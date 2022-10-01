Санкт-Петербург, именуемый Северной столицей России, а также являющийся по совместительству ее «культурной столицей», это один из выдающихся городов Европы и всего мира. Город славится богатой историей, традициями и архитектурой.

Первая часть нашей увлекательной экскурсии включает в себя знакомство с историческим центром Санкт-Петербурга: вы побываете на грандиозной и поражающей своими масштабами Дворцовой площади, легендарной Сенатской площади, проедете через Стрелку Васильевского острова, посетите Невский проспект.

Что вас ждет

Без вашего присутствия не останутся Завораживающие Исаакиевский собор и Храм Воскресения Христова (также известный как Храм Спаса на крови). Наш тур по Петербургу пройдет по историческому центру города. Дворцовая площадь поразит вас своим великолепием, а на просторной Сенатской площади вы увидите здание Сената и Синода, послушаете рассказ о восстании декабристов и сфотографируетесь рядом с «Медным Всадником»!

Вы увидите — Стрелку Васильевского острова и ростральные колонны – все без изменений с момента постройки. Днем стрелка Васильевского острова поражает богатством красок (если смотреть от здания биржи), а ночью — сказочным освещением – оно не изменилось с момента постройки (не считая газификации).

И конечно же, мы окунемся в просторы Невского проспекта — главной магистрали Санкт-Петербурга. На Невский проспект выходят фасады 240 зданий, каждое из которых построено оригинально и со вкусом – ни одно не повторяется и не копируется. Вечером проспект сияет. Невский всегда разный для кого-то он создает романтическое настроение и очаровывает красотой, для кого-то вводит в грусть – одно неизменно он всегда прекрасен и в грусти и в радости. На экскурсии, у вас будет возможность сфотографироваться у Исаакиевского собора, Храма Воскресения Христова на Сенатской, Исаакиевской и Троицкой площадях.

На индивидуальной экскурсии никуда не торопясь, вы сможете ощутить все великолепие Северной Пальмиры. Эти приятные моменты и положительные эмоции надолго сохранятся в вашей памяти. Вы всегда будете вспоминать о них с восхищением и теплотой в душе.

Петропавловск

После обзорной экскурсии по СПб, вы посетите Павловск, причём переезд не доставит вам никаких неудобств, ведь вы будете путешествовать на комфортабельном автобусе и под увлекательный рассказ экскурсовода.

Основные достопримечательности второй части этой экскурсии Павловский дворец и парк– центр дворцово-паркового ансамбля. Во время Великой Отечественной войны здание было сожжено, но затем полностью восстановлено. Вы также прогуляетесь по одному из крупнейших пейзажных парков как России, так и Европы (около 600 га), узнаете, что композиция Павловского парка включает семь ландшафтных районов, например, Придворцовый, Старая и Новая Сильвия, Белая Берёза, восхититесь его главными украшениями: Храмом Дружбы, Колоннадой Аполлона, Холодной баней и другими.

Организационные детали: