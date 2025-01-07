Наш маршрут разработан так, чтобы вы получили максимум эмоций. Вас ждут узкие дорожки, повороты, подъёмы и спуски в живописном лесу. Открытые участки с толстым слоем белого пушистого снега тоже будут.
Вы полюбуетесь природой северо-западной полосы России, насладитесь зимними пейзажами и получите опыт управления мощной канадской техникой.
Вы полюбуетесь природой северо-западной полосы России, насладитесь зимними пейзажами и получите опыт управления мощной канадской техникой.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Наша точка проката — уютное, модное, тёплое и комфортное место, вы сможете переодеться, отдохнуть и бесплатно выпить горячего чая. Перед стартом мы выдадим экипировку (шлем и маску) и проведём инструктаж: вы посмотрите обучающее видео и отточите навыки на снегоходе.
Затем вас ждут насыщенные 30 км по лесному массиву с подъёмами и спусками, маневрированием между заснеженными деревьями и разгонами на открытых участках по полю. Вы почувствуете и драйв, и скорость, и удовольствие от управления мощной снежной машиной. У вас будет время для фотостопов в лесу и возможность поменяться местами.
Организационные детали
- Поедем на новых мощных канадских снегоходах BRP Lynx Xtrim LX 600 ACE. Мощность двигателя — 62 л. с. Для удобства водителя предусмотрен подогрев ног и ручек руля, для пассажира установлено сидение с удобными ручками и высокой спинкой для лучшей фиксации
- До места старта можно добраться на автобусе №433 от метро «Парнас» или на личном авто — у нас есть удобная парковка
- В стоимость входит аренда снегохода, услуги инструктора, экипировка. Отдельно по желанию оплачивается аренда специальной обуви — 400 ₽ и тёплых варежек — 200 ₽
- С вами поедет инструктор из нашей команды на своем снегоходе, он будет сопровождать вас на всём маршруте
Особенности программы
- К управлению допускаются только трезвые водители с 18 лет, в качестве пассажиров — с 6 лет. Имеется ограничение по весу — не более 180 кг
- Необходимо прибыть за 15-30 минут до начала катания на инструктаж и заключение договора аренды
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта, водительские права любой категории (А, В, С, D) и залог 10 000 ₽ наличными за каждую единицу техники
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Лупполово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2605 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
7 янв 2025
Хороший вариант провести время и получить массу эмоций!!!! Все безопасно, организованно, чудесные иеструктора, справятся даже новички! Маршрут в лесу поразил красотой!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
12 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
3500 ₽ за человека
Билеты
Экскурсия по «Гранд Макету»
Почувствуйте себя Гулливером в мире миниатюр, исследуя города и пейзажи России в музее «Гранд Макет». Билеты включены в стоимость
Начало: На ул. Цветочная
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
2800 ₽ за билет
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
13 775 ₽
14 500 ₽ за всё до 7 чел.