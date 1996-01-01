Групповая авторская обзорная экскурсия ⛳ по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности 🏛️ и хочется увидеть город 🏙️ с другого ракурса. Она представляет собой своеобразную смесь из рассказов о неформальной стороне города и посещения самых разных мест: от арт-центров до рюмочных, от мест Довлатова до “Рок-клуба”, от кафе “Сайгона” до баров “Рубинштейна”.
На экскурсии 🧭 вы узнаете, где находится единственная в мире вертикальная
улица, как появилась современная барная культура Питера, и чем она
славится на всю Европу, откуда появилось слово “гопники”, и почему
Лиговка и Коломенская более двухсот лет были самыми опасными
улицами города. Ну и, конечно, вас ожидает множество интересных и
забавных историй из жизни петербургского андеграунда.
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