Вас ждёт горячий вечер в барах Петербурга! Мы посетим заведения, где вспомним эпоху Александра II или времена сухого закона. Заглянем в бар, где коктейли выбираются по ощущениям, или в почти советскую рюмочную.
Выясним, какой коктейль делают из гречишной водки, где Negroni льётся из фонтана и каковы на вкус «Братья Карамазовы».
Описание экскурсии
Мы посетим 4 или 5 баров. Раскрывать названия не будем, поскольку предлагаем разные — исходя из ваших предпочтений.
Но вот что будет точно:
- Уникальные концепции. Вы насладитесь не только напитками, но и эстетикой — от тайных подвалов, атмосферных рюмочных до арт-символики и винтажа в интерьерах
- Нетипичные коктейли и гастрономия. Попробуете авторские коктейли, созданные талантливыми барменами, а также закуски, которые нельзя найти в обычных заведениях
- Истории и легенды. Каждое заведение имеет уникальную историю, а порой и легенды, связанные только с этим местом
- Погружение в питейную культуру. Вы послушаете о том, как складывалась барная история города на Неве. Узнаете местные традиции и предпочтения петербуржцев
- Ремесло барменов. Сможете расспросить мастеров за стойкой о процессе создания коктейлей, используемых ингредиентах и современных трендах в миксологии
Организационные детали
- Прогулку на выходные и праздничные дни лучше планировать заранее
- Напитки оплачиваются дополнительно — от 500 до 1000 ₽/шт.
- В некоторых барах принимают только наличные
- В отдельных заведениях действует дресс-код (смарт-кэжал и выше). Обсудим это в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 62 туристов
Я гид по Петербургу и фанат своего дела. Провожу экскурсии словно хорошим друзьям, весело и без избытка информации. Работаю с командой прекрасных коллег.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
10 июл 2025
Вечер провели в чудесной компании Вальдемара, который показал и рассказал нам о барах, которые мы сами вряд ли бы нашли. Бары не туристические, камерные, уютные и скрытые. Все очень отличаются друг от друга и каждый аутентичный. Ощущение что просто прогулялись дружной компанией,а не официально с экскурсоводом. Обязательно посетим парочку уже самостоятельно. Ну а за «кровавую Мэри» отдельная Благодарочка❤️
Р
Роман
15 июн 2025
Баров в культурной столице столько, что знать все невозможно. Но посетить самые лучшие за один вечер можно и нужно. Каждый бар индивидуален, со своей спецификой, но все они оставят только положительное впечатление
