Экскурсии по еврейским местам Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Санкт-Петербурге, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
Пешая
39 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по хоральной синагоге
Познакомьтесь с еврейской культурой в сердце Санкт-Петербурга. Экскурсия по хоральной синагоге откроет тайны и традиции общины
Начало: Лермонтовский проспект
«В завершение пройдем в венчальный зал и поговорим о традициях еврейской свадьбы»
Завтра в 12:30
5 фев в 11:00
4500 за всё до 4 чел.
По Еврейскому кладбищу Петербурга с погружением в генеалогию
Пешая
1.5 часа
Групповая
По Еврейскому кладбищу Петербурга с погружением в генеалогию
Научиться читать историю по старинным надгробиям
Начало: На Еврейском кладбище
«Дом омовения — ритуальный центр еврейского кладбища, где для вас пройдёт урок по генеалогии»
23 фев в 12:00
30 мар в 12:00
1000 за человека
Тайны Большой синагоги
Пешая
скидка
5%
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Большой синагоги
Узнать, как устроено здание, и погрузиться в традиции еврейской общины Санкт-Петербурга
Начало: У Большой хоральной синагоги
«В Венчальном зале вы узнаете об обряде еврейской свадьбы»
Завтра в 11:00
5 фев в 11:00
70006650 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    17 января 2025
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Экскурсия очень хорошая. Евгения - прекрасный гид. Здание синагоги очень красивое, имеет сложную историю. Нам очень понравилось.
  • А
    Алёна
    8 декабря 2024
    Тайны Большой синагоги
    Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать предметы и переводить на
    читать дальше

    понятный "детский" язык, сразу всё наладилось. Узнали о появлении синагоги, традициях еврейского народа. Побывали в венчальном зале, это самая увлекательная часть оказалась. Понравилась малая синагога, такая тёплая и камерная. Продолжительность мы откорректировать с учётом ребёнка. Спасибо большое за радушный приём и отдельно за гида, работающего с детьми. Я знаю, на сколько это сложно.

    Мы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показыватьМы были на экскурсии с детьми. Дочка старшая слушала сначала нехотя, но когда гид стала показывать
  • К
    Ксения
    20 ноября 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Инна оратор от Бога 🙏🏻. Экскурсия проходит непринужденно, доброжелательно (не наигранно), речь льется сама собой. Время пролетает незаметно. Сама синагога внутри хороша 😌, как и снаружи.
  • В
    Валерий
    12 ноября 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
    Было очень интересно узнать больше подробностей про историю хоральной синагоги, ходить внутри, узнать больше подробностей про ее историю. Большое спасибо Инне за интересную экскурсию, всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Еврейские»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Санкт-Петербургской хоральной синагоге
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  3. Тайны Большой синагоги
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  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Спас на Крови
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в феврале 2025
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