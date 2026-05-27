Ребята посчитают все «пируэты» Петербурга на пути и поразмышляют, какие ассоциации они вызывают. Узнают, что такое метафора, и создадут свои в соавторстве с городом. На практике проверят, как они доносят тайные смыслы.
А в конце совершат главный «пируэт» — поднимутся на смотровую площадку и увидят красоту Санкт-Петербурга как на ладони.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по площади Искусств, где каждое здание наполнено вековой историей и хранит тайны целых эпох, а метафоры создают свой особенный мир.
О чём поговорим:
- Почему маскарады были так популярны при Николае I и какая метафора стоит за этим словом
- Почему один из императорских театров именуют «шкатулкой»
- Кто из царской династии покровительствовал многим известным людям 19 века и почему Николай I называл этого человека «учёным нашей семьи»
- Какой архитектор смог «укротить» архитектурный ансамбль огромной площади и заставил коллег не нарушать его столетие спустя
- Какую известную балерину называли «шваброй», а она, став знаменитой, навевала совсем другие ассоциации у шеф-поваров всего мира
- Почему одного великого композитора считали сильнее Гитлера и как фашисты поняли, что наш город никогда не будет завоёван
- Что такое «две стороны одной медали» на примере загадочных зданий
- Как во время русско-японской войны адмирал одного слабо вооруженного крейсера добрался до Владивостока и какую знаменитую пословицу опровергает его подвиг
Организационные детали
- Присутствие родителей на экскурсии обязательно
- Дополнительно оплачивается билет на смотровую площадку — 500 ₽ за чел.
- Могу провести экскурсию для группы более 4 чел. — 1500 ₽ за каждого дополнительного гостя
- Смотровая площадка принадлежит действующему отелю. Поднимемся на лифте до 6 этажа, потом пройдём пешком два небольших лестничных пролёта. На площадке проведём 30 мин
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 319 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Моя
