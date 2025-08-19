Мои заказы

Петропавловская крепость: Легенды, мифы и реальность

Петропавловская крепость
Петропавловская крепость является символом Северной столицы, с которой началась история Санкт-Петербурга и которая хранит в себе множество его загадок.

Вы получите ответ на вопрос, почему строительство Петербурга было решено начать на болотистой местности, практически непригодной для жизни.
Описание экскурсии

Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по территории Петропавловской крепости с посещением Петропавловского собора и Трубецкого бастиона. Вы услышите поразительные истории о Петре I, династических союзах, дворцовых переворотах и ужасах дореволюционного тюремного заключения. Узнаем о:
  • причинах выбора данного места для основания города;
  • отсутствии Петропавловской крепости в военных конфликтах;
  • связи крепости с Максимом Горьким и Львом Троцким;
  • местоположении могилы самой привлекательной и жизнерадостной российской императрицы;
  • попытках побегов из этой тюрьмы;
  • «тюремной азбуке». Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Важная информация: Для льготных билетов в музеи нужно предъявлять необходимые документы.

Экскурсию проводится по выходным и праздничным дням. Начало в 11.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Иоанновский мост
  • Петровские и Невские ворота
  • Памятник Петру I
  • Соборная площадь
  • Петропавловский собор
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Комплексный билет в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона не включён в стоимость - 1000 ₽ взрослые, 600 ₽ школьники и студенты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию проводится по выходным и праздничным дням. Начало в 11.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для льготных билетов в музеи нужно предъявлять необходимые документы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Агаркова
19 авг 2025
Было интересно посмотреть и послушать об истории Петропавловской крепости. Очень живо был преподнесен материал. Спасибо экскурсоводу Марии за интересную подачу информации.

