1.5 часа
Водная прогулка
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
Водная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом на пяти языках. Насладитесь видами Спаса на Крови, Эрмитажа и других достопримечательностей
Начало: На причале «Никольские ряды»
1 окт в 11:15
2 окт в 11:15
1 000₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
13 сен в 10:30
8 окт в 10:00
12 700₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной р. Фонтанки
12 сен в 11:00
13 сен в 11:00
105009 975₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия3 сентября 202427 августа 2024 г. погода была просто чудесной. Экскурсия отличная, как и остальные экскурсии, организованные tripster!
- аалександр29 августа 2024Хорошая экскурсия. Маленький полностью открытый тримаран. Практически без качки. Тихий мотор. Хорошо слышно аудио гид. Через сутки после дождя сидушки
- ГГаянэ26 августа 2024Только вернулись с прогулки. Очень понравилось, есть пледы на борту. Людей не много, по времени идеально.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные по каналу Грибоедова»
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