168 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии

Георгий
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Георгий – представитель гидов
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Невском проспекте
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У этой экскурсии168 отзывов
4.86
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"

Что вас ожидает

Посещение объектов города, связанных с масонством
Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе. А также, в месте отпевания Пушкина – Конюшенной церкви, увидите могилы масонов-большевиков, посетите замок Мальтийских рыцарей, увидите памятники Кутузову, Петру Великому, Павлу I и узнаете их тайны.

Основы масонской символики

  • Я расскажу вам, как распознать масонские символы – их вы будете встречать повсюду на нашем маршруте: на Казанском соборе, Александровском столпе, Михайловском замке и других городских объектах.
  • Вы узнаете, что такое Лучезарная Дельта и почему так важно было заложить ее в архитектурный план Санкт-Петербурга.
  • Поймете, почему над Кремлем появились именно пятиконечные звезды, а на гербе республики ГДР – символы масонского братства. Циркуль и линейка, отвес и восьмиконечный крест – станут вашими лучшими друзьями.

Детективное расследование
Узнав структуру и смысл масонских символов, вы попробуете самостоятельно разгадать загадку сфинксов на Университетской набережной и раскрыть тайну ансамбля Стрелки Васильевского острова.

Маршрут
Индивидуальный тур предполагает прогулку пешком от главной «храмины масонской» Казанского собора до Михайловского замка, принадлежавшего царственному масону Павлу I. По пути мы увидим Конюшенную церковь, Марсово поле, Мраморный дворец, в котором фаворит Екатерины Великой Потемкин принимал основоположника египетского обряда графа Калиостро.

Внимание! Во избежание конфликтных ситуаций на почве религии, посещение храмов во время экскурсии проходит самостоятельно. Я подробно вам расскажу о том, на что стоит обратить внимание, а также выдам цветные фотографии большого формата, которые помогут вам найти необходимые масонские символы самостоятельно.

Организационные детали

  • Эта экскурсия может быть проведена на автомобиле Nissan, который вмещает себя 4 пассажиров и экскурсовода-водителя. Стоимость от этого не изменится.
  • Если вы хотите, чтобы экскурсия была проведена на автомобиле, предупредите об этом гида в комментарии к заказу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Невском проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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168 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Георгий очень интересный и грамотный гид, нам все очень понравилось.
3 марта 2020
Спасибо! Очень интересная экскурсия :)
1 марта 2020
Георгий много знает, интересно рассказывает. Отвечает на все вопросы, даже не касающиеся темы. Рекомендую всем!
28 февраля 2020
Для тех, кто ищет что-нибудь новенькое и свеженькое! Экскурсовод оправдал все ожидания, был прекрасно подготовлен и охотно отвечал на вопросы. Очень благодарим за интересную прогулку!
24 февраля 2020
Увлекательная и доступная подача материала, ироничные комментарии и увлеченность темой Георгия сделали своё дело, экскурсия прошла на одном дыхании плюс появилось желание почитать что-то самими. Из минусов: теперь следы и знаки масонов мерещатся повсюду :)). Спасибо, Георгий!
24 февраля 2020
Спасибо, Георгий! Было интересно! Приятно слушать интеллигентную речь , много цитат, полностью овладевает вниманием слушателей! Рекомендую тем, кого интересует тема, получите удовольствие!
21 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. В нашей группе было 3 детей: 7 лет, 10 и 14 лет. Детям было понятно и интересно, спасибо Георгию, он рассказывал так, чтобы детям было понятно и интересно. Взрослым при этом тоже было познавательно и увлекательно. Мы выполняли задания, искали символы и знаки. Георгию, как мне кажется, искренне интересна тема, которой было посвящена экскурсия, и ему удалось заразить нас этим интересом тоже. Дети даже задавали вопросы. Спасибо!
18 февраля 2020
Маршрут был продуман грамотно, мы неспеша гуляли, и Георгий рассказывал интересные факты и исторические события. Не сухое изложение, живо, интересно, так что интересно было и мне и сыну моему 8 лет. Рекомендую
6 февраля 2020
Это была замечательна и очень интересная экскурсия! Георгий ведёт интерактив, показывает иллюстрации, погружает в детали. Это очень интересно.
Было интересно каждому члену семья !
9 января 2020
Доброго времени суток всем!Экскурсия интересна тем ,что несмотря на то что были в Петербурге много раз и не узнали таких интересных фактов о городе!Георгий прекрасно изложил материал -легко и доступно!Благодарим и рекомендуем!с Уважением Елена и Ирина
Ещё 158 отзывов

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