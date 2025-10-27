Кладбище — это каменный архив, который хранит информацию о прошлом города и общины, об отдельных людях в этой общине, о наших предках.
Вы рассмотрите захоронения и склепы Еврейского кладбища Петербурга, история которого насчитывает почти 150 лет. А мы подскажем, как расшифровать текстовые и архитектурные загадки надгробий.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом омовения — ритуальный центр еврейского кладбища, где для вас пройдёт урок по генеалогии.
- Старинные склепы с вековой историей.
- Захоронения известных личностей (Юлиан Бак, Яков Перельман, Давид Гинцбург и др.).
Вы узнаете:
- с чего начать поиски предков.
- в какие архивы обратиться и как подготовить запрос.
- о чём могут поведать надгробия и памятники.
- кто обрёл последний приют на Еврейском кладбище.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит в помещении, а часть — на улице.
- Экскурсию для вас проведёт специалист по генеалогии Юлия.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Еврейском кладбище
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Я представляю культурно-ритуальный центр еврейской общины Санкт-Петербурга. Мы проводим экскурсии, лекции, занятия по генеалогии и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
27 окт 2025
Большое спасибо Юлии за прекрасный рассказ и полезную информацию.
Иван
1 сен 2025
Спасибо Юлии за содержательную экскурсию и рассказ о истории и традициях еврейского народа в Петербурге-Ленинграде. Интересен рассказ о генеалогии и путях исторического поиска.
