Исаакиевский собор и окружающие его площади — Исаакиевская, Дворцовая и Сенатская — это сердце Петербурга. Здесь вершилась история города и страны, о которой мы и поговорим во время прогулки. Вы познакомитесь с архитектурой и символикой этих пространств, услышите о судьбоносных событиях, происходивших здесь, и почувствуете атмосферу Северной столицы.

Дворцовая площадь

В центре площади возвышается Александровская колонна — знак победы над Наполеоном. Перед вами предстанет Зимний дворец, бывшая резиденция российских самодержцев, вы услышите об архитектурных особенностях и о событиях, происходивших внутри.

Сенатская площадь

Это место связано с одним из самых драматичных событий в истории России — восстанием декабристов. Вы увидите знаменитый памятник Петру I — Медный всадник, который стал символом города.

Исаакиевская площадь

Поговорим об истории одной из самых красивых площадей Петербурга. И о том, какое значение она имела для жизни города.

Исаакиевский собор (без посещения)

Грандиозный собор поражает масштабом и роскошью. Вы узнаете о непростой истории его строительства, гениальных архитектурных решениях и мастерах, которые воплотили в жизнь амбициозный проект. Рассмотрите богатое убранство, восхититесь барельефами и скульптурами, каждая из которых — произведение искусства.

