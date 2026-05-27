Тайные каналы и парадная Нева - на катере «Фиеста»

Увидеть два облика Петербурга - от камерной тишины до водного простора
Эта водная прогулка — о двух настроениях города. Сначала мы пройдём по тихим каналам, каждый из которых не похож на другой. А затем катер выйдет в акваторию Невы во всей своей парадной мощи. За два часа вы проследуете от почти домашнего Петербурга к его большой воде. Никакой толпы и спешки — только праздник, который вы устраиваете себе сами.
Описание экскурсии

На маршруте нам встретятся:

  • Фонтанка с её невысокими мостами и уютом старых кварталов.
  • центральная акватория Невы, где город распахивается во всю ширь.
  • Петропавловская крепость — сердце империи.
  • стрелка Васильевского острова, где Нева делится на два рукава.
  • Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты — три главные переправы, каждая со своим характером.
  • крейсер «Аврора» — легендарный корабль.

Вы узнаете:

  • почему каналы в центре такие узкие и как их форма связана с ветром и наводнениями.
  • где лучше всего видно переход от «камерного» Петербурга к «парадному» и почему эта граница почти незаметна с суши.
  • как меняется восприятие архитектуры, когда вы смотрите на неё с воды.
  • почему выход из каналов в Неву вызывает вау-эмоции даже у опытных путешественников.

Организационные детали

  • Катер оборудован тентом от дождя и ветра, а также туалетной комнатой.
  • На борт можно прийти со своими напитками и закусками. Просьба не приносить красящие напитки и продукты — красное вино, морсы, ягоды.
  • Вы можете забронировать экскурсию с индивидуальным гидом — доплата от 1500 ₽ за час. Детали уточняйте в переписке.

Условия проведения

  • Маршрут может быть незначительно изменён из-за погоды или ограничений движения (это не влияет на длительность прогулки).
  • В непогоду (шторм, запрет на выход маломерных судов) мы предложим перенести дату или время катания.
  • Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!

