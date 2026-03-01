Пройти три центральные площади, осмотреть величественный собор и ощутить пульс города
Исаакиевский собор и окружающие его площади — Исаакиевская, Дворцовая и Сенатская — это сердце Петербурга. Здесь вершилась история города и страны, о которой мы и поговорим во время прогулки.
Вы познакомитесь с архитектурой и символикой этих пространств, услышите о судьбоносных событиях, происходивших здесь, и почувствуете атмосферу Северной столицы.
Дворцовая площадь
В центре площади возвышается Александровская колонна — знак победы над Наполеоном. Перед вами предстанет Зимний дворец, бывшая резиденция российских самодержцев, вы услышите об архитектурных особенностях и о событиях, происходивших внутри.
Сенатская площадь
Это место связано с одним из самых драматичных событий в истории России — восстанием декабристов. Вы увидите знаменитый памятник Петру I — Медный всадник, который стал символом города.
Исаакиевская площадь
Поговорим об истории одной из самых красивых площадей Петербурга. И о том, какое значение она имела для жизни города.
Исаакиевский собор (без посещения)
Грандиозный собор поражает масштабом и роскошью. Вы узнаете о непростой истории его строительства, гениальных архитектурных решениях и мастерах, которые воплотили в жизнь амбициозный проект. Рассмотрите богатое убранство, восхититесь барельефами и скульптурами, каждая из которых — произведение искусства.
Организационные детали
Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет
Мы осматриваем Исаакиевский собор только снаружи. Вы можете посетить его самостоятельно, в стоимость входного билета включена групповая экскурсия.
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 794 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
