Архитектурный завтрак состоит из двух частей. Первая включает увлекательную архитектурную лекцию в сопровождении аппетитного завтрака, а вторая — прогулку по улицам Коломны. Вы сможете интересно и вкусно начать день, получить знания об истории Петербурга, а потом увидеть всё своими глазами на пешеходной экскурсии.
Что вас ожидает
Завтрак, сэр! И истории Коломны
Знания на голодный желудок усваиваются неважно, поэтому начнем день с плотного завтрака в уютной кофейне. Вы сможете выбрать блюдо по душе. Кафе для первой части нашей встречи выбрано неслучайно: уютное и любимое местными жителями, оно заряжает хорошим настроем на весь день. А ещё здесь самые вкусные пироженые и выпечка из собственной кондитерской.
За завтраком я расскажу об истории этого района Петербурга: как формировалась Коломна, кто здесь жил и почему, какими были образ жизни и предпочтения местных обитателей. Так на прогулке вам будет легче считывать архитектуру района и ее детали.
Контрасты и детали архитектуры
После увлекательного ликбеза мы отправимся на прогулку, чтобы прикоснуться к зданиям, материалам, стилям и устройству Коломны. Вы удивитесь контрастам, которые здесь переплелись: дворцы и тюрьмы, рынок и шоколадная фабрика, замок-шато и дворы-колодцы. Увидите самый итальянский собор в Петербурге, Мариинский императорский театр, узнаете про Поцелуев мост и заглянете в старинные конюшни, посетите парадные, в которых сохранилась старинная печь и витражи. И поймете, что именно здесь живет настоящая душа Петербурга, которую не видно за имперским великолепием парадной части города.
Организационные детали
Завтрак входит в стоимость встречи
Лекция-завтрак длится примерно час и еще 1,5 часа прогулка по району
Экскурсию проведёт один из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 330 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное в читать дальшеуменьшить
сохранении наследия — чтобы оно стало приятной частью повседневной жизни. Для меня важно, чтобы экскурсия приятно откликнулась в душе и затронула её струны. На прогулках я сочетаю увлекательные истории и легенды, считывание посланий на домах и памятниках и, конечно же, гастрономические паузы.
Я счастлива, когда у вас завязывается роман с местами, которые я показываю, — вы возвращаетесь с улыбкой, отдохнувшие и полные впечатлений!
Я родилась в Петербурге, но сейчас живу в Испании. В родном городе собрала сильную команду гидов с теми же ценностями, что и у меня: лёгкость, профессионализм и душевность. Они проведут для вас экскурсии под моим чутким руководством.
А в Испании мы можем лично познакомиться и отправиться к приключениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Все прошло безупречно👍🏻 Очень интересная экскурсия, узнали много нового. Порадовались своему выбору района: здорово было погулять непарадным, небанальным маршрутом. До этого практически ничего не знали о Коломне, а место оказалось читать дальшеуменьшить
весьма приятным, тихим, спокойным, душевным. Ирина, которая проводила экскурсию, – прекрасный рассказчик и весьма обаятельный человек. Идеально сбалансированное количество исторических фактов, занимательных легенд, искусстврведческих сведений и просто приятного общения. А Виктория все замечательно организовала и проявляла внимание и заботу до и после экскурсии. Кафе, выбранное для завтрака, милое, еда вкусная. От души рекомендую данную экскурсию! 🧡
+1
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Ф
Филипп
Познавательно, интересно, очень клево!
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Л
Людмила
Замечательная экскурсия! Экскурсоводом был Артём, он прекрасный рассказчик, показал удивительные места, было очень интересно, время пролетело незаметно…. и, кстати, в кафе было всё очень вкусно.
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Е
Екатерина
Виктория потрясающая!!!!!!! я очень всем рекомендую эту экскурсию, мне настолько понравилась экскурсия и сама Виктория. что я ее контакт дала все всем знакомым которые собираются или не собираются в Питербург! читать дальшеуменьшить
Она знает столько информации про сам город, про семью Романовых неопубликованных моментов, что вы будете очень удивлены. Если вы думаете идти с ней на завтрак (не обязательно даже завтрак), то вообще не сомневайтесь, я - как опытный пользователь Трипстера, могу сказать, что Виктория- лучшая!! ее экскурсия будет интересна и тем кто очень подкован в Истории, и тем, кто вообще ничего не знает, я специально ради Виктории вернусь летом, она может рассказать не только об одном районе Питербурга, она знает весь город!!! просто-лучшая!
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Konstantin
Экскурсия - восторг! Автор экскурсии (да-да, не гид, а именно автор!) полностью в теме так как обладает профильным образованием и знаниями по архитектуре. Ко всему прочему, автор сам любит предмет, читать дальшеуменьшить
да и город, и живет ими. Узнали много нового про этот район Питера. Стали относиться к архитектуре с большим пониманием. Два с половиной часа прошли незаметно. Первый час в - кафе за завтраком, в потом полтора часа на улице при минус 5°С и не чувствовалось морозца… Однозначно к посещению. И ценник приемлемый.
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И
Ирина
Неспешно, размеренно, с обменом мнениями, проходила наша экскурсия. И это очень соответствовал настроению всего района, по которому она проходила. Началась экскурсия в кафе, где были очень вкусный салат и омлет, читать дальшеуменьшить
качественный кофе и дружелюбная атмосфера. Далее погода нам позволила получить максимум удовольствия от Коломны и Новой Голландии. Виктория хороший, внимательный собеседник, с учётом, что в Питер всегда есть повод приехать, надеемся на встречу на другой экскурсии
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