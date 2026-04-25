На BMW X5 с панорамной крышей вы отправитесь по тайным питейным заведениям города. Зайдёте в места без вывесок, куда не попасть без записи. Пообщаетесь с бартендерами и барменами и попробуете авторские коктейли. А ещё — перенесётесь в разные страны и эпохи, поучаствуете в театрализованных представлениях и узнаете, можно ли попасть в бар через зеркало.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы посетите 4–5 топовых концептуальных бара, в том числе и на крыше, джаз-клуб и модные кластеры. Я покажу потайные и порой неожиданные ходы — через гардероб или зеркало. Вы попробуете вкусные коктейли, послушаете приятную музыку и узнаете историю появления инсайдерских местечек.

Во время поездки на авто вы увидите ночной Петербург, после заката приобретающий особое очарование. По желанию прокатитесь по набережным и посмотрите развод мостов. После прогулки я отвезу вас домой или в отель.

Организационные детали