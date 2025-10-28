Описание экскурсииОткройте для себя альтернативный взгляд на Санкт-Петербург! Приглашаем вас исследовать знаковые места, где формировалась и продолжает формироваться история неформальной культуры. Начало маршрута: Невский проспект, дом 49/2. В программе тура: Легендарный "Сайгон": колыбель неформального движения, место встреч поэтов, диссидентов и зарождения культовых идей. Ощутите дух вольнодумства!"Сайгон" сегодня: сохранился ли дух андеграунда в его новой локации?"Гастрит": знаменитая столовая, славившаяся не только вкусной, но и искренней кухней. Вспомним неповторимую солянку с ломтиком лимона! Рок-клуб: знаковое место, где зародился русский рок. Группы "Кино","Аквариум","Алиса" – здесь начиналась их слава! Довлатов и Рубинштейн: узнаем о жизни выдающегося писателя-ирониста и увидим его граффити-портрет."Поэмс": современная богемная сцена и андеграундная культура наших дней. Вы будете удивлены личностью владельца!"Эльфийский садик" и "Эльф": популярное место встреч неформалов и символ борьбы за свободу выражения. Улица Марата: место, где берет свои истоки российский кинематограф."Пале Рояль": отель с богатым богемным прошлым. Какие секреты скрывают его стены? Пушкинская, 10: погружение в атмосферу творчества и независимости. Хотите увидеть Петербург, который ускользал от вашего внимания? Присоединяйтесь к нашей экскурсии! Обещаем, будет захватывающе!
