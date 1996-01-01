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Неформальный Петербург

4.7
257 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
В Петербурге за Эрмитажем и Исаакиевским собором скрывается богатая ночная и неформальная жизнь.

Клубы, бары 🍹, арт-кластеры и прочие места силы андеграунда спрятаны по всему центру города.

Вы узнаете, где жил Довлатов и где выступала группа «Кино», увидите Думскую улицу, узнаете о легендах Лиговского
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 900 ₽ за человека

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Неформальный Петербург
Неформальный Петербург

Что вы увидите

  • Улица Рубинштейна
  • Пушкинская улица
  • Лиговский проспект
  • Коломенская улица
  • Ленинградский рок-клуб
Групповая авторская обзорная экскурсия ⛳ по неформальному Петербургу для тех, кому надоело наблюдать стандартные городские достопримечательности 🏛️ и хочется увидеть город 🏙️ с другого ракурса. Она представляет собой своеобразную смесь из рассказов о неформальной стороне города и посещения самых разных мест: от арт-центров до рюмочных, от мест Довлатова до “Рок-клуба”, от кафе “Сайгона” до баров “Рубинштейна”.
На экскурсии 🧭 вы узнаете, где находится единственная в мире вертикальная
улица, как появилась современная барная культура Питера, и чем она
славится на всю Европу, откуда появилось слово “гопники”, и почему
Лиговка и Коломенская более двухсот лет были самыми опасными
улицами города. Ну и, конечно, вас ожидает множество интересных и
забавных историй из жизни петербургского андеграунда.
(16+)
Что входит
  • Погружение в атмосферу тонкой грани между старинным Петербургом и неформальным Питером
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Не банальный, авторский рассказ о местах и людях, вошедших в историю и прогулка по культовым местам
Что не входит
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено, обратите внимание на место встречи
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Лиговский проспект, д. 47
Место завершения
🏁 после бронирования
Неформальный Петербург
Неформальный Петербург
Неформальный Петербург
Неформальный Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ползком П.
Ползком П.
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257 отзывов оставили туристы

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