Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Знакомство с Петербургом правильнее всего начинать с Петропавловской крепости, ведь именно здесь заложили первый камень в основании города.



Во время экскурсии вас ждет захватывающий рассказ об истории этого самого исторического места города и, при желании, самые яркие фотографии на его фоне.