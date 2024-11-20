На борту теплохода вы погрузитесь в атмосферу разных эпох — от основания города Петром I до современных дней. Через исторические факты и легенды познакомитесь с таким разным Петербургом. Посмотрите на него глазами великих русских писателей и художников. Узнаете, какие тайны хранит этот город на Неве. И конечно, увидите его знаковые места с нового ракурса.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:• Вы прокатитесь по популярному маршруту: Нева — Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева;
- Проплывёте мимо изящных дворцов, гранитных набережных и знаменитых памятников. Почувствуете дух блистательного Петербурга 19 столетия;
- Узнаете о зарождении города, первых строениях и великих замыслах царя-реформатора;
- Услышите о жизни и быте императорской семьи, грандиозных дворцовых праздниках, балах и интригах, о славных победах и тяжёлых испытаниях, которые перенёс город;
- Выясните, какие легенды и мифы связаны с известными зданиями и местами;
- А если город захочет порадовать дождём, продолжите любоваться его красотой с уютной закрытой палубы Рассказы аудиогида:• О мостах — главных символах города на Неве. Вы узнаете об их прошлом, особенностях архитектуры и инженерных чудесах, которые позволяют мостам раздвигаться в ночи;
- Легендах и магии. Вы услышите о тайных встречах, загадочных историях и о том, как развод мостов стал неотъемлемой частью культурной жизни города;
• Феномене белых ночей, их влиянии на культуру Петербурга. Вспомним стихи и другие произведения русских поэтов и писателей; Важная информация:
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем до начала экскурсии (это обязательное условие) • В стоимость экскурсии включены водная прогулка и услуги гида • На борту организована свободная рассадка • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Ежедневно по расписанию
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1600 ₽
|Льготный билет
|1200 ₽
|Детский билет
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Открытая и крытая палубы
- Туалет
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Плед
- Бар
Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная, дом 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Доплата по ссылке до мероприятия
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
20 ноя 2024
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