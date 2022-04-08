Что вас ожидает

Город Императоров

Мы пройдём по местам, где творилась история: по Невскому проспекту, Миллионной улице и набережной Мойки. Вы оцените ансамбль Дворцовой площади и издалека взглянете на шпиль Петропавловской крепости. Полюбуетесь дворцами и чертогами, услышите о тайнах Михайловского замка. Дойдём и до храма Спаса на Крови и поговорим о событиях, предшествовавших его появлению. А еще отыщем дворец Петра I, спрятанный, как матрёшка, в более позднем сооружении.

Заговоры, интриги, расследования

Основной фокус в этой экскурсии — на дворцовых переворотах и заговорах, но не только: мы поговорим о реформах Александра III, знаменитом пожаре в Зимнем дворце во времена Николая I, о любви (как же без этого!). Перед вами предстанут яркие образы императоров и царедворцев, бывших, как правило, персонажами неоднозначными. И вы поймете, что история Российской империи может быть очень интересна и захватывающа.

Кому подойдет экскурсия

Всем любителям истории, а также детям, желающим глубже освоить школьную программу. Хорошо, если вы можете отличить Петра I от Петра III, иначе за два часа будет сложно рассказать весь «сценарий».

Организационные детали

Одевайтесь теплее:)