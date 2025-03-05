Рецепт экскурсии прост: истории любви плюс история любимого города. В результате получилась поэтичная прогулка по Коломне. Сюжеты, которые вы услышите, достойны когда-нибудь стать кинолентами, а достопримечательности обязаны войти в путеводители (но почему-то ещё не вошли). Все вместе они сложатся в один удивительный калейдоскоп.

Описание экскурсии

Поднимемся на смотровую площадку и увидим доминанты города как на ладони

и увидим доминанты города как на ладони Встретим «Сикстинскую мадонну» в одной необычной парадной

в одной необычной парадной Погуляем по историческому району — Коломне

— Коломне Полюбуемся особняками, великокняжескими дворцами и доходными домами

Вы узнаете истории живших здесь поэтов, художников, балерин и других представителей творческой интеллигенции

Загадаете желание в самом волшебном месте города — на Семимостье

Отправите открытку из Петербурга

Мы будем много говорить о самом светлом чувстве на планете

Вы узнаете:

Кто из поклонников подарил Екатерине II 80-летний дуб

Чего детям императора стоило жениться по любви

О лебединой верности Анны Павловой

Прекрасной даме Александра Блока

Самом романтичном месте, где когда-то была тюрьма

По желанию я буду фотографировать вас во время прогулки на телефон и после перешлю красивые фотографии из необычных локаций.

Кому подойдёт экскурсия

Романтически настроенным путешественникам и всем, кто хочет узнать Петербург с новой стороны — мы сможем удивить даже самых искушённых петербурголюбов!

Организационные детали