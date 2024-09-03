Водные по каналу Грибоедова – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные по каналу Грибоедова» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
На катере
81 отзыв
1.5 часа
Водная прогулка
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
Водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом на пяти языках. Насладитесь видами Спаса на Крови, Эрмитажа и других достопримечательностей
Начало: На причале «Никольские ряды»
1 окт в 11:15
2 окт в 11:15
1 000 за человека
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
На катере
28 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
13 сен в 10:30
8 окт в 10:00
12 700 за всё до 8 чел.
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
На катере
скидка
5%
11 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной р. Фонтанки
12 сен в 11:00
13 сен в 11:00
105009 975 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные по каналу Грибоедова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
  2. Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
  3. Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
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