Петербург предстанет перед вами как герой романа Достоевского, как его соучастник.
Вы пройдёте по местам, где разворачивались основные события «Преступления и наказания», слушая цитаты из романа. Найдёте адреса действующих лиц, увидите дома Раскольникова, Сони и старухи-процентщицы.
Скрытые в тексте символы и отсылки сделают прогулку похожей на квест, и вы почувствуете себя героем знаменитого романа.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Сенная площадь. Вы выясните, почему действие романа развернулось именно на этом месте.
- Кокушкин мост. Считая шаги, вы пройдёте по пути, которым шёл Раскольников к старухе, и узнаете, что побудило Достоевского написать «Преступление и наказание».
- Набережная канала Грибоедова. Вы поймёте, почему в тексте он назван «канавой», узнаете какие реальные люди жили по соседству с героями романа и что происходило на набережных.
- Дом старухи-процентщицы. Поговорим о долгах писателя и о прототипе героини, посетим арт-пространство лавки «Где бабуля?».
- Дом Ф. М. Достоевского. Я расскажу о подробностях работы над романом, отношениях с издателем «Русского вестника» и о том, кто на самом деле совершил задуманное Раскольниковым преступление.
- Дом Раскольникова. Вы раскроете, кто был автором текста для мемориальной доски и где находится другой вариант дома героя, а также отыщете место, где нашлось орудие убийства.
- Сенная площадь. Мы вернёмся к началу маршрута, а параллели между реальным городом и городом из романа помогут вам открыть более глубокие смыслы в творчестве Достоевского.
Организационные детали
- В середине маршрута мы при желании зайдём в кафе «Где бабуля?», чтобы выпить кофе и согреться (напитки не входят в стоимость).
- В экскурсии могут принять участие дети старше 10 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Ольга. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Хочу делиться с вами, друзья, гордостью и восторгом от его познания. Вы в первый раз в северной столице? Уже многое видели? Парадный,Задать вопрос
