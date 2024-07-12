Декаданс и ренессанс: путешествие-лекторий по самым необычным барам Петербурга (18+)

Ощутить контрасты барной жизни - от изысканных заведений до андеграундных мест в арках или парадных
Мы действующие почётные мастера барного ремесла. И мы везде «свои». Вместе с нами вы увидите, как работают бары, и узнаете много интересного о внутренней кухне. Познакомитесь со знаменитыми барменами и владельцами заведений. Погрузитесь в историю производства и употребления алкоголя. Будет познавательно, весело и немного пьяно!
5
1 отзыв
Декаданс и ренессанс: путешествие-лекторий по самым необычным барам Петербурга (18+)
Декаданс и ренессанс: путешествие-лекторий по самым необычным барам Петербурга (18+)
Декаданс и ренессанс: путешествие-лекторий по самым необычным барам Петербурга (18+)
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Вы побываете в 4–5 барах Петербурга и ощутите контраст между подходами заведений к гостям.

Изысканные культурные места. Они скрыты от посторонних глаз потайной дверью в гардеробе. Гостей здесь встречают, словно аристократов 19 века, и сюда невозможно попасть без брони. Вы окунётесь в эпоху Александра II и/или времена сухого закона Российской Империи, выберете коктейль по картам или без меню, на основе вкусовых предпочтений.

Заведения андеграундного формата. Готовьтесь увидеть буфетчиц из советской рюмочной, посетить бар в парадной или арке доходного дома. В таких барах вы самостоятельно смешаете напиток, запустите рок-н-ролл на аппарате с пластинками или сыграете партию в бильярд.

В каждом баре вы:

  • Услышите краткие лекции по истории возникновения и производства алкоголя
  • Познакомитесь с теорией построения смешанных напитков
  • Узнаете, как правильно смешивать алкоголь в домашних условиях и не ошибиться с выбором напитков в барах и ресторанах
  • Выясните, как возникли и развивались тренды барной индустрии 100 лет назад и сейчас
  • Научитесь понимать по качеству сервиса и предложения, соответствует ли заведение мировым стандартам барной культуры
  • Поймёте, где, как и что правильно употреблять, чтобы быть огурчиком с утра

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются напитки — от 700 руб. /шт.
  • Потребуются наличные деньги — от 2000 ₽ за чел., так как в некоторых барах оплата только наличными
  • VIP-билет включает комфортабельное автомобильное сопровождение, бесплатный смешанный напиток в каждом баре и более глубокое погружение в историю конкретных коктейлей
  • Для экскурсии предпочтителен дресс-код — смарт-кэжуал и выше
  • Начало и конец экскурсии — в историческом центре Санкт-Петербурга
  • Экскурсии в понедельник и вторник желательно согласовать с гидом, так как некоторые бары не работают
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-бармен нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 700 ₽
VIP7 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
12 июл 2024
Отличная экскурсия от профессионалов своего дела!
Расскажут все об алкоголе от А до Я и о местах в которых его подают.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровНеобычныеНочныеЛетниеНа выходныеГастрономическиеБары и ночная жизньДля студентовУникальный опытТолько для взрослых

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