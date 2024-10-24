Петербург и Романовы: экскурсия с посещением Эрмитажа
Пройти по историческим местам Северной столицы и оценить интерьеры легендарного музея
Романовы неразрывно связаны с историей России и Петербурга. Вы прогуляетесь там, где жили, мечтали и любили члены императорской семьи, и побываете в Эрмитаже.
Мы расскажем, сбылось ли проклятие Марины Мнишек, как Пушкин породнился с Романовыми и в каком дворце произошли убийство и кража с разницей в 100 лет.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание билета
Зимний дворец. Мы расскажем его историю и упомянем о маскараде в честь 290-летия дома Романовых. Вы узнаете о шикарных костюмах его гостей и немецких игральных картах с фигурами в этих нарядах.
Эрмитажный театр. Вы услышите, какие пьесы для театра писала сама Екатерина II.
Ново-Михайловский дворец — подарок четвёртому сыну Николая I на свадьбу. Вы выясните, как Михаил получил эту жилплощадь и как на это повлиял его старший брат.
Александровская колонна. Мы расскажем, почему архитектор Монферран каждое утро прогуливался с собачкой прямо под колонной и при чём тут боязливые петербургские дамы.
Новый Эрмитаж. Самый известный элемент здания — портик с гранитными атлантами. В годы Великой Отечественной войны рядом упала бомба, но гиганты остались невредимыми. Лишь большой палец одного из них повредился осколком. Считается, что если прикоснуться к нему и загадать желание, то оно точно сбудется.
Большой Эрмитаж. До середины 19 века это место могли посещать только приближённые ко двору знатные дворяне. Вы узнаете, как смог попасть сюда Александр Пушкин и как с этим связан поэт Василий Жуковский.
Малый Эрмитаж. Вы выясните, как Екатерина II решила устроить здесь Висячий сад и как это повлияло на обустройство корпусов.
Организационные детали
В стоимость включено: сопровождение гида, билет в Эрмитаж с экскурсией (1,5 часа), свободное время в Эрмитаже вплоть до закрытия музея
Экскурсионные остановки: угол Малой Морской улицы и Невского проспекта, сад Зимнего дворца, Эрмитажный театр, Новый Эрмитаж
Мы осматриваем здания внешне, заходим только в Эрмитаж на экскурсию
Льготный: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет), школьник с 14 лет
1 900 ₽
Школьник (7-13 лет)
1 500 ₽
Дошкольник
1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4421 туриста
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.