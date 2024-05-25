Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом

Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Приглашаем на часовую водную прогулку по самому красивому маршруту города! Вы полюбуетесь панорамой старинных мостов, дворцов и особняков. Увидите Медного всадника, Чижика-Пыжика и другие знаменитые памятники города.

Всё это — на комфортабельном современном катере в компании гида-капитана, который с радостью поделится занимательными фактами о Северной столице.
5
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Петропавловскую крепость
  • Стрелку Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Эрмитаж и Кунсткамеру
  • Адмиралтейство и крейсер Аврора
  • Исаакиевский собор и Медного всадника
  • Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты

По пути капитан поделится с вами интересными историями. Вы узнаете, как в Петербурге оказались египетские сфинксы, под каким мостом пролетел Чкалов и многое другое.

Организационные детали

  • Вас буду сопровождать я или другой гид-капитан
  • На катере есть пледы, музыка, туалет и тент от плохой погоды
  • Запрещено брать на борт сладкие продукты: мороженое, арбузы, семечки и пр.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
25 мая 2024
Спасибо большое Вячеславу. Отлично покатались, красиво, информативно, безопасно и тепло. Пошел дождик, оперативно открыл крышу на катере и выдал теплые пледы ❤️

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