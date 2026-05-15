Эта поездка — возможность изучить историю России через судьбы не только императоров и министров, но и обычных людей, оказавшихся свидетелями больших перемен.
За один день вы проедете по старинному пути между Петербургом и Москвой, побываете в Тосно и Любани, увидите старейший железнодорожный вокзал страны, купеческий дом царской кормилицы и придорожные храмы 19 века.
Описание экскурсии
9:00 — отправление из Санкт-Петербурга
10:30–12:00 — музей «Дом царской кормилицы», Тосно
Этот необычный музей посвящён Марии Смолиной — первой кормилице Николая II. Здесь вас ждут:
- подлинные предметы быта и ухода за детьми из императорской семьи
- истории придворной традиции царских кормилиц
- рассказ о том, как провинциальная семья оказалась связана с династией Романовых
12:15–12:45 — Церковь Казанской иконы Божией Матери, Ушаки
Небольшая остановка у придорожного храма 19 века. Вы узнаете:
- почему такие церкви строили вдоль трактов
- какую роль они играли для путешественников
- как дорога влияла на жизнь окрестных поселений
13:00–14:00 — железнодорожный вокзал в Любани
Один из старейших вокзалов России, сохранивший атмосферу эпохи первых железных дорог. Вы увидите:
- историческое здание вокзала 1851 года
- бронзовые колонны и архитектурный декор 19 века
- элементы первой железнодорожной инфраструктуры страны
14:00–14:45 — обед (за доплату)
15:00–15:45 — церковь апостолов Петра и Павла
Он тесно связан с именем инженера Павла Петровича Мельникова — одного из создателей первой российской железной дороги. Во время посещения вы:
- увидите место захоронения П. П. Мельникова
- узнаете, как создавалась первая железнодорожная магистраль страны
- услышите истории о людях, строивших дороги и станции по всей России
16:00–17:30 — музей «Остановка по требованию»
Интерактивный музей, где история транспорта становится по-настоящему осязаемой. Вы сможете:
- отправить телеграмму 19 века
- рассмотреть старинные дорожные карты
- услышать звуки старой станции и паровоза
- познакомиться с работой железнодорожной сигнализации
17:45–20:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Комплексный обед — около 550 ₽
- Музей «Дом царской кормилицы»: взрослые — 450 ₽, пенсионеры и дети до 16 лет — 350 ₽
- Музей «Остановка по требованию» — 400 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
