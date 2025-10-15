Мы хотим показать вам, что истинная душа Петербурга — не только в музеях и дворцах. Но и в его живых пространствах, где пересекаются эпохи и судьбы.
Дворы-колодцы и чёрные лестницы, роскошь доходных домов и аскетичность советского мира, жизнь горожан 19–20 веков и быт современной коммуналки. На экскурсии будет всё, что может предложить непарадный Петербург.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Улица Ломоносова. Поговорим о Владимирском округе, его истории и особенностях Проходные дворы и чёрные лестницы. Вы узнаете, что значили эти места в жизни петербуржцев Жилая коммуналка в центре города. Гид расскажет об отличиях ленинградских коммуналок от аналогичных в других городах. Поделится историями о жильцах и их быте Знаменитые дворы-колодцы и загадочные локации. Вы найдёте дворы с силуэтами питерских кошек. Заглянете туда, где с конца 19 века горожане загадывали желания. Говорят, все сбывались! Дом купцов Елисеевых — парадная «Ромашка». Вы услышите об истории и архитектуре доходных домов Елисеевых. Заглянете в знаменитую парадную с её уникальными интерьерами Смотровая площадка бывшего хлебозавода. Вы увидите сверху Владимирский и Исаакиевский соборы, Александро-Невскую лавру и «Лахта Центр». Сделаете фото в оборудованной фотозоне, отдохнёте на мягких пуфах, перекусите или посетите выставки, расположенные на площадке Важная информация:
- Экскурсия проводится при наборе группы от четырех человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.
- По запросу можем провести экскурсию в индивидуальном формате — 5000 ₽ за чел. Минимальная стоимость экскурсии — 10000 ₽.
Проводится ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 и 19:00 при наборе группы от 4х человек, будет ли группа — уточняйте у нас перед бронированием:)
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Посещение коммунальной квартиры
- Посещение парадной Ромашка
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на ул. Ломоносова. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Лиговский проспект, 74
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 окт 2025
Прекрасная прогулка!! Полюбовались всеми легендарными парадными Питера!! Увидели необычные дворы и поднялись на крышу!! Спасибо большое, Виктория!!
А
Анастасия
26 июн 2025
Посмотрели парадные, знаменитые доворы-колодцы, коммунальную квартиру, поднялись на смотровую площадку на крыше. Экскурсовод Настасья очень интересно обо всём рассказывала
К
Константин
14 июн 2025
К экскурсоводу вопросов нет
Т
Татьяна
1 июн 2025
Ю
Юлия
29 мая 2025
Очень впечатлили парадные! экскурсовод Иван рассказал много интересного, всегда отвечал на вопросы и давал время на фото. Экскурсия на крышу проводилась в специально оборудованном и безопасном месте, что очень впечатлило! в коммуналку не попали, к сожалению, из-за прорыва трубы в тот день, но нам сделали перерасчет, а также у нас есть повод еще раз приехать в Питер)
