взглянете на шпиль Петропавловской крепости. Полюбуетесь дворцами и чертогами, услышите о тайнах Михайловского замка. Дойдём и до храма Спаса на Крови и поговорим о событиях, предшествовавших его появлению. А еще отыщем дворец Петра I, спрятанный, как матрёшка, в более позднем сооружении.

Заговоры, интриги, расследования

Основной фокус в этой экскурсии — на дворцовых переворотах и заговорах, но не только: мы поговорим о реформах Александра III, знаменитом пожаре в Зимнем дворце во времена Николая I, о любви (как же без этого!). Перед вами предстанут яркие образы императоров и царедворцев, бывших, как правило, персонажами неоднозначными. И вы поймете, что история Российской империи может быть очень интересна и захватывающа.

Кому подойдет экскурсия

Всем любителям истории, а также детям, желающим глубже освоить школьную программу. Хорошо, если вы можете отличить Петра I от Петра III, иначе за два часа будет сложно рассказать весь «сценарий».

Организационные детали

Одевайтесь теплее:)