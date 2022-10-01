Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день

Предлагаем вам заказать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску «Два в Одном»

5
1 отзыв
Предлагаем вам заказать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску «Два в Одном».

Мы предлагаем вам своими глазами увидеть главные сооружения, памятники и исторические достопримечательности музея под открытым небом, понять, почему петербуржцы так гордятся своим городом и из-за чего им восторгается весь мир.

Для Вас мы разработали индивидуальный маршрут, который позволяет одним днем увидеть Петербург и Павловск.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день

Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж
  • Дворцовая площадь с Александровской колонной
  • Исаакиевская площадь
  • Исаакиевский собор
  • Сенатская площадь и памятник Петру I «Медный всадник»
  • Храм Спас на Крови
  • Площадь Искусств с Русским музеем и театрами
  • Марсово поле
  • Михайловский дворец
  • Казанский кафедральный собор – один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле ампир
  • Смольный собор
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны
  • Павловский дворец и парк
  • Крейсер «Аврора» и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Санкт-Петербург, именуемый Северной столицей России, а также являющийся по совместительству ее «культурной столицей», это один из выдающихся городов Европы и всего мира. Город славится богатой историей, традициями и архитектурой.
Первая часть нашей увлекательной экскурсии включает в себя знакомство с историческим центром Санкт-Петербурга: вы побываете на грандиозной и поражающей своими масштабами Дворцовой площади, легендарной Сенатской площади, проедете через Стрелку Васильевского острова, посетите Невский проспект.

Что вас ждет

Без вашего присутствия не останутся Завораживающие Исаакиевский собор и Храм Воскресения Христова (также известный как Храм Спаса на крови). Наш тур по Петербургу пройдет по историческому центру города. Дворцовая площадь поразит вас своим великолепием, а на просторной Сенатской площади вы увидите здание Сената и Синода, послушаете рассказ о восстании декабристов и сфотографируетесь рядом с «Медным Всадником»!
Вы увидите — Стрелку Васильевского острова и ростральные колонны – все без изменений с момента постройки. Днем стрелка Васильевского острова поражает богатством красок (если смотреть от здания биржи), а ночью — сказочным освещением – оно не изменилось с момента постройки (не считая газификации).
И конечно же, мы окунемся в просторы Невского проспекта — главной магистрали Санкт-Петербурга. На Невский проспект выходят фасады 240 зданий, каждое из которых построено оригинально и со вкусом – ни одно не повторяется и не копируется. Вечером проспект сияет. Невский всегда разный для кого-то он создает романтическое настроение и очаровывает красотой, для кого-то вводит в грусть – одно неизменно он всегда прекрасен и в грусти и в радости. На экскурсии, у вас будет возможность сфотографироваться у Исаакиевского собора, Храма Воскресения Христова на Сенатской, Исаакиевской и Троицкой площадях.
На индивидуальной экскурсии никуда не торопясь, вы сможете ощутить все великолепие Северной Пальмиры. Эти приятные моменты и положительные эмоции надолго сохранятся в вашей памяти. Вы всегда будете вспоминать о них с восхищением и теплотой в душе.

Петропавловск

После обзорной экскурсии по СПб, вы посетите Павловск, причём переезд не доставит вам никаких неудобств, ведь вы будете путешествовать на комфортабельном автобусе и под увлекательный рассказ экскурсовода.
Основные достопримечательности второй части этой экскурсии Павловский дворец и парк– центр дворцово-паркового ансамбля. Во время Великой Отечественной войны здание было сожжено, но затем полностью восстановлено. Вы также прогуляетесь по одному из крупнейших пейзажных парков как России, так и Европы (около 600 га), узнаете, что композиция Павловского парка включает семь ландшафтных районов, например, Придворцовый, Старая и Новая Сильвия, Белая Берёза, восхититесь его главными украшениями: Храмом Дружбы, Колоннадой Аполлона, Холодной баней и другими.

Организационные детали:

  • Продолжительность комбинированной экскурсии 7 часов — это возможность за один день увидеть и Петербург и Павловск — все самое интересное и важное.
  • Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день сочетает в себе интересный рассказ экскурсовода, комфортабельную поездку на микроавтобусе (автобусе) и остановки для фотографий.
  • Наша экскурсия предусматривает 5-6 остановок в историческом центре Петербурга и Павловска, но по желанию вы можете увеличить количество остановок и при необходимости продлить или сократить время экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя
Что не входит
  • Билеты в парки/дворцы
Место начала и завершения?
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
1 окт 2022
Были на экскурсии с экскурсоводом Анастасией 11 апреля. Понравилось всё! Нас вовремя забрали из отеля, уточнили предпочтения по маршруту, с нами был пожилой человек, водитель помогал выйти и войти на всех остановках. У Анастасии прекрасная речь, её приятно и интересно слушать, было весьма познавательно. Три часа удовольствия! Рекомендую! Наталья, Москва

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