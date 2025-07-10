Мои заказы

По скрытым и уникальным барам Петербурга (18+)

Хоппинг с питерским вайбом и глубоким погружением в питейную культуру города
Вас ждёт горячий вечер в барах Петербурга! Мы посетим заведения, где вспомним эпоху Александра II или времена сухого закона. Заглянем в бар, где коктейли выбираются по ощущениям, или в почти советскую рюмочную.

Выясним, какой коктейль делают из гречишной водки, где Negroni льётся из фонтана и каковы на вкус «Братья Карамазовы».
5
2 отзыва
По скрытым и уникальным барам Петербурга (18+)© Кристина
По скрытым и уникальным барам Петербурга (18+)© Кристина
По скрытым и уникальным барам Петербурга (18+)© Кристина
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы посетим 4 или 5 баров. Раскрывать названия не будем, поскольку предлагаем разные — исходя из ваших предпочтений.

Но вот что будет точно:

  • Уникальные концепции. Вы насладитесь не только напитками, но и эстетикой — от тайных подвалов, атмосферных рюмочных до арт-символики и винтажа в интерьерах
  • Нетипичные коктейли и гастрономия. Попробуете авторские коктейли, созданные талантливыми барменами, а также закуски, которые нельзя найти в обычных заведениях
  • Истории и легенды. Каждое заведение имеет уникальную историю, а порой и легенды, связанные только с этим местом
  • Погружение в питейную культуру. Вы послушаете о том, как складывалась барная история города на Неве. Узнаете местные традиции и предпочтения петербуржцев
  • Ремесло барменов. Сможете расспросить мастеров за стойкой о процессе создания коктейлей, используемых ингредиентах и современных трендах в миксологии

Организационные детали

  • Прогулку на выходные и праздничные дни лучше планировать заранее
  • Напитки оплачиваются дополнительно — от 500 до 1000 ₽/шт.
  • В некоторых барах принимают только наличные
  • В отдельных заведениях действует дресс-код (смарт-кэжал и выше). Обсудим это в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 62 туристов
Я гид по Петербургу и фанат своего дела. Провожу экскурсии словно хорошим друзьям, весело и без избытка информации. Работаю с командой прекрасных коллег.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Олеся
10 июл 2025
Вечер провели в чудесной компании Вальдемара, который показал и рассказал нам о барах, которые мы сами вряд ли бы нашли. Бары не туристические, камерные, уютные и скрытые. Все очень отличаются друг от друга и каждый аутентичный. Ощущение что просто прогулялись дружной компанией,а не официально с экскурсоводом. Обязательно посетим парочку уже самостоятельно. Ну а за «кровавую Мэри» отдельная Благодарочка❤️
Вечер провели в чудесной компании Вальдемара, который показал и рассказал нам о барах, которые мы самиВечер провели в чудесной компании Вальдемара, который показал и рассказал нам о барах, которые мы самиВечер провели в чудесной компании Вальдемара, который показал и рассказал нам о барах, которые мы сами
Р
Роман
15 июн 2025
Баров в культурной столице столько, что знать все невозможно. Но посетить самые лучшие за один вечер можно и нужно. Каждый бар индивидуален, со своей спецификой, но все они оставят только положительное впечатление
Баров в культурной столице столько, что знать все невозможно. Но посетить самые лучшие за один вечерБаров в культурной столице столько, что знать все невозможно. Но посетить самые лучшие за один вечерБаров в культурной столице столько, что знать все невозможно. Но посетить самые лучшие за один вечер

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Пешая
4 часа
-
10%
308 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2700 ₽3000 ₽ за человека
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
Пешая
4 часа
-
20%
308 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2700 ₽3375 ₽ за человека
Пешком по Петербургу: полное погружение
Пешая
6 часов
-
5%
95 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3325 ₽3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге