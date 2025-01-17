1.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по хоральной синагоге
Познакомьтесь с еврейской культурой в сердце Санкт-Петербурга. Экскурсия по хоральной синагоге откроет тайны и традиции общины
Начало: Лермонтовский проспект
«В завершение пройдем в венчальный зал и поговорим о традициях еврейской свадьбы»
Завтра в 12:30
5 фев в 11:00
4500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
По Еврейскому кладбищу Петербурга с погружением в генеалогию
Научиться читать историю по старинным надгробиям
Начало: На Еврейском кладбище
«Дом омовения — ритуальный центр еврейского кладбища, где для вас пройдёт урок по генеалогии»
23 фев в 12:00
30 мар в 12:00
1000₽ за человека
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Большой синагоги
Узнать, как устроено здание, и погрузиться в традиции еврейской общины Санкт-Петербурга
Начало: У Большой хоральной синагоги
«В Венчальном зале вы узнаете об обряде еврейской свадьбы»
Завтра в 11:00
5 фев в 11:00
70006650₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 января 2025Экскурсия очень хорошая. Евгения - прекрасный гид. Здание синагоги очень красивое, имеет сложную историю. Нам очень понравилось.
- ААлёна8 декабря 2024Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать предметы и переводить на
- ККсения20 ноября 2024Инна оратор от Бога 🙏🏻. Экскурсия проходит непринужденно, доброжелательно (не наигранно), речь льется сама собой. Время пролетает незаметно. Сама синагога внутри хороша 😌, как и снаружи.
- ВВалерий12 ноября 2024Было очень интересно узнать больше подробностей про историю хоральной синагоги, ходить внутри, узнать больше подробностей про ее историю. Большое спасибо Инне за интересную экскурсию, всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Еврейские»
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