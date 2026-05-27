Вы проедете по главным улицам и набережным, увидите знаковые достопримечательности города и почувствуете его имперский масштаб. А после обзорной экскурсии посетите Спас на Крови. Окажетесь внутри, рассмотрите мозаики, покрывающие стены от пола до куполов, и узнаете историю места, где произошло одно из самых драматичных событий российской истории.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

Мы охватим весь исторический центр города, полюбуемся парадным Невским проспектом и архитектурными шедеврами, проедем по главным улицам, набережным и площадям. Вы увидите:

Крейсер «Аврора» — интересный и как один из сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года

Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга

Петропавловскую крепость — исторический символ города с богатой историей, связанной с основанием и развитием Петербурга (предусмотрена прогулка по территории 30-40 мин)

А также: Екатерининский сад, памятник Петру I «Медный всадник», Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Зимний дворец (Эрмитаж) и Дворцовую площадь

Спас на Крови

Посетим мемориальный комплекс, возведённый на месте смертельного ранения императора Александра II. Сегодня это действующий храм и музей, известный уникальной коллекцией мозаики, с которой у вас будет возможность познакомиться.

Вы узнаете:

как создавался и развивался Санкт-Петербург

какие события связаны с крейсером «Аврора»

при каких обстоятельствах был построен Спас на Крови

какие тайны и легенды скрывает исторический центр города

Организационные детали

Остаток суммы оплачивается в автобусе — наличными или через терминал

Поедем на комфортабельном туристическом автобусе

Все достопримечательности осматриваются снаружи, кроме Спаса на Крови. Билет в храм входит в стоимость

Остановки и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации. Предусмотрена техническая остановка в сувенирном магазине

С вами будет один из гидов нашей команды

По правилам ГИБДД организатор может отказать в поездке организованным детским группам (более 8 детей), если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки.