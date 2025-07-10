О Олеся

Вечер провели в чудесной компании Вальдемара, который показал и рассказал нам о барах, которые мы сами вряд ли бы нашли. Бары не туристические, камерные, уютные и скрытые. Все очень отличаются друг от друга и каждый аутентичный. Ощущение что просто прогулялись дружной компанией,а не официально с экскурсоводом. Обязательно посетим парочку уже самостоятельно. Ну а за «кровавую Мэри» отдельная Благодарочка❤️