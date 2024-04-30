Коломна — мой любимый район, куда я прихожу за спокойствием и умиротворением. Здесь царит атмосфера уютного Петербурга: тишина, вокруг много воды, неспешно проходят местные жители. Почему же именно здесь переплелись ветви истории Петербурга — аристократия и театры, моряки и промышленники, купцы и тюрьмы? Коломна всегда манит докопаться до истины: этим мы и займемся!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Формат встречи

Архитектурный завтрак состоит из двух частей. Первая включает увлекательную архитектурную лекцию в сопровождении аппетитного завтрака, а вторая — прогулку по улицам Коломны. Вы сможете интересно и вкусно начать день, получить знания об истории Петербурга, а потом увидеть всё своими глазами на пешеходной экскурсии.

Что вас ожидает

Завтрак, сэр! И истории Коломны

Знания на голодный желудок усваиваются неважно, поэтому начнем день с плотного завтрака в уютной кофейне. Вы сможете выбрать блюдо по душе. Кафе для первой части нашей встречи выбрано неслучайно: уютное и любимое местными жителями, оно заряжает хорошим настроем на весь день. А ещё здесь самые вкусные пироженые и выпечка из собственной кондитерской.

За завтраком я расскажу об истории этого района Петербурга: как формировалась Коломна, кто здесь жил и почему, какими были образ жизни и предпочтения местных обитателей. Так на прогулке вам будет легче считывать архитектуру района и ее детали.

Контрасты и детали архитектуры

После увлекательного ликбеза мы отправимся на прогулку, чтобы прикоснуться к зданиям, материалам, стилям и устройству Коломны. Вы удивитесь контрастам, которые здесь переплелись: дворцы и тюрьмы, рынок и шоколадная фабрика, замок-шато и дворы-колодцы. Увидите самый итальянский собор в Петербурге, Мариинский императорский театр, узнаете про Поцелуев мост и заглянете в старинные конюшни, посетите парадные, в которых сохранилась старинная печь и витражи. И поймете, что именно здесь живет настоящая душа Петербурга, которую не видно за имперским великолепием парадной части города.

Организационные детали