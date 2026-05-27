Мои заказы

Петербург: от имперских проспектов до Спаса на Крови

Автобусная экскурсия по городу с посещением одного из самых красивых храмов России
Вы проедете по главным улицам и набережным, увидите знаковые достопримечательности города и почувствуете его имперский масштаб. А после обзорной экскурсии посетите Спас на Крови.

Окажетесь внутри, рассмотрите мозаики, покрывающие стены от пола до куполов, и узнаете историю места, где произошло одно из самых драматичных событий российской истории.
Петербург: от имперских проспектов до Спаса на Крови
Петербург: от имперских проспектов до Спаса на Крови
Петербург: от имперских проспектов до Спаса на Крови

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

Мы охватим весь исторический центр города, полюбуемся парадным Невским проспектом и архитектурными шедеврами, проедем по главным улицам, набережным и площадям. Вы увидите:

  • Крейсер «Аврора» — интересный и как один из сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года
  • Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга
  • Петропавловскую крепость — исторический символ города с богатой историей, связанной с основанием и развитием Петербурга (предусмотрена прогулка по территории 30-40 мин)

А также: Екатерининский сад, памятник Петру I «Медный всадник», Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова, Зимний дворец (Эрмитаж) и Дворцовую площадь

Спас на Крови

Посетим мемориальный комплекс, возведённый на месте смертельного ранения императора Александра II. Сегодня это действующий храм и музей, известный уникальной коллекцией мозаики, с которой у вас будет возможность познакомиться.

Вы узнаете:

  • как создавался и развивался Санкт-Петербург
  • какие события связаны с крейсером «Аврора»
  • при каких обстоятельствах был построен Спас на Крови
  • какие тайны и легенды скрывает исторический центр города

Организационные детали

  • Остаток суммы оплачивается в автобусе — наличными или через терминал
  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи, кроме Спаса на Крови. Билет в храм входит в стоимость
  • Остановки и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации. Предусмотрена техническая остановка в сувенирном магазине
  • С вами будет один из гидов нашей команды

По правилам ГИБДД организатор может отказать в поездке организованным детским группам (более 8 детей), если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 6 лет1400 ₽
Дети с 7 лет до 13 лет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 16845 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
читать дальшеуменьшить

гости видят Петербург не только как достопримечательности на карте, но и как живой город с характером, историей и культурой. В своей работе любим дарить гостям и жителям этого прекрасного города воспоминания на долгие годы. С нетерпением ждём на наших экскурсиях!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Петербург: от имперских проспектов до Спаса на Крови»

Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Пешая
2.5 часа
-
5%
116 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Расписание: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
2375 ₽2500 ₽ за человека
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
Пешая
2.5 часа
474 отзыва
Билеты
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
2500 ₽ за билет
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Пешая
3 часа
72 отзыва
Индивидуальная
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в Музей Фаберже
Завтра в 11:00
29 мая в 14:00
от 11 500 ₽ за человека
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
1 час
14 отзывов
Билеты
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
1250 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1800 ₽ за человека