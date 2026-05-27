Вы проедете по главным улицам и набережным, увидите знаковые достопримечательности города и почувствуете его имперский масштаб. А после обзорной экскурсии посетите Спас на Крови.
Окажетесь внутри, рассмотрите мозаики, покрывающие стены от пола до куполов, и узнаете историю места, где произошло одно из самых драматичных событий российской истории.
Окажетесь внутри, рассмотрите мозаики, покрывающие стены от пола до куполов, и узнаете историю места, где произошло одно из самых драматичных событий российской истории.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия
Мы охватим весь исторический центр города, полюбуемся парадным Невским проспектом и архитектурными шедеврами, проедем по главным улицам, набережным и площадям. Вы увидите:
- Крейсер «Аврора» — интересный и как один из сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года
- Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга
- Петропавловскую крепость — исторический символ города с богатой историей, связанной с основанием и развитием Петербурга (предусмотрена прогулка по территории 30-40 мин)
А также: Екатерининский сад, памятник Петру I «Медный всадник», Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Зимний дворец (Эрмитаж) и Дворцовую площадь
Спас на Крови
Посетим мемориальный комплекс, возведённый на месте смертельного ранения императора Александра II. Сегодня это действующий храм и музей, известный уникальной коллекцией мозаики, с которой у вас будет возможность познакомиться.
Вы узнаете:
- как создавался и развивался Санкт-Петербург
- какие события связаны с крейсером «Аврора»
- при каких обстоятельствах был построен Спас на Крови
- какие тайны и легенды скрывает исторический центр города
Организационные детали
- Остаток суммы оплачивается в автобусе — наличными или через терминал
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Все достопримечательности осматриваются снаружи, кроме Спаса на Крови. Билет в храм входит в стоимость
- Остановки и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации. Предусмотрена техническая остановка в сувенирном магазине
- С вами будет один из гидов нашей команды
По правилам ГИБДД организатор может отказать в поездке организованным детским группам (более 8 детей), если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 6 лет
|1400 ₽
|Дети с 7 лет до 13 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 16845 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург: от имперских проспектов до Спаса на Крови»
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДве жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Расписание: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
2375 ₽
2500 ₽ за человека
Билеты
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
2500 ₽ за билет
Индивидуальная
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в Музей Фаберже
Завтра в 11:00
29 мая в 14:00
от 11 500 ₽ за человека
Билеты
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
1250 ₽ за билет
1800 ₽ за человека