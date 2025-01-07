Наш маршрут разработан так, чтобы вы получили максимум эмоций. Вас ждут узкие дорожки, повороты, подъёмы и спуски в живописном лесу. Открытые участки с толстым слоем белого пушистого снега тоже будут. Вы полюбуетесь природой северо-западной полосы России, насладитесь зимними пейзажами и получите опыт управления мощной канадской техникой.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Наша точка проката — уютное, модное, тёплое и комфортное место, вы сможете переодеться, отдохнуть и бесплатно выпить горячего чая. Перед стартом мы выдадим экипировку (шлем и маску) и проведём инструктаж: вы посмотрите обучающее видео и отточите навыки на снегоходе.

Затем вас ждут насыщенные 30 км по лесному массиву с подъёмами и спусками, маневрированием между заснеженными деревьями и разгонами на открытых участках по полю. Вы почувствуете и драйв, и скорость, и удовольствие от управления мощной снежной машиной. У вас будет время для фотостопов в лесу и возможность поменяться местами.

Организационные детали

Поедем на новых мощных канадских снегоходах BRP Lynx Xtrim LX 600 ACE. Мощность двигателя — 62 л. с. Для удобства водителя предусмотрен подогрев ног и ручек руля, для пассажира установлено сидение с удобными ручками и высокой спинкой для лучшей фиксации

До места старта можно добраться на автобусе №433 от метро «Парнас» или на личном авто — у нас есть удобная парковка

В стоимость входит аренда снегохода, услуги инструктора, экипировка. Отдельно по желанию оплачивается аренда специальной обуви — 400 ₽ и тёплых варежек — 200 ₽

С вами поедет инструктор из нашей команды на своем снегоходе, он будет сопровождать вас на всём маршруте

Особенности программы