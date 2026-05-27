По следам кабанов: поход-экспедиция для юных туристов и их родителей (из Санкт-Петербурга)

Приглашаю в лесной поход семейного формата. Нам не потребуется ехать куда-то далеко, ведь в пределах города есть заповедные места, которые хранят много тайн. Вы сделаете первый шаг в мир туризма, научитесь внимательно слушать и подмечать детали — и соберёте собственную коробочку с лесными сокровищами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога

От станции метро «Беговая» на автобусе (15 мин в пути) мы доберёмся до заповедного леса. Пройдём около 10 км и вернёмся к станции метро.

Прогулка

Наш маршрут пролегает по смешанному лесу времён Петра I. У вас будет возможность побывать внутри дерева, увидеть и услышать редких птиц.

По дороге мы:

поищем следы диких животных

обсудим, чем заказник отличается от заповедника

вспомним правила поведения в лесу (например, что делать, если заблудился)

начнём собирать свою личную лесную сокровищницу

Привал

Сделаем остановку для отдыха и отработки полезных навыков: проведём мастер-класс по установке палатки, разведению костра и приготовлению туристского обеда. Вы услышите много интересных фактов обо всём, что нас окружает, и похвастаетесь своими лесными находками. А если останется время, мы поиграем.

Организационные детали