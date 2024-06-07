Гоголь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Гоголь» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
432 отзыва
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850 за человека
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600 за всё до 5 чел.
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Прогулка по гоголевским местам с членом Союза писателей
Начало: В районе Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 7 чел.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Начало: на Сенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Гоголь и Достоевский в городе на Неве
    Ирина,спасибо большое за удивительные знания, которыми вы с нами поделились!!! Определенно рекомендую данную экскурсию!!! Отличный экскурсовод с огромным багажом знаний, грамотно и интересно преподносит информацию!!!
  • Р
    Рамис
    6 июня 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Потрясающая экскурсия, несмотря на погоду, оставила неизгладимые впечатления. Все началось словно в сказке: мы собрались в солнечном Санкт-Петербурге, но вскоре
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    окунулись в атмосферу типичного серого и дождливого Петербурга. Слушая истории о великих людях, которые жили здесь и создавали свои великолепные произведения, мы не могли не восхищаться их талантами и вкладом в культуру. Мини-перерыв в уютной кофейне добавил теплоты и уюта нашему путешествию. Я в восторге от содержания экскурсии и от того, с каким интересом и любовью экскурсовод рассказывал! Спасибо за этот незабываемый день 2,5 часа!

  • В
    Вера
    4 июня 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
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    больше. Интересно будет всем, кто более менее почитывал что-то как-то. . И даже если нет, то после экскурсии захочется восполнить пробелы. Узнаете небанальные литературно-исторические факты, погуляете в историческом центре, глядя на дома другими глазами.

    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Гоголь и Достоевский в городе на Неве
    Отличная, очень познавательная экскурсия. Ирина - эрудированный, приятный экскурсовод. Много интересных, нестандартных фактов. Обошли большое количество мест проживания Гоголя и Достоевского в Санкт-Петербурге. Очень рекомендую туристам, интересующимся русской классической литературой.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
    Отличная экскурсия, единственное небольшое но- помехи в наушниках, после экскурсии ребенок в книжном купил книгу Гоголя про Санкт- Петербург. Мы посещаем разные экскурсие во многих городах, твердая пятерка
  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
    Очень понравилась экскурсия с Оксаной! Прогулялись по пути героев Достаевского, Оксана интересно преподносит материал, с юмором, не скучно, очень информативно! Большое спасибо за проведенное время!
  • И
    Ирина
    30 марта 2024
    Гоголь и Достоевский в городе на Неве
    Ирина уделила нам больше времени, чем договаривались. Мы провели в рассказах о Достоевском и Гоголе почти 3 часа. Гид увлечен своей темой и с удовольствием делится
  • В
    Виктория
    2 марта 2024
    Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
    Гуляли с ребенком 10 лет. Было интересно всем. Лучшего рассказа о классиках трудно пожелать
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
    Знакома с командой Георгия давно, это не первая наша экскурсия. И не первая экскурсия такого формата. Тем не менее, ребята каждый удивляют. Легко, с юмором, разыгрывая небольшие перфомансы, время пролетает незаметно.
    Знакома с командой Георгия давно, это не первая наша экскурсия. И не первая экскурсия такого формата
  • В
    Виктор
    6 ноября 2023
    Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
    Замечательная оригинальная экскурсия! Она интересна и детям, и взрослым! Занимательно, непринужденно, увлекательно, содержательно и весело - вот так незаметно и быстро прошла экскурсия! Спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гоголь»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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