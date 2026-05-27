По следам кабанов: поход-экспедиция для юных туристов и их родителей (из Санкт-Петербурга)

Приглашаю в лесной поход семейного формата.
Нам не потребуется ехать куда-то далеко, ведь в пределах города есть заповедные места, которые хранят много тайн.
Вы сделаете первый шаг в мир туризма, научитесь внимательно слушать и подмечать детали — и соберёте собственную коробочку с лесными сокровищами.
Описание экскурсии
Дорога
От станции метро «Беговая» на автобусе (15 мин в пути) мы доберёмся до заповедного леса. Пройдём около 10 км и вернёмся к станции метро.
Прогулка
Наш маршрут пролегает по смешанному лесу времён Петра I. У вас будет возможность побывать внутри дерева, увидеть и услышать редких птиц.
По дороге мы:
- поищем следы диких животных
- обсудим, чем заказник отличается от заповедника
- вспомним правила поведения в лесу (например, что делать, если заблудился)
- начнём собирать свою личную лесную сокровищницу
Привал
Сделаем остановку для отдыха и отработки полезных навыков: проведём мастер-класс по установке палатки, разведению костра и приготовлению туристского обеда. Вы услышите много интересных фактов обо всём, что нас окружает, и похвастаетесь своими лесными находками. А если останется время, мы поиграем.
Организационные детали
- До места старта и обратно добираемся на общественном транспорте. Если вы планируете подъехать на автомобиле, я заранее сообщу точку парковки
- В стоимость включено: коробочки для лесных сокровищ, групповая аптечка, газ, дрова, горячий обед (мы готовим на костре сосиски, хлеб и маршмеллоу)
- С собой нужно взять чай, небольшой перекус и 1 л воды (на человека в весенне-летний период). Рекомендации по одежде и обуви даю перед поездкой
- Маршрут подходит для детей от 6 лет, при необходимости его можно сократить
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я профессиональный инструктор по пешеходному треккингу и туризму. Много времени провожу в лесах, это мой второй дом. Организую и провожу путешествия по самым живописным и тихим уголкам Карелии и Ленобласти. Для
