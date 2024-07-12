Мы действующие почётные мастера барного ремесла. И мы везде «свои». Вместе с нами вы увидите, как работают бары, и узнаете много интересного о внутренней кухне. Познакомитесь со знаменитыми барменами и владельцами заведений. Погрузитесь в историю производства и употребления алкоголя. Будет познавательно, весело и немного пьяно!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Вы побываете в 4–5 барах Петербурга и ощутите контраст между подходами заведений к гостям.
Изысканные культурные места. Они скрыты от посторонних глаз потайной дверью в гардеробе. Гостей здесь встречают, словно аристократов 19 века, и сюда невозможно попасть без брони. Вы окунётесь в эпоху Александра II и/или времена сухого закона Российской Империи, выберете коктейль по картам или без меню, на основе вкусовых предпочтений.
Заведения андеграундного формата. Готовьтесь увидеть буфетчиц из советской рюмочной, посетить бар в парадной или арке доходного дома. В таких барах вы самостоятельно смешаете напиток, запустите рок-н-ролл на аппарате с пластинками или сыграете партию в бильярд.
В каждом баре вы:
- Услышите краткие лекции по истории возникновения и производства алкоголя
- Познакомитесь с теорией построения смешанных напитков
- Узнаете, как правильно смешивать алкоголь в домашних условиях и не ошибиться с выбором напитков в барах и ресторанах
- Выясните, как возникли и развивались тренды барной индустрии 100 лет назад и сейчас
- Научитесь понимать по качеству сервиса и предложения, соответствует ли заведение мировым стандартам барной культуры
- Поймёте, где, как и что правильно употреблять, чтобы быть огурчиком с утра
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются напитки — от 700 руб. /шт.
- Потребуются наличные деньги — от 2000 ₽ за чел., так как в некоторых барах оплата только наличными
- VIP-билет включает комфортабельное автомобильное сопровождение, бесплатный смешанный напиток в каждом баре и более глубокое погружение в историю конкретных коктейлей
- Для экскурсии предпочтителен дресс-код — смарт-кэжуал и выше
- Начало и конец экскурсии — в историческом центре Санкт-Петербурга
- Экскурсии в понедельник и вторник желательно согласовать с гидом, так как некоторые бары не работают
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-бармен нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 700 ₽
|VIP
|7 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы команда профессиональных барменов с опытом работы более 15 лет в индустрии гостеприимства. Разбираемся в барах не хуже, чем инженеры в математике для начальных классов. Более 10 лет проживаем в Санкт-Петербурге и знаем город как свои пять пальцев. Имеем большое количество знакомств среди барменов и рестораторов города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
12 июл 2024
Отличная экскурсия от профессионалов своего дела!
Расскажут все об алкоголе от А до Я и о местах в которых его подают.
Расскажут все об алкоголе от А до Я и о местах в которых его подают.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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