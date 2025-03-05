Рецепт экскурсии прост: истории любви плюс история любимого города. В результате получилась поэтичная прогулка по Коломне.
Сюжеты, которые вы услышите, достойны когда-нибудь стать кинолентами, а достопримечательности обязаны войти в путеводители (но почему-то ещё не вошли). Все вместе они сложатся в один удивительный калейдоскоп.
Сюжеты, которые вы услышите, достойны когда-нибудь стать кинолентами, а достопримечательности обязаны войти в путеводители (но почему-то ещё не вошли). Все вместе они сложатся в один удивительный калейдоскоп.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Поднимемся на смотровую площадку и увидим доминанты города как на ладони
- Встретим «Сикстинскую мадонну» в одной необычной парадной
- Погуляем по историческому району — Коломне
- Полюбуемся особняками, великокняжескими дворцами и доходными домами
- Вы узнаете истории живших здесь поэтов, художников, балерин и других представителей творческой интеллигенции
- Загадаете желание в самом волшебном месте города — на Семимостье
- Отправите открытку из Петербурга
- Мы будем много говорить о самом светлом чувстве на планете
Вы узнаете:
- Кто из поклонников подарил Екатерине II 80-летний дуб
- Чего детям императора стоило жениться по любви
- О лебединой верности Анны Павловой
- Прекрасной даме Александра Блока
- Самом романтичном месте, где когда-то была тюрьма
По желанию я буду фотографировать вас во время прогулки на телефон и после перешлю красивые фотографии из необычных локаций.
Кому подойдёт экскурсия
Романтически настроенным путешественникам и всем, кто хочет узнать Петербург с новой стороны — мы сможем удивить даже самых искушённых петербурголюбов!
Организационные детали
- Во время прогулки по желанию мы остановимся в кафе (не входит в стоимость), а после экскурсии можем посоветовать отличный ресторан
- В экскурсии могут принять участие путешественники старше 14 лет
- Экскурсию для вас проведёт одна из нас
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Красногвардейского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна и Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 419 туристов
Мы — мама с дочерью, Татьяна и Яна, аккредитованные экскурсоводы по Санкт-Петербургу, амбассадоры сервиса Aviasales в Петербурге и авторы проекта «Открытки просто так», в рамках которого отправили уже более 1000 бесплатных писем из города на Неве. Мы безмерно любим этот потрясающий город и вложили в наши экскурсии всю душу. Будем рады влюбить в Петербург и вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дженни
6 мар 2025
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии. Я люблю гулять по Петербургу, но благодаря гиду Яне, эта прогулка обрела особый смысл. Яна увлекательно рассказывала об истории города, делилась множеством интересных историй о
И
Илья
3 мар 2025
Экскурсия прошла прекрасно!
Видно что экскурсовод искренне получает удовольствие от рассказанного, это заражает слушателей и держит интерес.
На мой взгляд довольно необычный интерактив проводят в середине экскурсии!
Было очень интересно и познавательно)
Видно что экскурсовод искренне получает удовольствие от рассказанного, это заражает слушателей и держит интерес.
На мой взгляд довольно необычный интерактив проводят в середине экскурсии!
Было очень интересно и познавательно)
O
Oleg
1 мар 2025
Эта прогулка — настоящий роман с городом, где каждая улочка, каждый дворик и каждый мостик наполняются особым смыслом. Петербург предстает в совершенно новом свете — не как строгий и величественный
Елена
28 фев 2025
Хотелось от всей души поблагодарить за такую необычную экскурсию😍
Мне очень понравилось погулять по закоулкам Петербурга и услышать столько интересных историй)
Девушка очень здорово рассказывала и сама очень приятная и поднимает настроение своим оптимизмом☺️
После посещений некоторых локаций мне захотелось посетить несколько музеев и еще побольше узнать о городе❤️
Мне очень понравилось погулять по закоулкам Петербурга и услышать столько интересных историй)
Девушка очень здорово рассказывала и сама очень приятная и поднимает настроение своим оптимизмом☺️
После посещений некоторых локаций мне захотелось посетить несколько музеев и еще побольше узнать о городе❤️
С
Светлана
24 янв 2025
Уже второй день я нахожусь под впечатлением от экскурсии. Мы много, где бывали и что видали, Петербург для нас как родной. Но эта экскурсия - даже не экскурсия, а поэма!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Петербург полусумасшедших
Исследовать неоднозначный район и узнать город через авторские ароматы
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
1188 ₽
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Коломна: неизвестный Петербург
Погрузитесь в атмосферу старинной Коломны, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, почему этот район привлекал богему 19 века
Начало: В районе станции метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Петербург. Истории любви
Откройте для себя тайны любви в сердце Петербурга, где каждый уголок хранит воспоминания о великих романах и страстях
Начало: У метро «Площадь Восстания»
16 ноя в 14:30
17 ноя в 14:30
1500 ₽ за человека