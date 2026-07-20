Наша экскурсия в корпусе Бенуа — это приглашение к личному разговору с художником.
Мы проведём вас по полотнам Айвазовского так, чтобы каждый зал стал сценой, где шум волн превращается в музыку,
Мы проведём вас по полотнам Айвазовского так, чтобы каждый зал стал сценой, где шум волн превращается в музыку,
Описание экскурсии
На выставке представлено более 200 работ знаменитого мариниста, в том числе «Девятый вал» только что после реставрации, «Волна», «Сотворение мира», «Всемирный потоп». Интересным дополнением являются архивные материалы, предметы морского быта и модели кораблей.
Вы узнаете:
- Как Айвазовский поднял «Хаос» в Ватикане
- Какого великого князя сопровождал художник в плавании
- За что благодарна Айвазовскому галерея Уффици во Флоренции
- Какая хитроумная выдумка художника стала прекрасным примером саморекламы
- Что пообещал Айвазовский Наталье Гончаровой
- За что наставник живописца пожаловался на него Николаю I
- Что предложил художнику владелец итальянского колбасного завода
- Почему великий маринист выбросил свои награды в море
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты на выставку входят в стоимость
- Бронирование экскурсии подтверждается при наличии билетов
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 688 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге — прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом —
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