Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборЭкскурсия на пивоварню с дегустацией
Пригласите друзей на увлекательную экскурсию по пивоварне в Петербурге. Узнайте секреты пивоварения и насладитесь дегустацией крафтового пива
Начало: У метро «Площадь Ленина»
23 июл в 15:30
26 июл в 15:30
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на пивоварню в историческом здании
Откройте для себя процесс создания крафтового пива и насладитесь дегустацией уникальных сортов в историческом интерьере пивоварни
Начало: На Финляндском проспекте
23 июл в 15:00
26 июл в 15:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия и дегустация в пивоварне Санкт-Петербурга
Добро пожаловать в уникальную пивоварню в центре Санкт-Петербурга! Откройте для себя секреты крафтового пива и насладитесь дегустацией 10 сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в среду в 17:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
23 июл в 17:30
25 июл в 15:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в сидрерию с дегустацией
Погрузиться в мир сидроделия и попробовать молодой сидр из бочки или в испанской стилистике
Начало: В поселении Фёдоровское
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей16 июля 2025Все прошло отлично) нам очень понравилось) спасибо
- ННаталья16 июля 2025Понравилось всё, и экскурсия и пиво)
- ККарпунин16 июля 2025Великолепная экскурсия! Гид - умница! Пожелания: чуть больше времени на начало дегустации с закуской, желательно с участием гида!
- ННаталья13 июля 2025Экскурсия понравилась, гид Александр знает свое дело, рекомендую!
- ААлександра14 июня 2025Отлично, весело и познавательно, рекомендую.
- ССергей14 июня 2025Гид очень хорошо разбирается в теме, пиво интересное, разное. Понравилось даже тем, кто не пьет пиво Гид отрабатывает на 100/10
- ЕЕлена14 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что казалось, что знаем о пиве все!!! Настолько лёгко подавался материал, экскурсовод отвечал на
- ААртемий19 мая 2025Очень интересная экскурсия, была подробно рассказана история пивных напитков, развернуто показан процесс приготовления, а также наглядно продемонстрирован названный процесс. Ну и, разумеется, дегустация очень вкусных и необычных сортов! Крайне рекомендую!
- ННиколай18 мая 2025Отличная экскурсия! Всегда хотел посмотреть на процесс приготовления пива и пообщаться с человеком, погруженным в технологию, позадавать вопросы. Всё получилось)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пивоваренный завод Балтика»
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