34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Петроградская сторона Петербурга: между ангелом и бесом
Погрузиться в истории и необычную архитектуру заповедника модерна с гидом-краеведом
Здания Петроградской стороны полны загадок.
Чумной доктор или гигантский комар глядит на нас со стен дома сахарного короля? Ожидается ли «копец», как начертано на доме Малого проспекта? Почему демон с ухмылкой взирает на храм на месте дома, где жила хранительница города — Ксения Петербургская? Мы пройдём по Петроградке и припомним эти и другие интересные истории.
Вы увидите дом, о котором герой старого фильма спрашивал в песенке: «Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблён»?
Посмотрите на здание, которое по некоторым рейтингам считается чуть ли не самым интересным образцом модерна в городе на Неве.
Посетите знаменитую «Камчатку», где кочегаром трудился Виктор Цой.
Зайдёте во дворик, стены которого образуют, если взглянуть наверх, почти правильный восьмиугольник.
Поразмышляете над тем, почему отличница-красавица, которую великий Бехтерев считал своей лучшей ученицей, из салонной поэтессы превратилась в отчаянную комиссаршу и стала прообразом героини «Оптимистической трагедии».
Услышите ещё много удивительных историй о местах, создающих неповторимую атмосферу Петроградской стороны, и рассмотрите её архитектуру.
В качестве бонуса получите профессиональные фото от гида, сделанные на экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3132 туристов
Режиссёр-сценарист, автор ряда документальных фильмов и телепрограмм, посвящённых истории Санкт-Петербурга, краевед и фотограф, гид по Санкт-Петербургу и области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Арина
спасибо прекрасному гиду Оксане за невероятно интересную экскурсию по Петроградской стороне! мы с семьёй приятно впечатлены глубиной знаний, богатым словарным запасом и лёгкостью подачи материала. 2,5 часа пролетели незаметно
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Виталий
Отличная, очень интересная экскурсия. Уже не первый раз смотрим Петербург с Оксаной. в этой поездке забронировали две экскурсии. В следующем году тоже планируем. Рекомендуем гида, все просто замечательно.
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Д
Дмитрий
На экскурсии по Петроградской стороне мы были 15.09.25. Вместе с замечательным экскурсоводом Оксаной Леонидовной мы исходили всю Петроградскую сторону, узнали множество интереснейших историй и фактов из истории города и его жителей. читать дальшеуменьшить
Особенно понравилось то, что можно назвать индивидуальным подходом со стороны экскурсовода. Узнав, чем мы сами особенно интересуемся и о чем хотели бы узнать подробнее (а это стиль "модерн" в архитектуре, но и не только), она сумела подстроить,"подогнать" экскурсионную программу именно под наши интересы, а это дорогого стоит! Благодаря этому, мы смогли побывать в таких локациях, увидеть такие детали городской архитектуры, до которых сами никогда бы не добрались и не увидели. Один самый маленький дворик чего стоит! Сам маршрут экскурсии был построен очень грамотно, благодаря чему, экскурсия оказалась совершенно неутомительной (а ходили мы больше двух часов).
Сочетание глубокой эрудированности и умения легко и свободно донести свои знания до слушателей сделало нашу экскурсию очень ярким и интересным приключением.
Хотели бы поблагодарить Оксану Леонидовну за это. Если вы интересуетесь историей города, его архитектурой и особенностями - эта экскурсия для вас!
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М
Маша
Оксана - потрясающий гид! Здорово подобран материал: не академический набор информации, а живой интересный рассказ. Отлично составлен маршрут: в процессе прогулки пересекли весь остров, очень многое увидели. Оксана все время читать дальшеуменьшить
что-то рассказывала о районе, о его истории, об историях живших в нем людей, любопытных казусах. В общем, молча от точки до точки мы точно не шли. Несмотря на мороз и сильный снегопад, прогуляли больше трех часов и вообще не заметили как пролетело время. Оксана, спасибо большое! Когда в следующий раз будем в Питере, обязательно с Вами пойдем по другим маршрутам. Это правда было очень-очень здорово!
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Е
Егор
Очень понравилась экскурсия. Были на новогодних праздниках в Питере. Бываем в культурной столице регулярно и центральную парадную часть города видели. Захотелось увидеть что-то большее. Выбрали Петроградскую сторону. Повезло с погодой, был читать дальшеуменьшить
морозный солнечный день. Оксана интересно и много рассказывает, сразу ощущается, что она серьёзно занимается краеведением. Мы увидели красивые здания в стиле модерн, узнали их часто противоречивую историю, побывали в необычных дворах, услышали очень много увлекательного. В качестве бонуса, Оксана сделала несколько наших снимков, что конечно очень приятно, так как всегда здорово помимо замечательный воспоминаний иметь и фотографии тех мест, где побывали. Но самое занятное и чудесное случилось под конец экскурсии, когда одна местная жительница пригласила нас к себе домой, чтобы мы смогли лучше разглядеть замечательный дом напротив. Такие приятные вещи могут случится только в предрождественский день и только в культурной столице нашей страны, словно подтверждая, что там живут гостеприимные, радушные и отзывчивые люди. Эту поездку в Питер и экскурсию Оксаны мы запомнил надолго! Спасибо)
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Светлана
До этой экскурсии я думала, что знаю о Петроградской стороне всё и меня ничем не удивишь. Ехала в Питер с мамой и брала эту экскурсию больше для неё. Но Оксана читать дальшеуменьшить
смогла удивить и заинтересовать и меня, неплохого знатока Петербурга. Сразу чувствуется, что она творческий человек (профессия сценариста и журналиста тому способствует), поэтому в её рассказе было много интереснейших подробностей, любопытных деталей и юмора. Сама Оксана – человек, очень располагающий к себе, с ней приятно общаться на любые темы. Мы отлично провели время на прогулке, и я обязательно возьму другие экскурсии Оксаны в следующий свой приезд в Петербург!
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