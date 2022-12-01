Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии

Побеседовать с архитектором за чашечкой кофе и проникнуть в тайны петербургской Коломны

Коломна — мой любимый район, куда я прихожу за спокойствием и умиротворением.

Здесь царит атмосфера уютного Петербурга: тишина, вокруг много воды, неспешно проходят местные жители.

Почему же именно здесь переплелись ветви истории Петербурга — аристократия и театры, моряки и промышленники, купцы и тюрьмы? Коломна всегда манит докопаться до истины: этим мы и займемся!
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии
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Описание

Формат встречи

Архитектурный завтрак состоит из двух частей. Первая включает увлекательную архитектурную лекцию в сопровождении аппетитного завтрака, а вторая — прогулку по улицам Коломны. Вы сможете интересно и вкусно начать день, получить знания об истории Петербурга, а потом увидеть всё своими глазами на пешеходной экскурсии.

Что вас ожидает

Завтрак, сэр! И истории Коломны

Знания на голодный желудок усваиваются неважно, поэтому начнем день с плотного завтрака в уютной кофейне. Вы сможете выбрать блюдо по душе: банановый тартин с мороженым, тост с копченым авокадо и яйцом пашот, домашний хлеб с анчоусным маслом или сырники. К любому завтраку подаётся чай или кофе. Кафе для первой части нашей встречи выбрано неслучайно: здесь все пропитано искусством и любовью, как и в самой Коломне.

За завтраком я расскажу об истории этого района Петербурга: как формировалась Коломна, кто здесь жил и почему, какими были образ жизни и предпочтения местных обитателей. Так на прогулке вам будет легче считывать архитектуру района и ее детали.

Контрасты и детали архитектуры

После увлекательного ликбеза мы отправимся на прогулку, чтобы прикоснуться к зданиям, материалам, стилям и устройством Коломны. Вы удивитесь контрастам, которые здесь переплелись: дворцы и тюрьмы, рынок и шоколадная фабрика, замок-шато и дворы-колодцы. Увидите самый итальянский собор в Петербурге, Мариинский императорский театр, узнаете про Поцелуев мост и заглянете в старинные конюшни, посетите парадные, в которых сохранилась старинная печь и витражи. И поймете, что именно здесь живет настоящая душа Петербурга, которую не видно за имперским великолепием парадной части города.

Организационные детали

  • Завтрак входит в стоимость встречи
  • Лекция-завтрак длится примерно час и еще 1,5 часа прогулка по району

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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