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Данная экскурсия является самодостаточной прогулкой, однако также является второй экскурсией в цикле, посвященном Дому Романовых.



То есть если она придется вам по душе, знайте — вы всегда можете продолжить свое знакомство с Романовыми на других моих прогулках.