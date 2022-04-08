Игра престолов по-русски

Пройти по улицам Петербурга и понять, как в России начался этот «сериал» и почему он завершился

Индивидуальная
В России был век, когда престолом владели женщины и дети, когда отец обрекал на смерть сына, а фанатики стреляли в спину, когда плели заговоры и свергали правителей и фаворитов.

Жестокость и милосердие, предательство и преданность, любовь и разврат — всего в избытке было в это время, и про всё это я расскажу.

Только драконов не будет: реальная история увлекательнее сказок.
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Игра престолов по-русски
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город Императоров

Мы пройдём по местам, где творилась история: по Невскому проспекту, Миллионной улице и набережной Мойки. Вы оцените ансамбль Дворцовой площади и издалека взглянете на шпиль Петропавловской крепости. Полюбуетесь дворцами и чертогами, услышите о тайнах Михайловского замка. Дойдём и до храма Спаса на Крови и поговорим о событиях, предшествовавших его появлению. А еще отыщем дворец Петра I, спрятанный, как матрёшка, в более позднем сооружении.

Заговоры, интриги, расследования

Основной фокус в этой экскурсии — на дворцовых переворотах и заговорах, но не только: мы поговорим о реформах Александра III, знаменитом пожаре в Зимнем дворце во времена Николая I, о любви (как же без этого!). Перед вами предстанут яркие образы императоров и царедворцев, бывших, как правило, персонажами неоднозначными. И вы поймете, что история Российской империи может быть очень интересна и захватывающа.

Кому подойдет экскурсия

Всем любителям истории, а также детям, желающим глубже освоить школьную программу. Хорошо, если вы можете отличить Петра I от Петра III, иначе за два часа будет сложно рассказать весь «сценарий».

Организационные детали

Одевайтесь теплее:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Гостиный двор
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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