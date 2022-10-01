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А Андрей Были на экскурсии с экскурсоводом Анастасией 11 апреля. Понравилось всё! Нас вовремя забрали из отеля, уточнили предпочтения по маршруту, с нами был пожилой человек, водитель помогал выйти и войти на всех остановках. У Анастасии прекрасная речь, её приятно и интересно слушать, было весьма познавательно. Три часа удовольствия! Рекомендую! Наталья, Москва Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей Были на экскурсии с экскурсоводом Анастасией 11 апреля. Понравилось всё! Нас вовремя забрали из отеля, уточнили предпочтения по маршруту, с нами был пожилой человек, водитель помогал выйти и войти на всех остановках. У Анастасии прекрасная речь, её приятно и интересно слушать, было весьма познавательно. Три часа удовольствия! Рекомендую! Наталья, Москва Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Отличная экскурсия. Гид Николай и водитель Сергей были очень к нам внимательны. Николай много и интересно рассказывал про достопримечательности и историю Санкт Петербурга. Объездили весь город и были в Павловске. Комфортный микроавтобус. Немного нехватило времени на осмотр дворца в Павловске. Не смотря на холодную погоду, получили массу удовольствия. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Всё на высшем уровне. Всё очень понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет