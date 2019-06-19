34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время прогулки вы посетите места с необычной историей, рассмотрите удивительную архитектуру Петроградской стороны и услышите рассказы о ее прошлом и настоящем.

Программа

Помните незатейливую песенку из старого фильма, где озадаченный поисками своей возлюбленной герой напевал «Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен»? Так вот, в изначальном варианте этой старинной песни крутился-вертелся вовсе даже не шар, а шарф. И улица, на которой барышня жила, указывалась, и даже дом. Вы узнает историю этой песни и увидите этот дом, а также здание, по некоторым рейтингам считающееся чуть ли не самым интересным образцом модерна в городе.

Петроградскую сторону иногда называют «заповедником модерна в Петербурге», ее дома поражают своим декоративным оформлением. До сих пор гадают — то ли чумной доктор, то ли гигантский комар глядит на нас со стен бывшего дома сына сахарного короля, ожидает ли нас «копец», как «пророчески» начертано на одном из домов Малого проспекта, и чем закончится противостояние с демоном, с ухмылкой взирающим на строительство храма на месте дома, где по легенде жила когда-то духовная хранительница города Ксения Петербургская.

Мы посетим знаменитую «Камчатку», где кочегаром трудился Виктор Цой; зайдем во дворик, стены которого образуют, если взглянуть наверх, почти правильный восьмиугольник, поразмышляем над тем, почему отличница и красавица, которую великий Бехтерев считал своей лучшей ученицей, из салонной поэтессы превратилась в отчаянную комиссаршу, ставшую прообразом героини «Оптимистической трагедии», и узнаем еще много других удивительных историй о местах, создающих неповторимую атмосферу Петроградской стороны.

В качестве бонуса, чтобы сделать нашу прогулку незабываемой, все участники получат профессиональные фото от гида с этой экскурсии.