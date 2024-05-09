1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Культшопинг в стильном Петербурге
Что предлагают местные модные магазины и где искать ключевых петербургских дизайнеров
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург с французским акцентом
Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Смольный собор
Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу
Начало: Напротив собора
10 июня в 12:45
12 июня в 12:30
от 60005 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор
Начало: На улице Академика Павлова (Петроградская сторона)
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Обойти секретные магазинчики города и найти настоящие сокровища там, куда не ступала нога туриста
Начало: Район метро Восстания
Завтра в 17:00
9 июня в 12:00
3 500₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Елисейские поля Петербурга: модная история
Узнать, что носили в Серебряном веке, на авторской прогулке по Петроградской стороне
Начало: в районе метро Горьковская
1 000₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Полёт на вертолёте над Петербургом
Увидеть город как на ладони и испытать незабываемые впечатления от полёта
Начало: На Петровской косе
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
60 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр9 мая 2024Спасибо было очень интересно!!!!
- ООльга26 марта 2024Отношение к экскурсии неоднозначное. Мои ожидания не оправдались, так как меня не спросили, а я сама не сказала, на какую
- ЮЮлия25 марта 2024Экскурсовод оказалась приятным, контактным человеком. Не напрягая «неподготовленных» гостей, смогла рассказать, эмоционально погрузить в тему. Мы с 15-летней дочерью остались очень довольны.
- ИИрина24 марта 2024Огромное спасибо Дарье за эту восхитительную модную прогулку! Я экскурсант искушенный, тем интереснее было узнать столько нового и неожиданного. Лёгкая подача,
- ААнна6 марта 2024Побродили с Дианой по фэшн-точкам Санкт-Петербурга…. Был и эпатаж, и спорт, и casual, и а-ля-натур… Мое сердце покорил местный бренд
- ААнна21 февраля 2024Замечательная экскурсия! Экскурсовод профессионал своего дела! Багаж знаний огромен! Все объясняла подробно, погружая нас в историческую эпоху, очень понравилось! Хотела
- ААндрей28 декабря 2023Благодарю Алексея за классную экскурсию, по концептуальным бутикам, и знакомству с премиальными японскими и итальянскими брендами, и дизайнерами. Очень понравился индивидуальный подход и постройка маршрута под наши пожелания.
- ССветлана14 декабря 2023Всё-таки, многое в экскурсии зависит от контакта с гидом, особенно в индивидуальной. Экскурс в историю - это хорошо, но без
- ИИрина5 ноября 2023Диана - молодец. Непросто предлагать локации для посещения и возможного выбора одежды абсолютно незнакомым людям с неизвестными тебе предпочтениями. Один
- ККсения2 ноября 2023Диана поразила познаниями не только в моде, но и истории, журналистике, мейнстримах Питера, показала разнообразные магазинчики Петроградской стороны, терпеливо ждала во время примерок
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на 8 марта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 000 до 60 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Экскурсии на 8 марта», 96 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август