Что вас ожидает:• Вы прокатитесь по популярному маршруту: Нева — Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева;

Проплывёте мимо изящных дворцов, гранитных набережных и знаменитых памятников. Почувствуете дух блистательного Петербурга 19 столетия;

Узнаете о зарождении города, первых строениях и великих замыслах царя-реформатора;

Услышите о жизни и быте императорской семьи, грандиозных дворцовых праздниках, балах и интригах, о славных победах и тяжёлых испытаниях, которые перенёс город;

Выясните, какие легенды и мифы связаны с известными зданиями и местами;

А если город захочет порадовать дождём, продолжите любоваться его красотой с уютной закрытой палубы Рассказы аудиогида:• О мостах — главных символах города на Неве. Вы узнаете об их прошлом, особенностях архитектуры и инженерных чудесах, которые позволяют мостам раздвигаться в ночи;

Легендах и магии. Вы услышите о тайных встречах, загадочных историях и о том, как развод мостов стал неотъемлемой частью культурной жизни города;

• Феномене белых ночей, их влиянии на культуру Петербурга. Вспомним стихи и другие произведения русских поэтов и писателей; Важная информация:

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии (это обязательное условие) • В стоимость экскурсии включены водная прогулка и услуги гида • На борту организована свободная рассадка • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.