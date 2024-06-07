С Светлана Гоголь и Достоевский в городе на Неве Ирина,спасибо большое за удивительные знания, которыми вы с нами поделились!!! Определенно рекомендую данную экскурсию!!! Отличный экскурсовод с огромным багажом знаний, грамотно и интересно преподносит информацию!!!

Р Рамис Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города читать дальше окунулись в атмосферу типичного серого и дождливого Петербурга. Слушая истории о великих людях, которые жили здесь и создавали свои великолепные произведения, мы не могли не восхищаться их талантами и вкладом в культуру. Мини-перерыв в уютной кофейне добавил теплоты и уюта нашему путешествию. Я в восторге от содержания экскурсии и от того, с каким интересом и любовью экскурсовод рассказывал! Спасибо за этот незабываемый день 2,5 часа! Потрясающая экскурсия, несмотря на погоду, оставила неизгладимые впечатления. Все началось словно в сказке: мы собрались в солнечном Санкт-Петербурге, но вскоре

В Вера Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города читать дальше больше. Интересно будет всем, кто более менее почитывал что-то как-то. . И даже если нет, то после экскурсии захочется восполнить пробелы. Узнаете небанальные литературно-исторические факты, погуляете в историческом центре, глядя на дома другими глазами. Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо

О Ольга Гоголь и Достоевский в городе на Неве Отличная, очень познавательная экскурсия. Ирина - эрудированный, приятный экскурсовод. Много интересных, нестандартных фактов. Обошли большое количество мест проживания Гоголя и Достоевского в Санкт-Петербурге. Очень рекомендую туристам, интересующимся русской классической литературой.

Е Елена Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом Отличная экскурсия, единственное небольшое но- помехи в наушниках, после экскурсии ребенок в книжном купил книгу Гоголя про Санкт- Петербург. Мы посещаем разные экскурсие во многих городах, твердая пятерка

И Ирина Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы Очень понравилась экскурсия с Оксаной! Прогулялись по пути героев Достаевского, Оксана интересно преподносит материал, с юмором, не скучно, очень информативно! Большое спасибо за проведенное время!

И Ирина Гоголь и Достоевский в городе на Неве Ирина уделила нам больше времени, чем договаривались. Мы провели в рассказах о Достоевском и Гоголе почти 3 часа. Гид увлечен своей темой и с удовольствием делится

В Виктория Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу Гуляли с ребенком 10 лет. Было интересно всем. Лучшего рассказа о классиках трудно пожелать

Е Елена Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом Знакома с командой Георгия давно, это не первая наша экскурсия. И не первая экскурсия такого формата. Тем не менее, ребята каждый удивляют. Легко, с юмором, разыгрывая небольшие перфомансы, время пролетает незаметно.