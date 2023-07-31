Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
На BMW X5 с панорамной крышей вы отправитесь по тайным питейным заведениям города. Зайдёте в места без вывесок, куда не попасть без записи. Пообщаетесь с бартендерами и барменами и попробуете авторские коктейли.
А ещё — перенесётесь в разные страны и эпохи, поучаствуете в театрализованных представлениях и узнаете, можно ли попасть в бар через зеркало.
А ещё — перенесётесь в разные страны и эпохи, поучаствуете в театрализованных представлениях и узнаете, можно ли попасть в бар через зеркало.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите 4–5 топовых концептуальных бара, в том числе и на крыше, джаз-клуб и модные кластеры. Я покажу потайные и порой неожиданные ходы — через гардероб или зеркало. Вы попробуете вкусные коктейли, послушаете приятную музыку и узнаете историю появления инсайдерских местечек.
Во время поездки на авто вы увидите ночной Петербург, после заката приобретающий особое очарование. По желанию прокатитесь по набережным и посмотрите развод мостов. После прогулки я отвезу вас домой или в отель.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере BMW X5 с панорамной крышей
- Дополнительные расходы: коктейли — от 500 руб. /шт.
- Если вы находитесь в историческом центре, я заберу вас от дома или отеля
- Если вы хотите дополнить экскурсию просмотром развода мостов, пожалуйста, сообщите заранее (стоимость по договорённости)
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 848 туристов
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пеленок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянно учусь и развиваюсь. Посетила более 32 стран. Получаю истинное удовольствие, исследуя окружающий мир. Знаю массу любопытных мест, скрытых от посторонних глаз: арт-пространства, кластеры, проходные дворы, парадные, видовые рестораны и террасы, секретные бары. Обещаю, что со мной вам будет весело, душевно и красиво!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
31 июля 2023
Прекрасный коктейльный тур по уникальным заведениям.
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