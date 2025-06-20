Знакомство с Петербургом правильнее всего начинать с Петропавловской крепости, ведь именно здесь заложили первый камень в основании города.
Во время экскурсии вас ждет захватывающий рассказ об истории этого самого исторического места города и, при желании, самые яркие фотографии на его фоне.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНас ждут интересные рассказы, легенды и мифы во время прогулки по территории Петропавловской Крепости. Мы поговорим о дворцовых переворотах, жизни императриц и императоров из династии Романовых, похороненных в Соборе. Коснемся страниц истории, связанных с узниками Петропавловской крепости, одним из первых был родной сын Петра I царевич Алексей. Что вас ожидает и что вы увидите:• Начнем экскурсию на Иоановском мосту. Узнаем почему остров, на котором расположена крепость назывался Заячий;
- Войдем в крепость через парадные ворота Иоановского равелина и направимся к прекрасному Петропавловскому собору, основанный Петром I;
- Гид проведет экскурсию по территории Крепости, а также по великолепному Петропавловскому Собору — усыпальнице почти всех российских императоров и императриц, начиная с Петра I и заканчивая последним императором Николаем II с семьей;
- Вы рассмотрите прекрасные интерьеры собора, старинный позолоченный иконостас в виде триумфальной арки, «Царское место»;
- Посетим музей-тюрьму Трубецкого Бастиона, и вы узнаете, почему эту тюрьму называли «Русской Бастилией»;
- Увидим старинные сооружения, широкие куртины — стены Крепости, Монетный Двор, довольно странный памятник Петру I;
- Пройдя через Невские ворота, вы рассмотрите отметки самых катастрофических наводнений, поразитесь их масштабам. Если экскурсия состоится в первой половине дня, вы услышите полуденный выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых. Для детской аудитории возможен вариант экскурсии-квеста.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи на территории Петропавловской крепости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоановский мост
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 июн 2025
Дарья провела отличную экскурсию по Петропавловской крепости. Мы узнали много нового, освежили в памяти некоторые факты.
Показала интересные места, куда без неё мы бы даже не догадались зайти)
Все комфортно и интересно.
Спасибо
В
Валентина
18 фев 2025
Увидели все, что хотели. Экскурсия опоравдала ожидания. Экскурсовод Ирина, человек увлеченный своим делом, рассказывает интересно, с юмором. Нам все понравилось. Спасибо!
