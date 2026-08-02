34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Здания Петроградской стороны полны загадок. Чумной доктор или гигантский комар глядит на нас со стен дома сахарного короля? Ожидается ли «копец», как начертано на доме Малого проспекта? Почему демон с ухмылкой взирает на храм на месте дома, где жила хранительница города — Ксения Петербургская? Мы пройдём по Петроградке и припомним эти и другие интересные истории.

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от 6000 ₽ за группу

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Вы увидите дом, о котором герой старого фильма спрашивал в песенке: «Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблён»?

Посмотрите на здание, которое по некоторым рейтингам считается чуть ли не самым интересным образцом модерна в городе на Неве.

Посетите знаменитую «Камчатку», где кочегаром трудился Виктор Цой.

Зайдёте во дворик, стены которого образуют, если взглянуть наверх, почти правильный восьмиугольник.

Поразмышляете над тем, почему отличница-красавица, которую великий Бехтерев считал своей лучшей ученицей, из салонной поэтессы превратилась в отчаянную комиссаршу и стала прообразом героини «Оптимистической трагедии».

Услышите ещё много удивительных историй о местах, создающих неповторимую атмосферу Петроградской стороны, и рассмотрите её архитектуру.

В качестве бонуса получите профессиональные фото от гида, сделанные на экскурсии.