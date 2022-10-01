Предлагаем вам заказать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску «Два в Одном».
Мы предлагаем вам своими глазами увидеть главные сооружения, памятники и исторические достопримечательности музея под открытым небом, понять, почему петербуржцы так гордятся своим городом и из-за чего им восторгается весь мир.
Для Вас мы разработали индивидуальный маршрут, который позволяет одним днем увидеть Петербург и Павловск.
Мы предлагаем вам своими глазами увидеть главные сооружения, памятники и исторические достопримечательности музея под открытым небом, понять, почему петербуржцы так гордятся своим городом и из-за чего им восторгается весь мир.
Для Вас мы разработали индивидуальный маршрут, который позволяет одним днем увидеть Петербург и Павловск.
Описание экскурсииСанкт-Петербург, именуемый Северной столицей России, а также являющийся по совместительству ее «культурной столицей», это один из выдающихся городов Европы и всего мира. Город славится богатой историей, традициями и архитектурой. Первая часть нашей увлекательной экскурсии включает в себя знакомство с историческим центром Санкт-Петербурга: вы побываете на грандиозной и поражающей своими масштабами Дворцовой площади, легендарной Сенатской площади, проедете через Стрелку Васильевского острова, посетите Невский проспект. Что вас ждет Без вашего присутствия не останутся Завораживающие Исаакиевский собор и Храм Воскресения Христова (также известный как Храм Спаса на крови). Наш тур по Петербургу пройдет по историческому центру города. Дворцовая площадь поразит вас своим великолепием, а на просторной Сенатской площади вы увидите здание Сената и Синода, послушаете рассказ о восстании декабристов и сфотографируетесь рядом с «Медным Всадником»! Вы увидите — Стрелку Васильевского острова и ростральные колонны – все без изменений с момента постройки. Днем стрелка Васильевского острова поражает богатством красок (если смотреть от здания биржи), а ночью — сказочным освещением – оно не изменилось с момента постройки (не считая газификации). И конечно же, мы окунемся в просторы Невского проспекта — главной магистрали Санкт-Петербурга. На Невский проспект выходят фасады 240 зданий, каждое из которых построено оригинально и со вкусом – ни одно не повторяется и не копируется. Вечером проспект сияет. Невский всегда разный для кого-то он создает романтическое настроение и очаровывает красотой, для кого-то вводит в грусть – одно неизменно он всегда прекрасен и в грусти и в радости. На экскурсии, у вас будет возможность сфотографироваться у Исаакиевского собора, Храма Воскресения Христова на Сенатской, Исаакиевской и Троицкой площадях. На индивидуальной экскурсии никуда не торопясь, вы сможете ощутить все великолепие Северной Пальмиры. Эти приятные моменты и положительные эмоции надолго сохранятся в вашей памяти. Вы всегда будете вспоминать о них с восхищением и теплотой в душе. Петропавловск После обзорной экскурсии по СПб, вы посетите Павловск, причём переезд не доставит вам никаких неудобств, ведь вы будете путешествовать на комфортабельном автобусе и под увлекательный рассказ экскурсовода. Основные достопримечательности второй части этой экскурсии Павловский дворец и парк– центр дворцово-паркового ансамбля. Во время Великой Отечественной войны здание было сожжено, но затем полностью восстановлено. Вы также прогуляетесь по одному из крупнейших пейзажных парков как России, так и Европы (около 600 га), узнаете, что композиция Павловского парка включает семь ландшафтных районов, например, Придворцовый, Старая и Новая Сильвия, Белая Берёза, восхититесь его главными украшениями: Храмом Дружбы, Колоннадой Аполлона, Холодной баней и другими. Организационные детали:
- Продолжительность комбинированной экскурсии 7 часов — это возможность за один день увидеть и Петербург и Павловск — все самое интересное и важное.
- Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день сочетает в себе интересный рассказ экскурсовода, комфортабельную поездку на микроавтобусе (автобусе) и остановки для фотографий.
- Наша экскурсия предусматривает 5-6 остановок в историческом центре Петербурга и Павловска, но по желанию вы можете увеличить количество остановок и при необходимости продлить или сократить время экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Дворцовая площадь с Александровской колонной
- Исаакиевская площадь
- Исаакиевский собор
- Сенатская площадь и памятник Петру I «Медный всадник»
- Храм Спас на Крови
- Площадь Искусств с Русским музеем и театрами
- Марсово поле
- Михайловский дворец
- Казанский кафедральный собор - один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле ампир
- Смольный собор
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны
- Павловский дворец и парк
- Крейсер «Аврора» и многое другое
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
- Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии с экскурсоводом Анастасией 11 апреля. Понравилось всё! Нас вовремя забрали из отеля, уточнили предпочтения по маршруту, с нами был пожилой человек, водитель помогал выйти и войти на всех остановках. У Анастасии прекрасная речь, её приятно и интересно слушать, было весьма познавательно. Три часа удовольствия! Рекомендую! Наталья, Москва
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А
Были на экскурсии с экскурсоводом Анастасией 11 апреля. Понравилось всё! Нас вовремя забрали из отеля, уточнили предпочтения по маршруту, с нами был пожилой человек, водитель помогал выйти и войти на всех остановках. У Анастасии прекрасная речь, её приятно и интересно слушать, было весьма познавательно. Три часа удовольствия! Рекомендую! Наталья, Москва
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О
Отличная экскурсия. Гид Николай и водитель Сергей были очень к нам внимательны. Николай много и интересно рассказывал про достопримечательности и историю Санкт Петербурга. Объездили весь город и были в Павловске. Комфортный микроавтобус. Немного нехватило времени на осмотр дворца в Павловске. Не смотря на холодную погоду, получили массу удовольствия.
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О
Всё на высшем уровне. Всё очень понравилось.
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О
Всё на высшем уровне. Всё очень понравилось.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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