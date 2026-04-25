На BMW X5 с панорамной крышей вы отправитесь по тайным питейным заведениям города. Зайдёте в места без вывесок, куда не попасть без записи. Пообщаетесь с бартендерами и барменами и попробуете авторские коктейли.
А ещё — перенесётесь в разные страны и эпохи, поучаствуете в театрализованных представлениях и узнаете, можно ли попасть в бар через зеркало.
А ещё — перенесётесь в разные страны и эпохи, поучаствуете в театрализованных представлениях и узнаете, можно ли попасть в бар через зеркало.
Описание экскурсии
Вы посетите 4–5 топовых концептуальных бара, в том числе и на крыше, джаз-клуб и модные кластеры. Я покажу потайные и порой неожиданные ходы — через гардероб или зеркало. Вы попробуете вкусные коктейли, послушаете приятную музыку и узнаете историю появления инсайдерских местечек.
Во время поездки на авто вы увидите ночной Петербург, после заката приобретающий особое очарование. По желанию прокатитесь по набережным и посмотрите развод мостов. После прогулки я отвезу вас домой или в отель.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере BMW X5 с панорамной крышей. Заберу вас из дома или отеля в центральном районе
- Дополнительные расходы: коктейли — от 500 ₽/шт
- Если вы хотите дополнить экскурсию просмотром развода мостов, пожалуйста, сообщите заранее (стоимость по договорённости)
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата за каждого последующего 2 500 ₽
- Если вы хотите начать программу до 19:00, стоимость увеличивается на 1500 ₽ из-за повышения стоимости платных парковок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2177 туристов
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пелёнок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Советуем данную программу, всё было круто, шикарные места, легкое общение, в каждом баре нас заранее встречали как постоянных гостей и друзей)) человек профи своего дела👍)) если надумаем ещё одну прогулки, то только к Вам❤️
+6
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Мария огромное спасибо за вашу программу, было весело, очень здоров провели время с дорогими коллегами
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Н
Однозначно рекомендую экскурсию. Если вы любите бывать в барах, то узнаете интересные места куда сами никогда случайно не зайдёте, если вы не любитель баров, то получите новый шикарный опыт. Экскурсия
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4 часа пролетели совершенно незаметно, посетили 5 баров, с разными концепциями и форматами и все это в контексте истории города и его знаменитых жителей. Очень насыщенно и драйвово!
При всем этом
При всем этом
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Е
Это незабываемо!!! хотела необычно отметить день рождения и это удалось на 100 процентов! мы все в восторге!!! Ни за что бы не узнала, в каких необычных местах бывают питейные заведения. Благодаря Марии это осуществилось. Мария очень приятная, начитанная и знающая девушка! рекомендую на все 💯
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Маша, спасибо за экскурсию!
Было здорово!
Рекомендую к посещению!
Под предпочтения подобран тур для нас 4 часа!)
Было здорово!
Было здорово!
Рекомендую к посещению!
Под предпочтения подобран тур для нас 4 часа!)
Было здорово!
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