Данная экскурсия является самодостаточной прогулкой, однако также является второй экскурсией в цикле, посвященном Дому Романовых.
То есть если она придется вам по душе, знайте — вы всегда можете продолжить свое знакомство с Романовыми на других моих прогулках.
То есть если она придется вам по душе, знайте — вы всегда можете продолжить свое знакомство с Романовыми на других моих прогулках.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание экскурсииЭпоха Петра – время перемен! За очень короткий период в России изменится все: архитектура, письменность, деньги, религиозные традиции и даже времяисчисление. На этой прогулке мы с вами проследим, как это происходило и главное разберемся почему. Место для экскурсии тоже выбрано тематическое – в начале основания Петербурга именно территорию крепости называли «городом» - и все изменения прежде всего проявлялись именно здесь. У стен крепости располагалась и первая площадь, где звучали важные указы, происходили судьбоносные события, как в личной жизни Петра, так и в жизни всей Российской Империи. И, конечно, мы знаем - на стиль правления любого государя всегда влияют человеческие качества – и какие из них были присущи первому императору, а также как они повлияли на наше будущее, мы тоже обязательно обсудим! Важная информация:
- Этот цикл будет интересен, как взрослым, так и детям школьного возраста для лучшего усвоения школьной программы.
- Обувь лучше надеть на плоской подошве, так как в крепости много брусчатки.
- Возьмите с собой льготные документы, если планируете после экскурсии посетить музеи на территории острова.
вт,ср,чт,пт,вс (11:00, 15:00)сб (15:00)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На маршруте мы увидим с вами такие достопримечательности
- Как памятный знак
- Посвященный одной из первых церквей Петербурга
- Восхитимся фрегатом «Благодать»
- Заглянем в часовню Живоначальной Троицы
- Посмотрим на памятник первой типографии
- Пройдем сквозь единственные триумфальные ворота петровского времени
- Найдем «утраченную» перспективу
- Которую так хотел показать миру первый архитектор Петербурга
- Полюбуемся на Петропавловский собор. И многое-многое другое
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Угол Мичуринской ул. и Петровская наб., 6
Завершение: Стрелка Заячьего острова (территория крепости)
Когда и сколько длится?
Когда: вт,ср,чт,пт,вс (11:00, 15:00)сб (15:00)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Собираясь на экскурсию, рекомендую:
- 1. в любой сезон одеваться теплее, чем обычно, так как часть экскурсии проходит у акватории Невы. (зима - шарф, шапка, перчатки осень - весна - шарф, шапка, зонт или дождевик лето - шарф, головной убор, зонт или дождевик)
- 2. обувь лучше надеть на плоской подошве, так как в крепости много брусчатки
- 3. телефон с камерой или фотоаппарат - на всем маршруте есть места, коорые захочется сохранить в памяти
- 4. возьмите с собой льготные документы, если планируете после экскурсии посетить музеи на территории острова
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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