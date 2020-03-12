168 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Посещение объектов города, связанных с масонством

Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе. А также, в месте отпевания Пушкина – Конюшенной церкви, увидите могилы масонов-большевиков, посетите замок Мальтийских рыцарей, увидите памятники Кутузову, Петру Великому, Павлу I и узнаете их тайны.

Основы масонской символики

Я расскажу вам, как распознать масонские символы – их вы будете встречать повсюду на нашем маршруте: на Казанском соборе, Александровском столпе, Михайловском замке и других городских объектах.

Вы узнаете, что такое Лучезарная Дельта и почему так важно было заложить ее в архитектурный план Санкт-Петербурга.

Поймете, почему над Кремлем появились именно пятиконечные звезды, а на гербе республики ГДР – символы масонского братства. Циркуль и линейка, отвес и восьмиконечный крест – станут вашими лучшими друзьями.

Детективное расследование

Узнав структуру и смысл масонских символов, вы попробуете самостоятельно разгадать загадку сфинксов на Университетской набережной и раскрыть тайну ансамбля Стрелки Васильевского острова.

Маршрут

Индивидуальный тур предполагает прогулку пешком от главной «храмины масонской» Казанского собора до Михайловского замка, принадлежавшего царственному масону Павлу I. По пути мы увидим Конюшенную церковь, Марсово поле, Мраморный дворец, в котором фаворит Екатерины Великой Потемкин принимал основоположника египетского обряда графа Калиостро.

Внимание! Во избежание конфликтных ситуаций на почве религии, посещение храмов во время экскурсии проходит самостоятельно. Я подробно вам расскажу о том, на что стоит обратить внимание, а также выдам цветные фотографии большого формата, которые помогут вам найти необходимые масонские символы самостоятельно.