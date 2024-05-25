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компетенция которых подтверждается соответствующими документами. На борт вы можете взять с собой еду и напитки. Также на катере есть тент от плохой погоды и туалет. Это лучший выбор в Санкт-Петербурге с 1999 года. Ждём вас на борту наших катеров.