Приглашаем на камерную прогулку по водным артериям Петербурга.
Вы пройдёте по каналам, выйдете в акваторию Невы, увидите Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора» и Эрмитаж с воды. И сможете насладиться атмосферой Северной столицы без суеты.
Вы пройдёте по каналам, выйдете в акваторию Невы, увидите Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора» и Эрмитаж с воды. И сможете насладиться атмосферой Северной столицы без суеты.
Описание экскурсии
Это спокойная и комфортная прогулка: без спешки, с красивыми видами и возможностью сделать отличные фотографии. В программе:
Причал на канале Грибоедова → Мариинский театр → Синий мост → Эрмитаж → Петропавловская крепость → крейсер Аврора → Троицкий мост → Михайловский замок → причал на канале Грибоедова
Маршрут можно изменить по вашему желанию.
Организационные детали
- Прогулка проходит на приватном катере в венецианском стиле, рассчитанном на 2–3 чел. На борту вы найдёте всё для комфорта: бокалы для напитков, питьевую воду, пледы для тепла и уюта, спасательные жилеты для безопасности. Перед стартом проводим инструктаж
- Если начнётся дождь — устанавливаем тент, который защитит вас от непогоды
- Можете взять с собой напитки и лёгкие закуски
- При неблагоприятной погоде возможна корректировка маршрута или перенос прогулки
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Римского-Корсакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 14 туристов
Мы создаём романтические прогулки по воде для тех, кто хочет увидеть Петербург с новой стороны. Наш уютный катер в венецианском стиле рассчитан на двоих или троих и идеально подходит для свиданий, предложений, годовщин или просто особенных вечеров. Это не просто маршрут — это момент, который останется в сердце.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По Петербургу - на катере в венецианском стиле»
Групповая
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Начало: Возле Иоанновского моста
Завтра в 10:00
8 июн в 14:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
Петропавловская крепость, или где начало биться сердце Петербурга
Погрузитесь в историю Петербурга, исследуя Петропавловскую крепость. Узнайте о жизни императоров и тайнах старинной тюрьмы за два часа
Начало: У метро «Горьковская»
8 июн в 16:00
9 июн в 15:00
от 4100 ₽ за человека
Индивидуальная
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 5400 ₽ за человека
от 18 000 ₽ за экскурсию