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Пивоваренный завод Балтика – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Пивоваренный завод Балтика» в Санкт-Петербурге, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге
Пешая
2 часа
110 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пригласите друзей на увлекательную экскурсию по пивоварне в Петербурге. Узнайте секреты пивоварения и насладитесь дегустацией крафтового пива
Начало: У метро «Площадь Ленина»
23 июл в 15:30
26 июл в 15:30
2500 ₽ за человека
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на пивоварню в историческом здании
Откройте для себя процесс создания крафтового пива и насладитесь дегустацией уникальных сортов в историческом интерьере пивоварни
Начало: На Финляндском проспекте
23 июл в 15:00
26 июл в 15:30
3500 ₽ за человека
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Пешая
2 часа
49 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия и дегустация в пивоварне Санкт-Петербурга
Добро пожаловать в уникальную пивоварню в центре Санкт-Петербурга! Откройте для себя секреты крафтового пива и насладитесь дегустацией 10 сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в среду в 17:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
23 июл в 17:30
25 июл в 15:30
2500 ₽ за человека
Экскурсия в сидрерию с дегустацией
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в сидрерию с дегустацией
Погрузиться в мир сидроделия и попробовать молодой сидр из бочки или в испанской стилистике
Начало: В поселении Фёдоровское
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пивоваренный завод Балтика»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге
  2. Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
  3. Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
  4. Экскурсия в сидрерию с дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Эрмитаж
  4. Невский проспект
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пивоваренный завод Балтика" можно забронировать 4 экскурсии от 2500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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