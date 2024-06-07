1 чел.
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Групповая
2 часа
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Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850₽ за человека
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Прогулка по гоголевским местам с членом Союза писателей
Начало: В районе Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: на Сенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Ирина,спасибо большое за удивительные знания, которыми вы с нами поделились!!! Определенно рекомендую данную экскурсию!!! Отличный экскурсовод с огромным багажом знаний, грамотно и интересно преподносит информацию!!!
- РРамис6 июня 2024Потрясающая экскурсия, несмотря на погоду, оставила неизгладимые впечатления. Все началось словно в сказке: мы собрались в солнечном Санкт-Петербурге, но вскоре
- ВВера4 июня 2024Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
- ООльга17 мая 2024Отличная, очень познавательная экскурсия. Ирина - эрудированный, приятный экскурсовод. Много интересных, нестандартных фактов. Обошли большое количество мест проживания Гоголя и Достоевского в Санкт-Петербурге. Очень рекомендую туристам, интересующимся русской классической литературой.
- ЕЕлена9 мая 2024Отличная экскурсия, единственное небольшое но- помехи в наушниках, после экскурсии ребенок в книжном купил книгу Гоголя про Санкт- Петербург. Мы посещаем разные экскурсие во многих городах, твердая пятерка
- ИИрина15 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Оксаной! Прогулялись по пути героев Достаевского, Оксана интересно преподносит материал, с юмором, не скучно, очень информативно! Большое спасибо за проведенное время!
- ИИрина30 марта 2024Ирина уделила нам больше времени, чем договаривались. Мы провели в рассказах о Достоевском и Гоголе почти 3 часа. Гид увлечен своей темой и с удовольствием делится
- ВВиктория2 марта 2024Гуляли с ребенком 10 лет. Было интересно всем. Лучшего рассказа о классиках трудно пожелать
- ЕЕлена7 ноября 2023Знакома с командой Георгия давно, это не первая наша экскурсия. И не первая экскурсия такого формата. Тем не менее, ребята каждый удивляют. Легко, с юмором, разыгрывая небольшие перфомансы, время пролетает незаметно.
- ВВиктор6 ноября 2023Замечательная оригинальная экскурсия! Она интересна и детям, и взрослым! Занимательно, непринужденно, увлекательно, содержательно и весело - вот так незаметно и быстро прошла экскурсия! Спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гоголь»
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