Петропавловская крепость, возведённая Петром I в 1703 году, стала местом рождения Петербурга — его колыбелью и сердцем. Вы увидите Собор святых Петра и Павла и тюрьму Трубецкого бастиона.
Описание экскурсии
Приглашаю вас прогуляться по территории Петропавловской крепости, возведённой Петром Первым в 1703 году на небольшом Заячьем острове. Крепость была построена как фортификационная, а в итоге стала местом рождения Петербурга, его колыбелью и сердцем. Что вас ожидает:• Главная доминанта крепости — Собор святых Петра и Павла, ставший усыпальницей Дома Романовых. Здесь похоронены все российские императоры начиная с Петра I;
тюрьма Трубецкого бастиона — главная политическая тюрьма Российской Империи. В ходе экскурсии, пройдя через Триуфальные Петровские ворота, мы окунёмся в историю Петербурга, посетив собор и прогулявшись по тюремным коридорам. И да, на протяжении нашего пути нас будут сопровождать… зайцы, мы увидим множество памятников зайцам на Заячьем острове. Важная информация: Для предоставления льгот на билеты в музеи нужно предъявлять документ.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Петра и Павла
- Тюрьму Трубецкого бастиона
- Ботный домик, построенный для хранения ботика Петра I
- Памятник Петру Великому работы Шемякина
- Петровские триумфальные ворота
- Памятники зайцам
- Услуги гида
- Единый билет в собор и тюрьму оплачивается дополнительно: 1000 ₽ взрослые, 550 ₽ учащиеся, 450 ₽ пенсионеры
Начало: Станция метро Горьковская
Завершение: Петропавловская крепость
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Для предоставления льгот на билеты в музеи нужно предъявлять документ
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зоя
25 авг 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Алексей увлекательно рассказывает, 3 часа пролетели незаметно. 🤗
А
Антон
25 авг 2025
Отличный гид, очень понравилось
Слушали даже дети!
Спасибо Алексей!
Слушали даже дети!
Спасибо Алексей!
С
Светлана
10 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Гид Алексей- знаток своего дела. Настолько интересный был рассказ, что даже другие люди прислушивались к Алексею. Ни грамма не пожалела, что выбрала данную экскурсию.
Е
Елена
9 авг 2025
Была на экскурсии 8 августа. Экскурсовод Алексей - профессионал своего дела, эрудированный, грамотный, с правильной речью и интересными историями. Огромное спасибо за увлекательную экскурсию!
Д
Диана
3 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Алексей прекрасный гид: насыщенная материалом экскурсия пролетела незаметно. Узнали много нового об истории Петропавловской крепости, без "занудства", в таком живом темпе запомнилось большинство интересных фактов! 😁
И
Ирина
2 авг 2025
Экскурсовод очень интересно провел экскурсию
Всё было очень интересно
Спасибо большое Алексею
Всё было очень интересно
Спасибо большое Алексею
Е
Елена
30 июл 2025
Прекрасный экскурсовод! Очень познавательно и интересно, много узнала нового. Всем рекомендую!
А
Алина
29 июл 2025
Экскурсия очень познавательная и увлекательная) было приятно и интересно слушать гида Алексея, большое спасибо! И отдельное спасибо за сувенир☺️
А
Анастасия
28 июл 2025
Очень интересная экскурсия, было увлекательно и познавательно! Рекомендую!!!
И
Ирина
24 июл 2025
Замечательная экскурсия на одном дыхании, содержательная, познавательная, с интересными фактами, которых не найдешь в стандартных учебниках истории, Алексей - профессионал своего дела, эрудированный, деликатный, приятный в общении, с тонким чувством юмора человек, были с непоседливым ребенком 9 лет - зашло на ура, всем советую однозначно!
Е
Елена
6 июн 2025
Замечательная экскурсия!. Алексей человек вовлеченный, любящий свой город и знающий его историю. 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Хотелось слушать и слушать увлекательный и живой рассказ экскурсовода! Обязательно будет рекомендавать экскурсию своим друзьям!
И
Ирина
15 мар 2025
Это не первая экскурсия, на которую я сходила с Алексеем. И как обычно мои ожидания оправдались на 200 %. Три часа прошли незаметно. Интереснейший рассказ с юмором и эмоциями погрузил
