Приглашаю вас прогуляться по территории Петропавловской крепости, возведённой Петром Первым в 1703 году на небольшом Заячьем острове. Крепость была построена как фортификационная, а в итоге стала местом рождения Петербурга, его колыбелью и сердцем. Что вас ожидает:• Главная доминанта крепости — Собор святых Петра и Павла, ставший усыпальницей Дома Романовых. Здесь похоронены все российские императоры начиная с Петра I;

тюрьма Трубецкого бастиона — главная политическая тюрьма Российской Империи. В ходе экскурсии, пройдя через Триуфальные Петровские ворота, мы окунёмся в историю Петербурга, посетив собор и прогулявшись по тюремным коридорам. И да, на протяжении нашего пути нас будут сопровождать… зайцы, мы увидим множество памятников зайцам на Заячьем острове. Важная информация: Для предоставления льгот на билеты в музеи нужно предъявлять документ.