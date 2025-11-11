Мои заказы

По следам Раскольникова: история написания романа

Найти дома главных героев самого петербургского романа русской литературы
Петербург предстанет перед вами как герой романа Достоевского, как его соучастник.

Вы пройдёте по местам, где разворачивались основные события «Преступления и наказания», слушая цитаты из романа. Найдёте адреса действующих лиц, увидите дома Раскольникова, Сони и старухи-процентщицы.

Скрытые в тексте символы и отсылки сделают прогулку похожей на квест, и вы почувствуете себя героем знаменитого романа.
Описание экскурсии

  • Сенная площадь. Вы выясните, почему действие романа развернулось именно на этом месте.
  • Кокушкин мост. Считая шаги, вы пройдёте по пути, которым шёл Раскольников к старухе, и узнаете, что побудило Достоевского написать «Преступление и наказание».
  • Набережная канала Грибоедова. Вы поймёте, почему в тексте он назван «канавой», узнаете какие реальные люди жили по соседству с героями романа и что происходило на набережных.
  • Дом старухи-процентщицы. Поговорим о долгах писателя и о прототипе героини, посетим арт-пространство лавки «Где бабуля?».
  • Дом Ф. М. Достоевского. Я расскажу о подробностях работы над романом, отношениях с издателем «Русского вестника» и о том, кто на самом деле совершил задуманное Раскольниковым преступление.
  • Дом Раскольникова. Вы раскроете, кто был автором текста для мемориальной доски и где находится другой вариант дома героя, а также отыщете место, где нашлось орудие убийства.
  • Сенная площадь. Мы вернёмся к началу маршрута, а параллели между реальным городом и городом из романа помогут вам открыть более глубокие смыслы в творчестве Достоевского.

Организационные детали

  • В середине маршрута мы при желании зайдём в кафе «Где бабуля?», чтобы выпить кофе и согреться (напитки не входят в стоимость).
  • В экскурсии могут принять участие дети старше 10 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Ольга. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Хочу делиться с вами, друзья, гордостью и восторгом от его познания. Вы в первый раз в северной столице? Уже многое видели? Парадный,
нешаблонный, современный — какой он, ваш Петербург? Я помогу раскрыть разные грани города, подобрав оптимальный маршрут и те локации, которые вам интересны. Будут ли это знаковые и открыточные виды, необычные места или изнанка города — вас ждут яркие сюжеты из истории и полезные рекомендации для самостоятельного отдыха.

