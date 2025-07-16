читать дальше наши вопросы, рассказал доходчиво о производстве пива, а потом, во время дегустации продолжал рассказ о правилах питья этого напитка, о грамотом выборе закусок. В общем нам, людям далеко не юного возраста, очень понравилось.

Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что казалось, что знаем о пиве все!!! Настолько лёгко подавался материал, экскурсовод отвечал на