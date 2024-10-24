Романовы неразрывно связаны с историей России и Петербурга. Вы прогуляетесь там, где жили, мечтали и любили члены императорской семьи, и побываете в Эрмитаже. Мы расскажем, сбылось ли проклятие Марины Мнишек, как Пушкин породнился с Романовыми и в каком дворце произошли убийство и кража с разницей в 100 лет.

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Описание билета

Зимний дворец. Мы расскажем его историю и упомянем о маскараде в честь 290-летия дома Романовых. Вы узнаете о шикарных костюмах его гостей и немецких игральных картах с фигурами в этих нарядах.

Эрмитажный театр. Вы услышите, какие пьесы для театра писала сама Екатерина II.

Ново-Михайловский дворец — подарок четвёртому сыну Николая I на свадьбу. Вы выясните, как Михаил получил эту жилплощадь и как на это повлиял его старший брат.

Александровская колонна. Мы расскажем, почему архитектор Монферран каждое утро прогуливался с собачкой прямо под колонной и при чём тут боязливые петербургские дамы.

Новый Эрмитаж. Самый известный элемент здания — портик с гранитными атлантами. В годы Великой Отечественной войны рядом упала бомба, но гиганты остались невредимыми. Лишь большой палец одного из них повредился осколком. Считается, что если прикоснуться к нему и загадать желание, то оно точно сбудется.

Большой Эрмитаж. До середины 19 века это место могли посещать только приближённые ко двору знатные дворяне. Вы узнаете, как смог попасть сюда Александр Пушкин и как с этим связан поэт Василий Жуковский.

Малый Эрмитаж. Вы выясните, как Екатерина II решила устроить здесь Висячий сад и как это повлияло на обустройство корпусов.

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