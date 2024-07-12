Мы действующие почётные мастера барного ремесла. И мы везде «свои». Вместе с нами вы увидите, как работают бары, и узнаете много интересного о внутренней кухне. Познакомитесь со знаменитыми барменами и владельцами заведений. Погрузитесь в историю производства и употребления алкоголя. Будет познавательно, весело и немного пьяно!

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Описание экскурсии

Вы побываете в 4–5 барах Петербурга и ощутите контраст между подходами заведений к гостям.

Изысканные культурные места. Они скрыты от посторонних глаз потайной дверью в гардеробе. Гостей здесь встречают, словно аристократов 19 века, и сюда невозможно попасть без брони. Вы окунётесь в эпоху Александра II и/или времена сухого закона Российской Империи, выберете коктейль по картам или без меню, на основе вкусовых предпочтений.

Заведения андеграундного формата. Готовьтесь увидеть буфетчиц из советской рюмочной, посетить бар в парадной или арке доходного дома. В таких барах вы самостоятельно смешаете напиток, запустите рок-н-ролл на аппарате с пластинками или сыграете партию в бильярд.

В каждом баре вы:

Услышите краткие лекции по истории возникновения и производства алкоголя

Познакомитесь с теорией построения смешанных напитков

Узнаете, как правильно смешивать алкоголь в домашних условиях и не ошибиться с выбором напитков в барах и ресторанах

Выясните, как возникли и развивались тренды барной индустрии 100 лет назад и сейчас

Научитесь понимать по качеству сервиса и предложения, соответствует ли заведение мировым стандартам барной культуры

Поймёте, где, как и что правильно употреблять, чтобы быть огурчиком с утра

Организационные детали