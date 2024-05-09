Экскурсии на 8 марта

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800 за всё до 5 чел.
Культшопинг в стильном Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Культшопинг в стильном Петербурге
Что предлагают местные модные магазины и где искать ключевых петербургских дизайнеров
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
3 600 за всё до 2 чел.
Петербург с французским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Петербург с французским акцентом
Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Смольный собор
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Смольный собор
Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу
Начало: Напротив собора
10 июня в 12:45
12 июня в 12:30
от 60005 400 за всё до 7 чел.
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор
Начало: На улице Академика Павлова (Петроградская сторона)
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
9 000 за всё до 6 чел.
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Обойти секретные магазинчики города и найти настоящие сокровища там, куда не ступала нога туриста
Начало: Район метро Восстания
Завтра в 17:00
9 июня в 12:00
3 500 за всё до 2 чел.
Елисейские поля Петербурга: модная история
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Елисейские поля Петербурга: модная история
Узнать, что носили в Серебряном веке, на авторской прогулке по Петроградской стороне
Начало: в районе метро Горьковская
1 000 за человека
Полёт на вертолёте над Петербургом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
30 минут
Полёт на вертолёте над Петербургом
Увидеть город как на ладони и испытать незабываемые впечатления от полёта
Начало: На Петровской косе
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
60 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    9 мая 2024
    Сладкий маршрут по Невскому проспекту
    Спасибо было очень интересно!!!!
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
    Отношение к экскурсии неоднозначное. Мои ожидания не оправдались, так как меня не спросили, а я сама не сказала, на какую
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    сумму рассчитываю, и какие размеры ношу, что именно хочу купить. Поэтому, хоть оплачено было и за 2 человек, гид-стилист Алексей занимался только дочкой, поскольку на мой 54, в тех магазинах, которые мы посетили, на меня практически ничего не было. Первый магазин нам понравился, очень интересные антикварные вещи, обувь, сумки, кимоно, палантины. Правда, дочке, размер 44-46, тоже почти все что понравилось оказалось мало. Наш гид Алексей, к слову, очень стильный, очень старался что-то подобрать нам, но подошла дочери только юбка-килт. Следующие магазины оказались с очень высокими ценами, не вижу смысла покупать вещи б/у за 20 и более тысяч. Ещё очень удивило и разочаровало отношение в этих магазинах к клиентам, продавцы даже болтать не перестали и не подходили к нам! А в последнем магазине, так вообще, у меня случился когнитивный диссонанс!! В магазине, где стоимость б/у вещей составляет в среднем от 10 до 50 тысяч, мы нашли кардиган в пятнах!!! Нам сказали, что сделают за него скидку 1,5 тыс (он стоил 10 тыс. уже с предыдущей скидкой), за то что хозяйка вещи не смогла отнести ее в химчистку и сдала в магазин. Но даже и не это странно!! Магазин такого уровня эту вещь принял и даже не привёл в надлежащий вид!!! Я в шоке!!! В общем, сама экскурсия интересная, необычная, гид Алексей очень стильный, и мы за 1,5 часа даже успели купить 2 вещи. Но хотелось бы, чтобы гид не только искал вещи, подходящие с его точки зрения, но и рассказал что-то о стилях, которые носят в городе и моде сейчас в целом. Вроде бы позиционируется эта экскурсия как поход по магазинам со стилистом.

  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Смольный собор
    Экскурсовод оказалась приятным, контактным человеком. Не напрягая «неподготовленных» гостей, смогла рассказать, эмоционально погрузить в тему. Мы с 15-летней дочерью остались очень довольны.
  • И
    Ирина
    24 марта 2024
    Елисейские поля Петербурга: модная история
    Огромное спасибо Дарье за эту восхитительную модную прогулку! Я экскурсант искушенный, тем интереснее было узнать столько нового и неожиданного. Лёгкая подача,
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    огромное количество любопытнейших историй, прекрасные иллюстрации, многие очень редкие. Никаких сухих фактов, живые картины. Осталось лишь сожаление, что сейчас мы живём слишком скучно)

  • А
    Анна
    6 марта 2024
    Культшопинг в стильном Петербурге
    Побродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… Мое сердце покорил местный бренд
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    натуральной косметики. Аутентично, душевно, стильно, 1000% натурально. Отличная замена похожим зарубежным брендам, ушедшим с рынка🔥 Что-то просто смотрела, что-то примеряла, что-то покупала. Но покупка в таком путешествии не самоцель ☺️ Осталась довольна!

    Побродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… МоеПобродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… Мое
  • А
    Анна
    21 февраля 2024
    Смольный собор
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод профессионал своего дела! Багаж знаний огромен! Все объясняла подробно, погружая нас в историческую эпоху, очень понравилось! Хотела
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    только обратить внимание, что при заказе экскурсии обязательно обращайте внимание на предупреждение экскурсовода, что надо одеваться по погоде. У нас день был холодный, поэтому мы все замерзли. Но, на качество экскурсии это не повлияло😀 Всем рекомендую данную экскурсию. Не пожалеете! Благодарю еще раз экскурсовода🙏

    Замечательная экскурсия! Экскурсовод профессионал своего дела! Багаж знаний огромен! Все объясняла подробно, погружая нас в историческую
  • А
    Андрей
    28 декабря 2023
    Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
    Благодарю Алексея за классную экскурсию, по концептуальным бутикам, и знакомству с премиальными японскими и итальянскими брендами, и дизайнерами. Очень понравился индивидуальный подход и постройка маршрута под наши пожелания.
  • С
    Светлана
    14 декабря 2023
    Смольный собор
    Всё-таки, многое в экскурсии зависит от контакта с гидом, особенно в индивидуальной. Экскурс в историю - это хорошо, но без
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    ощущения того, что ты стоишь у школьной доски на опросе. На морозе хотелось бы больше движения, а не стояния на одном месте. В целом, неплохо, но послевкусие осталось странное.

  • И
    Ирина
    5 ноября 2023
    Культшопинг в стильном Петербурге
    Диана - молодец. Непросто предлагать локации для посещения и возможного выбора одежды абсолютно незнакомым людям с неизвестными тебе предпочтениями. Один
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    момент не дал оценить экскурсию на "отлично": в процессе передвижения Диана рассказывает что-то интересное, но при этом смотрит перед собой, не в сторону собеседника. А если на тебе шапка и капюшон, идёт дождь, то приходится очень напрягаться и практически вытягивать шею, чтобы все это услышать…

  • К
    Ксения
    2 ноября 2023
    Культшопинг в стильном Петербурге
    Диана поразила познаниями не только в моде, но и истории, журналистике, мейнстримах Питера, показала разнообразные магазинчики Петроградской стороны, терпеливо ждала во время примерок

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на 8 марта»

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  5. Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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