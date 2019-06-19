34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петроградская сторона. Между ангелом и бесом

Интересные подробности о «заповеднике модерна» на экскурсии с краеведом

Оксана
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Оксана – ваш гид
Во время прогулки вы посетите места с необычной историей, рассмотрите удивительную архитектуру Петроградской стороны и услышите рассказы о ее прошлом и настоящем.
От 3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро Спортивная
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У этой экскурсии34 отзыва
4.91
Петроградская сторона. Между ангелом и бесом
Петроградская сторона. Между ангелом и бесом

Программа

Помните незатейливую песенку из старого фильма, где озадаченный поисками своей возлюбленной герой напевал «Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен»? Так вот, в изначальном варианте этой старинной песни крутился-вертелся вовсе даже не шар, а шарф. И улица, на которой барышня жила, указывалась, и даже дом. Вы узнает историю этой песни и увидите этот дом, а также здание, по некоторым рейтингам считающееся чуть ли не самым интересным образцом модерна в городе.

Петроградскую сторону иногда называют «заповедником модерна в Петербурге», ее дома поражают своим декоративным оформлением. До сих пор гадают — то ли чумной доктор, то ли гигантский комар глядит на нас со стен бывшего дома сына сахарного короля, ожидает ли нас «копец», как «пророчески» начертано на одном из домов Малого проспекта, и чем закончится противостояние с демоном, с ухмылкой взирающим на строительство храма на месте дома, где по легенде жила когда-то духовная хранительница города Ксения Петербургская.

Мы посетим знаменитую «Камчатку», где кочегаром трудился Виктор Цой; зайдем во дворик, стены которого образуют, если взглянуть наверх, почти правильный восьмиугольник, поразмышляем над тем, почему отличница и красавица, которую великий Бехтерев считал своей лучшей ученицей, из салонной поэтессы превратилась в отчаянную комиссаршу, ставшую прообразом героини «Оптимистической трагедии», и узнаем еще много других удивительных историй о местах, создающих неповторимую атмосферу Петроградской стороны.

В качестве бонуса, чтобы сделать нашу прогулку незабываемой, все участники получат профессиональные фото от гида с этой экскурсии.

Петроградская сторона. Между ангелом и бесом
Петроградская сторона. Между ангелом и бесом
Петроградская сторона. Между ангелом и бесом
Петроградская сторона. Между ангелом и бесом
Петроградская сторона. Между ангелом и бесом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Спортивная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Режиссер-сценарист, автор ряда документальных фильмов и телепрограмм, посвященных истории Санкт-Петербурга, краевед и фотограф, гид по Санкт-Петербургу и области.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 июня 2019
отличная экскурсия!
8 ноября 2018
Экскурсия прошла замечательно много узнали того что не расскажут ни на одной из групповых экскурсий. Спасибо большое Оксане за ту интересную информацию о Петроградком районе которой владеют далеко не все граждане живущие в Питере
11 июня 2018
Очень приятный экскурсовод,открытый и грамотный.Экскурсия прошла динамично и познавательно.Спасибо Оксане за её теплое отношение к нам и огромную любовь к Санкт-Петербургу!!!
17 мая 2018
Вчера с гидом Оксаной прошли по Петроградской стороне, узнали много нового и неожиданного не только о модерне, но и посмотрели на привычные улицы другими глазами. Спасибо большое нашему гиду, научила видеть те детали в облике домов и даже питерских дворов, на которые не обращаешь обычно внимания! Моя сестра, которая живет в Москве, теперь загорелась мыслью привезти своих друзей, увлеченных архитектурой и фотографией на такие же познавательные путешествия по другим районам Санкт-Петербурга, обязательно с Оксаной! Спасибо ей большое!
25 апреля 2018
Мы с Оксаной гуляем уже в который раз, и снова подчеркну - ребята, это непревзойденная высота. Более увлеченного и увлекающего за собой экскурсовода я еще не встречала в своей жизни, хотя даже тут, на триппере, перепробовала многое. Оксана - настоящий интеллектуал, профессионал своего дела. Просто слушайте и слушайте, и впитывайте. Таких людей единицы, если что.
21 января 2018
Очень интересно и информативно! К моменту начала экскурсии немного поменялась задача и Оксана очень быстро и легко адаптировалась к предложенным изменениям.
27 июля 2017
Оксана - замечательный гид и очень знающий знающий человек. Рассчитывайте, что рассказ займет столько времени, сколько вы готовы слушать и впитывать)). Для самых пытливых и влюбленных в город
31 мая 2017
Удивительная прогулка в компании человека, который, как мне кажется, знает все обо всем. Тот случай, когда, сколько ни слушай, все мало и очень жаль, когда экскурсия заканчивается. Море информации из самых разных сфер - музыка, история, театр, кино - и из разных эпох, время ведь бежит так быстро... Смело рекомендую всем, и сама при возвращении в Петербург обязательно запланирую еще одну - а лучше несколько - встреч с Оксаной.
30 мая 2017
Отзыв друга, которому я подарила экскурсию на День Рождения:
"Заказал экскурсию, в качестве подарка на день рождения, созвонившись с гидом и уточнив маршрут экскурсии решили поменять программу с «Петроградская сторона. Между ангелом и бесом» на «Петроградская сторона.Парадный Петербург»
Впечатления от экскурсии «Парадный Петербург» и Оксаны весьма спорные. Хочется отметить следующие моменты.
1) Аватарка Оксаны весьма устарела. Судя по фотографии, мы ожидали своим экскурсоводом увидеть женщину лет 35, когда на самом деле Оксане за 50. За время экскурсии, установить контакт с нами (25и летней молодёжью) у Оксаны так и не получилось.
2) Экскурсия выстроена без какой-либо логики. Если в первой половине экскурсии (первый час) был хоть сколько-нибудь связный рассказ. Вторую часть (после Ленфильма) экскурсии можно в трёх словах можно описать следующим образом: Доходный дом такой-то, архитектор такой-то, задавайте ваши вопросы. Ума не приложу, какие вопросы нужно задавать в подобных случаях. Запоминающиеся истории, во второй части экскурсии отсутствовали напрочь.
3) За время экскурсии, Оксана два раза сказала, «давайте здесь и закончим, я не хочу рассказывать, вижу, что вам не интересно». На мой взгляд, если экскурсовод не может заинтересовать своих слушателей, предлагать отмену экскурсии можно только на условиях полного манибэка. Такового нам предложно не было.
4) Маршрут отвратителен с точки зрения акустического комфорта, бешеный трафик Каменостровского проспекта, в совокупности с толпами людей бегущими по узким тротуарам, абсолютно не располагает ни к экскурсии, ни к диалогу.
5) К положительным моментам экскурсии Оксаны можно отнести разве что наличие у неё фотоаппарата с хорошей оптикой, и готовность фотографировать нас по первой нашей просьбе, однако являясь местными жителями Петроградского р-на., фотографироваться там где мы родились, выросли и ходим каждый день, было не очень интересно.

Заказывая экскурсию мы хотели лучше узнать свой район, его историю и примечательные факты о жителях и заведениях столетней давности, упакованные в связный, рассказ профессионального экскурсовода, однако получили мы это лишь частично, и явно не на том уровне, который описывается в отзывах предоставленных выше."
11 мая 2017
Оксана, спасибо Вам огромное за такое увлекательное путешествие по любимой Петроградке!
До встречи =)
Ещё 24 отзыва

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