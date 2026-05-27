Эта водная прогулка — о двух настроениях города. Сначала мы пройдём по тихим каналам, каждый из которых не похож на другой. А затем катер выйдет в акваторию Невы во всей своей парадной мощи. За два часа вы проследуете от почти домашнего Петербурга к его большой воде. Никакой толпы и спешки — только праздник, который вы устраиваете себе сами.
Описание экскурсии
На маршруте нам встретятся:
- Фонтанка с её невысокими мостами и уютом старых кварталов.
- центральная акватория Невы, где город распахивается во всю ширь.
- Петропавловская крепость — сердце империи.
- стрелка Васильевского острова, где Нева делится на два рукава.
- Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты — три главные переправы, каждая со своим характером.
- крейсер «Аврора» — легендарный корабль.
Вы узнаете:
- почему каналы в центре такие узкие и как их форма связана с ветром и наводнениями.
- где лучше всего видно переход от «камерного» Петербурга к «парадному» и почему эта граница почти незаметна с суши.
- как меняется восприятие архитектуры, когда вы смотрите на неё с воды.
- почему выход из каналов в Неву вызывает вау-эмоции даже у опытных путешественников.
Организационные детали
- Катер оборудован тентом от дождя и ветра, а также туалетной комнатой.
- На борт можно прийти со своими напитками и закусками. Просьба не приносить красящие напитки и продукты — красное вино, морсы, ягоды.
- Вы можете забронировать экскурсию с индивидуальным гидом — доплата от 1500 ₽ за час. Детали уточняйте в переписке.
Условия проведения
- Маршрут может быть незначительно изменён из-за погоды или ограничений движения (это не влияет на длительность прогулки).
- В непогоду (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время катания.
- Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
- С вами будет опытный капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Тайные каналы и парадная Нева - на катере «Фиеста»»
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере Ferrari - по рекам и каналам Петербурга + Финский залив
Скорость, стиль, роскошь - и прекрасные виды города
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом
Пройти на катере по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
Путешествие по Неве и каналам на большом катере
Отправиться водным маршрутом на атмосферную и познавательную прогулку
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
23 980 ₽ за всё до 11 чел.
-10%
до 30 июня
от 18 000 ₽ за экскурсию